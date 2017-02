Rencontre Jugnauth-Lagarde

Le nouveau cycle économique, avant de passer d’un pays à revenus moyens à un pays à revenus élevés, a été évoqué mardi lors d’une rencontre entre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde. Cette dernière était en déplacement à Maurice dans le cadre de la tenue de la conférence panafricaine sur les opérations bancaires transfrontalières. La directrice générale du FMI a quitté le pays hier.

Pravind Jugnauth et Christine Lagarde ont partagé leurs points de vue sur les récents développements au niveau international et national. Ils ont également discuté du Brexit et de son impact sur Maurice, ainsi que des changements de politiques commerciales. Les défis et les opportunités pour Maurice ont aussi occupé une place importante dans les discussions.

Concernant le nouveau cycle économique, Pravind Jugnauth a expliqué que les principaux axes de la stratégie porteraient notamment sur le développement des infrastructures, les TIC, l’innovation et la manufacture des produits à forte valeur ajoutée.

Christine Lagarde a félicité le Premier ministre pour la performance économique de Maurice et a salué les initiatives prises dans le domaine social, y compris le lancement du Plan Marshall contre la pauvreté absolue. La directrice générale du FMI a en outre rencontré la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, durant son séjour.

Chine : pas de visa pour un séjour de 60 jours

Les autorités chinoises ont informé qu’elles étaient d’accord de prolonger la période de l’exemption de visa pour un séjour d’un maximum de 60 jours en Chine. Cette décision fait suite à une requête de Pravind Jugnauth lors d’une rencontre qu’il a eue avec Zhang Ye Sui, vice-ministre chinoise des Affaires étrangères, en marge de la réunion de la commission mixte sino-mauricienne.

SME Incubator Scheme

Le National SME Incubator Scheme, annoncé par Pravind Jugnauth dans son Budget 2016-17, fonctionnera selon un principe de partenariat public-privé grâce à un système d’accréditation des pépinières d’entreprises. Cette question a été évoquée au cabinet hier. L’objectif du plan est d’aider les jeunes Mauriciens à transformer leurs idées novatrices en entreprises commerciales concrètes et à devenir des entrepreneurs prospères. Les lignes directrices concernant l’accréditation ont été finalisées et le Mauritius Research Council invitera la semaine prochaine les candidats potentiels.

Réforme du secteur de l’eau

La mise en œuvre des recommandations de la Banque mondiale sur la réforme du secteur de l’eau a été entérinée par le Conseil des ministres hier. En 2015, la Banque mondiale avait été chargée d’effectuer une étude pour évaluer les options de réforme du secteur de l’eau, y compris l’utilisation d’options de partenariat public-privé, et ce en vue d’améliorer la prestation du service à la clientèle tout en se concentrant sur l’approvisionnement continu, les investissements et le renforcement des capacités nationales pour aller vers la viabilité financière du secteur.

La Banque mondiale a notamment formulé les recommandations suivantes : la CWA, avec le soutien d’un opérateur expérimenté, pourrait redresser sa prestation de services pour assurer l’approvisionnement régulier en eau toute l’année; la CWA continuerait d’être propriétaire des actifs de distribution et d’approvisionnement en eau et serait responsable de la planification des activités, des dépenses en immobilisation, de la surveillance et de l’application de la performance de l’exploitant ainsi que de la fixation des tarifs; la nomination d’un opérateur privé pour exploiter et entretenir le réseau de distribution d’eau potable de la CWA; l’opérateur privé doit recruter des employés pour fournir un meilleur service aux clients.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a pris note qu’au 30 janvier 2017, le niveau de stockage dans les réservoirs était d’environ 43% de la capacité totale de 77,44 Mm3. En outre, il y a eu une baisse du niveau des eaux souterraines, qui est inférieur à la moyenne, sauf pour l’aquifère de l’Est. En conséquence, la CWA a passé en revue les heures d’approvisionnement en eau de certaines régions et pris diverses mesures pour mobiliser de l’eau supplémentaire provenant d’autres sources, y compris l’opérationnalisation de nouveaux forages pour approvisionner Trianon, Ébène, Rose-Hill, Beau-Bassin, Plaine-Magnien, Mahébourg et Port-Louis. La construction d’un nouveau pipeline est également prévue pour le transfert de l’eau brute de Black River (parc national) vers la station de pompage de Yémen. La CWA mène une campagne de sensibilisation sur l’utilisation judicieuse de l’eau pendant la saison sèche. L’irrigation Authority surveille de son côté l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation.

Campagne sur la sécurité sur Internet

À l’occasion de la Journée de la Sécurité sur internet 2017, commémorée le 7 février, le ministère des TIC organise des campagnes d’information sur la sécurité sur le Web et l’utilisation sûre de l’Internet. Le thème de cette année est « Soyez le changement : unissez-vous pour un meilleur Internet ».

Bilan de santé le 15 février

Dans le cadre de la Journée mondiale du Cancer 2017, commémorée le 4 février, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie effectuera un bilan de santé préventif au Dr Maurice Curé State College le 15 février. Il organisera également une exposition sur le mode de vie sain et une alimentation saine, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque du cancer et les mesures préventives à prendre. Des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus sont également prévues. Le Cabinet a en outre pris note de la situation concernant la mise en œuvre du projet du Centre du cancer.