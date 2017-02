RENCONTRE : Kelsy Sunassee, 13 ans, sort son premier album

Elle n’a que 13 ans, l’âge où tous les rêves sont permis, et Kelsy Sunassee sort déjà son premier album, I’m Strong, déjà visible sur YouTube. Élève du collège Queen Elizabeth et fille unique, Kelsy meuble son temps libre en prenant des cours au Conservatoire. Pour l’instant, la jeune fille ne plane nullement sur son petit nuage préférant laisser la place aux études. « Chaque chose en son temps », dit-elle.

La voix posée, Kelsy Sunassee témoigne que « j’aime écrire, composer des ballades et m’exprimer en musique. Quand j’ai commencé à écrire les premières notes de I’m Strong, qui est aussi un des titres de mon album, je me suis posé une question fondamentale. Ce que vit une adolescente dans ses sentiments personnels, dans la découverte de la vie. Et, la vie nous surprend toujours. »

En Form III, déjà habitée par la musique, la jeune fille ne rate jamais un moment pour s’adonner au chant qui reste sa passion première. Lorsqu’on l’interroge sur un si jeune âge et déjà un premier album, Kelsy sourit et dit : « L’âge ne définit pas ce qui va se faire. Il y a bien cette maxime qui dit : Age is nothing but a number. Quand j’ai mis sur papier mes premiers écrits en anglais, langue que j’affectionne, je ne m’attendais pas à un tel résultat et au final je suis contente. C’est une expérience d’adolescente et le fait d’avoir pu en faire un album me comble de joie. Mes parents m’ont bien encadrée, surtout mon père Narain, qui m’a conforté dans ce choix de m’exprimer à travers la chanson. »

Bouillonnante d’idées, Kelsy ne définit pas encore son style. « Pour une ado, je reste dans l’émotion et le reste suivra après quand je serai un peu plus grande. J’ai écrit mes chansons et une autre personne m’a aidée sur le plan musical. J’aime beaucoup lire, ce qui est pour moi une source d’enrichissement et qui me permet de renforcer mes connaissances. » Ce premier album contient six chansons, à savoir I’m Strong, Something she creates, You’ll never fail, Hide, Wipe it away et Noting to prove.

Et, comme le démontre le dernier titre de son single à 13 ans, on n’a rien à prouver, Kelsy Sunassee, elle, dit que c’est à l’adolescence qu’il faut profiter de tout ce qui nous entoure et de voir la vie d’un œil positif. L’écriture mélodique est pour elle une évasion d’esprit, un moyen de se mettre dans la peau de toutes ces adolescentes qui, comme elle, ont un rêve.

Ce premier album a, selon son père Narain Sunassee, été une surprise pour la famille. « Son prof de guitare Gérard Lavigilante m’a parlé de son talent musical et m’a dit qu’il fallait l’encadrer. Kelsy se dit encore jeune pour concourir dans des émissions de chant pour ados. Elle attend d’avoir 16 ans pour se décider sur sa voie. »

Quand elle ne s’enferme pas dans sa bulle mélodique, Kelsy, dit son père, est une fille très sensible et qui lors d’une visite dans un orphelinat s’est prise d’attachement pour une petite fille. « Les recettes de la vente de son album, elle les dédiera à cette petite qu’elle a voulu à sa manière encadrer. » Le premier album de Kelsy Sunassee, pressé à 1 000 exemplaires, sera vendu dans tous les music shops de l’île.

Durant les vacances de Pâques, une séance de dédicace aura lieu pour tous ces ados qui, comme elle, ont la musique comme passion.