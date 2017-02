RENCONTRE MJS-FÉDÉRATIONS: Un Stephan Toussaint toujours à l'étude

Comme le veut la tradition, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a rencontré jeudi après-midi au gymnase de Phoenix, les différents dirigeants des fédérations sportives mauriciennes, qui étaient venus en grand nombre, pour une première prise de contact. L'exercice a été très apprécié par ceux présents, mais ces derniers s'attendent désormais à du concret pour faire avancer les choses.

La rencontre entre le MJS et les dirigeants de fédération était programmée pour 14h et c'est vers 14 h 20 que Stephan Toussaint a fait son apparition. Décontracté, souriant, et arborant une chemise orange aux rayures blanches, il a salué plusieurs présidents de fédération sportive avant de s'installer confortablement au côté de Yogida Sawmynaden, ancien ministre des Sports, que l'on n'attendait pas forcément pour l'occasion.

L'élu de la circonscription N°17 a tenu à remercier les dirigeants d'avoir fait le déplacement. « C'est un plaisir de vous rencontrer et je suis sûr que nous allons travailler en étroite collaboration pour le bien-être du sport », a-t-il affirmé. Le nouvel homme fort du sport mauricien a aussi précisé qu'il serait un ministre de proximité. « Je suis quelqu'un de très disponible. Cela vient en partie de ma formation de PPS ou j'étais souvent appelé à rencontrer des gens ».

Stephan Toussaint a inévitablement abordé le dossier des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), qui auront lieu en 2019 à Maurice. « Nous comptons mettre les bouchées doubles afin que les athlètes soient prêts pour ce rendez-vous tant attendu. D'ailleurs, dans différentes disciplines, j'ai constaté que la préparation était déjà bien entamée », a-t-il soutenu. Mais notre interlocuteur concède toutefois ne s'être pas encore familiarisé aux différents dossiers et a d'ailleurs réclamé du temps pour s'acclimater.

Qui plus est, la nouvelle Sports Act, qui ne fait pas l'unanimité dans le giron local, sera l'un des points culminants qui sera amené à être étudié. « Je vais étudier cas par cas. Puisque nous sommes appelés à travailler ensemble, il convient de bien connaître notre dossier et je serai également ouvert à toutes les propositions tant que cela permet au sport d'avancer. Je compte revoir les différents dirigeants des fédérations et nous aurons des discussions visant à dissiper les doutes sur les particularités de cette nouvelle législation », a-t-il souligné.

Stephan Toussaint a d'ailleurs avoué que les athlètes pratiquant un sport de combat bénéficieront bientôt d'une couverture médicale. Les négociations ont été enclenchées avec la SICOM et la NIC.

Pique de Sawmynaden à Vivian Gungaram

Stephan Toussaint est aussi revenu sur le travail effectué par son prédécesseur, Yogida Sawmynaden. Ce dernier, présent pour l'occasion dans un rôle de Minister Mentor, n'a pas manqué de balancer une petite pique à l'encontre du président de l'Association mauricienne d'athlétisme, Vivian Gungaram, également présent. « J'ai lu dans la presse que Vivian Gungaram est contre le fait que la 'Sports Act'interdit aux athlètes de siéger au sein du comité directeur de leur fédération. Je tiens à apporter la clarification suivante : cette mesure a été prise afin que les athlètes ne se sentent pas lésés lorsque des sélections sont établies. »

Yogida Sawmynaden est également revenu sur un autre fait important. « L'on me reprochait de m'immiscer dans les affaires de différentes fédérations. Mais il ne faut pas oublier que c'était uniquement en dernier recours, quand tout est au plus mal, que le ministre intervient. Si entre-temps, la fédération arrive à trouver une solution, comme ce fut le cas pour le cyclisme, tant mieux », a-t-il lancé.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que Stephan Toussaint a du pain sur la planche, lui qui aura la lourde responsabilité de remédier aux manquements de son prédécesseur. D'ailleurs, un dirigeant espère que le nouveau ministre « rencontrera chaque fédération individuellement, chose que Yogida Sawmynaden n'avait pas faite ». Nous serons vite fixés…

Déclarations des dirigeants

Vimal Basanta Lala, président de l'Association mauricienne de tennis de table :

« Cette première rencontre avec le ministre s'est très bien passée et j'ai le sentiment que c'est une personne très amicale. Nous allons maintenant solliciter un rendez-vous avec lui pour parler de nos projets. D'ailleurs, " A nou zoué ping pong " est un des projets que nous allons bientôt lancer pour la promotion de la discipline à travers l'île, en passant par 13 régions. L'objectif principal est d'augmenter le nombre de gymnases, car le sport est beaucoup trop centralisé sur les hauts plateaux et il nous faut impérativement aller dans les villages. Espérons que tout se passe bien et que nous arrivons à atteindre les objectifs fixés. »

Jean-Philippe Lagane, vice-président de la Fédération mauricienne de Cyclisme :

« C'est une bonne chose de rencontrer le nouveau ministre qui donne cette image d'une personne accessible. Un bon message envoyé aux dirigeants. Cela démontre que le gouvernement a envie de donner les moyens nécessaires aux fédérations pour qu'elles obtiennent des résultats le plus vite possible. J'estime aussi que ce sera dorénavant plus simple de communiquer les doléances quand le besoin se fera sentir. En ce qu'il s'agit du cyclisme, il est primordial de bénéficier de plus de frottements à l'étranger pour progresser. Avant chaque JIOI, les coureurs effectuent des stages à l'extérieur et ramènent des médailles. Pourquoi ne pas bénéficier de plus de rencontres ? Au moins une sortie minimum par an serait la bienvenue. »

Alain St Louis, président de la Fédération mauricienne de triathlon :

« Je souhaiterais que le nouveau ministre, comme il l'a lui-même mentionné, s'attaque au cas par cas de chaque discipline sportive, en rencontrant toutes les fédérations individuellement. C'était une prise de contact logique avec les présidents des fédérations, mais après, il faudra passer aux choses sérieuses. Pour ma part, le problème que j'aimerais soulever avec lui est celui que rencontre la fédération pour les entraînements des triathlètes dans les piscines. Il ne faut pas oublier que le triathlon, c'est avant tout la natation et ensuite le vélo puis la course à pied. Actuellement, nous devons passer par la fédération de natation pour l'obtention de couloirs et, qui plus est, nous pouvons les utiliser seulement après 19 heures. C'est d'ailleurs un problème pour nos licenciés qui rentrent tard chez eux. Nous réclamons au moins un couloir dans chaque piscine entre 17 heures et 19 heures. Ce serait pour nous une belle avancée. »

Bashir Mungroo, président de l'Association mauricienne de badminton :

« Stephan Toussaint donne cette impression d'être un homme sympathique et amical. Bien évidemment, nous espérons qu'il fasse le nécessaire pour faire avancer encore plus la discipline. D'ailleurs, l'AMB est en passe de finaliser un accord avec une des académies de badminton de Chennai (Inde). C'est un pas en avant et nous sommes très reconnaissants envers le MJS. Nous souhaiterions également qu'il y ait davantage d'ouverture pour la discipline vers l'extérieur. Les badistes ont besoin de frottements, de prendre part à des tournois pour progresser. »

Aslum Jeewa, président de la Kyokushinkai Martial Arts Federation

« L'approche du ministre est bien encourageante pour l'avenir. Nous espérons maintenant que tout ce qui a été dit soit honoré. D'ailleurs, s'il peut reconsidérer le budget alloué à la KMAF, ce serait une aubaine pour nous. Quoi qu'il en soit, ce fut une rencontre très instructive et nous espérons maintenant que Stephan Toussaint soit à la hauteur des espérances. »

Fayzal Bundhun, président de l'Association mauricienne de volley-ball

« C'est une rencontre importante avec les différents présidents de fédération et nous espérons maintenant pouvoir avancer dans la sérénité. Il est primordial que les autorités concernées mettent la main à la pâte pour œuvrer pour le bien-être du sport. S'agissant du volley-ball, nous avons nos projets et nous comptons les mener à bien. »