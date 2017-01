RENCONTRE - LUTCHMEENARAIDOO-KENYATTA : La commission mixte Maurice-Kenya se réunira au premier semestre à Maurice

La première édition de la Commission mixte Maurice-Kenya se réunira à Maurice durant le premier semestre de cette année et devrait apporter une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre nos deux pays, indique Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui a été reçu mardi par le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, à Nairobi. La Commission mixte sera l’instrument par excellence pour suivre la mise en œuvre des projets identifiés dans les divers domaines de coopération entre les deux pays.

Cette question avait été évoquée à Maurice, au début du mois, lors de la visite de la ministre kényane des Affaires étrangères, Amenah Mohamed. Il avait également été question de l’amélioration de la connexion aérienne entre Maurice et le Kenya. Les transporteurs aériens nationaux des deux pays envisagent une collaboration plus étroite avec la possibilité de dessertes quotidiennes. « Nairobi deviendra alors un hub aérien pour relier Maurice et l’Afrique continentale », précise Vishnu Lutchmeenaraidoo.

La Commission mixte se penchera aussi sur l’économie océanique, un des axes majeurs identifiés dans la coopération Maurice-Kenya. Par ailleurs, le président du Kenya a promis de parrainer la demande d’adhésion de Maurice au bloc régional East African Community (EAC). Maurice affiche de grandes ambitions dans la région et souhaite devenir membre de cet espace économique.

« Nous sommes entrés dans une phase de coopération intense avec le continent africain, compte tenu des nombreuses initiatives importantes d’échanges à l’échelle bilatérale et régionale », soutient Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Le ministre avait auparavant assisté au Sommet France-Afrique, à Bamako, Mali. Il s’est entretenu avec le président français François Hollande ainsi qu’avec plusieurs dirigeants africains. Au Ghana, le Chef de la diplomatie mauricienne a eu une session de travail très importante avec le nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en présence de son vice-président, Mahamudu Bawumia. Vishnu Lutchmeenaraidoo et les nouveaux dirigeants ghanéens ont passé en revue plusieurs dossiers vitaux qui donneront une nouvelle impulsion aux liens économiques entre nos deux pays. Maurice projette de développer une Zone économique spéciale (ZES) au Ghana, dans la région de Dawa, non loin d’Accra.

Le Ghana, situé en Afrique de l’Ouest, est un pays avec lequel Maurice compte tisser des relations d’affaires durables et solides. Maurice compte, en effet, développer un espace économique dans cette partie de l’Afrique continentale en collaboration avec des pays partenaires, tels le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.