RENCONTRE—JULIE INARD: « Le photobooth, un nouveau craze pour des photos fun »

Infirmière de profession et d’origine française, Julie Inard, qui vit à Maurice, s’est trouvé un violon d’Ingres à travers le photobooth. Cette technique, née aux États-Unis, permet de réaliser des photos hors de l’ordinaire. Julie Inard a investi dans une borne photobooth et la loue à ceux souhaitant avoir des prises intéressantes, genre un selfie de grand format, lors d’événements spéciaux comme les mariages ou les anniversaires.

De Julie Inard émane la positive attitude. Elle dit ne pas être une grande fan du selfie mais la technique du photobooth l’a séduite en raison de son côté à la fois fun et ludique. « Je me suis rapidement laissée prendre au jeu. Ce qui est fascinant, c’est que la borne photobooth permet de se prendre en photo de la même façon qu’on prendrait un selfie. Sauf qu’on peut aussi utiliser un décor comme toile de fond, au cours de l’événement qu’on veut immortaliser cela peut-être un mariage, un anniversaire ou une fête d’enfant », explique-t-elle. Elle poursuit : « Le photobooth est en grand et petit format. Le petit appareil photobooth imprime les clichés instantanément. De nombreuses fonctionnalités s’offrent aussi aux utilisateurs comme les enregistrements de petites vidéos, insertion d’un cadre graphique avec images ou messages personnalisés, diffusion des photos par mail et sur les réseaux sociaux… C’est la solution idéale pour apporter de l’originalité à un événement et en conserver de bons souvenirs. »

Julie a fait la découverte du photobooth lors des 50 ans de sa cousine et l’effet s’est révélé concluant. « Le Selfie Box permet de tout prendre en photo. Il suffit de choisir les accessoires qu’on voudrait porter, de prendre la pause devant la borne et de récupérer ses photos instantanément sur papier en format de 10 cm par 15 cm. Le client peut aussi sauvegarder le numérique de ses photos. On fournit aussi des accessoires comme les chapeaux, moustaches ou lunettes. » Beaucoup de gens, soutient-elle, aiment se prendre en photo, surtout lorsqu’il s’agit d’un moment mémorable. « C’est une technique qui a cartonné aux États-Unis et en Europe. J’ai décidé de le faire connaître à Maurice. Avec mon compagnon, nous avons lancé The Selfie Box, qui propose aux particuliers et professionnels la location d’une borne photobooth avec hôtesse ou animateur, ainsi que la création de décors backgrounds », explique notre interlocutrice.

À Maurice, certaines compagnies ont fait appel à ce service et, de bouche-à-oreille, le photobooth commence à se faire un nom. En effet, cette formule, permettant de conserver intacts des souvenirs avec le logo comme fond ou un message personnalisé, gagne de plus en plus de terrain. « Cela est toujours intéressant de revoir ses photos d’albums, mais de manière plus fun. » Julie Inard s’attarde sur la photo artistique et relate une anecdote sur une photo en noir et blanc qui l’avait séduite. « C’était l’image de deux amoureux sur un pont à Paris. Une photo d’une grande simplicité et expressive », dit-elle.

Julie Inard invite le public à visiter sa page Facebook (https://www.facebook.com/theselfiebox.mu/), se disant d’ailleurs heureuse d’avoir atteint 7000 likes. « Les Mauriciens aiment bien les animations tendance et le photobooth est amusant et permet aux invités de repartir avec des photos originales », dit-elle. Elle ajoute : « On ne fait pas de la concurrence aux photographes, c’est juste de l’art et une nouvelle manière de faire des photos. »

Le prix pour la location de l’appareil varie : forfait découverte (2 heures) – Rs 6 000, forfait médium (4 heures) – Rs 10 000 et forfait journée (8 heures) – Rs 18 000. Celle qui a grandi à Toulouse, a découvert une autre passion : le métier d’infirmière. « Au départ, je voulais être vétérinaire, mais j’ai finalement choisi d’être infirmière. » Niveau musical, elle dit ne pas avoir de préférence, mais aime les musiques qui font voyager comme le jazz et la pop music. Elle est aussi fan de la musique de Hans Nayna.