RENCONTRE - MURIELLE RAVINA, MISS MAURITIUS : De Pointe Canon jusqu’au titre

Après une première tentative en 2012, Murielle Ravina a voulu retenter l’aventure. Cette Rodriguaise de 22 ans a eu raison d’y croire. Son caractère de battante lui permet de porter depuis samedi la couronne et l’écharpe tant convoitée de Miss Mauritius 2017. Rien ne pourra lui enlever le goût de la victoire. Élevée par sa grand-mère après le décès de sa mère, Murielle Ravina sait que rien n’est jamais acquis. C’est dans ce même état d’esprit que la nouvelle reine fait face sans crainte face aux détracteurs et autres critiques qui défilent depuis son sacre.

Au lendemain de la finale, alors que la toile s’enflamme et que les félicitations fusent de toutes parts, Scope rencontre une Miss qui peine toujours à descendre de son petit nuage. Bien dans ses baskets, elle se présente avec une élégance naturelle en pantalon blanc relevé par un haut bordeaux, en affichant son plus beau sourire.

Depuis 2014, l’année où elle entame ses études à l’Université de Maurice, la belle vit en colocation avec un groupe d’amis à l’étage d’une maison de Rose-Hill. Entre le téléphone qui n’arrête pas de sonner, la visite d’amis venus fêter l’heureux dénouement, Murielle Ravina gère tout avec un calme olympien. Malgré les sollicitations, elle a également eu le temps de jeter un coup d’œil sur les commentaires pas toujours élogieux sur la toile. De quoi relancer le débat sur les stéréotypes de beauté.

Son sacre fait jaser. Elle estime “qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne suis ni blanche, ni blonde, mais une Rodriguaise fière de l’être. Même si c’était une Mauricienne qui avait gagné, les gens auraient eu à redire”. Elle ajoute que c’est du déjà-vu. “En 2012, on m’a aussi beaucoup critiquée. Je tiens à remercier mes détracteurs car ils me procurent plus de hargne pour me dépasser. Peu importent les préjugés sur ma personne, représenter Maurice et Rodrigues au niveau international est un défi que je compte relever haut la main.”

Vivre dans un pays multiculturel fait notre richesse, souligne Murielle Ravina. Célébrer cette diversité au-delà des frontières est important. Elle tient toutefois à préciser que la beauté n’est pas que physique, mais s’inscrit aussi dans la démarche, le sourire, la personnalité, l’intelligence, le respect de soi et la tolérance.

Des principes et de l’amour.

Ces valeurs qu’elle brandit sont celles avec lesquelles elle a grandi. Dans son petit village de Pointe Canon, non loin de Port-Mathurin, Murielle Ravina a connu une enfance heureuse auprès de sa mère, sa grand-mère et son petit frère. Contrairement à la jeune femme sûre d’elle qui s’est imposée lors du concours Miss Mauritius, “j’étais une petite fille très réservée et sage”. La vie ne lui fera pas de cadeau. “J’ai perdu ma mère à douze ans, et mon père n’a jamais été présent. C’est ma grand-mère qui nous a pris en charge.” À la fleur de l’adolescence, “on ne comprend pas toujours pourquoi la vie nous fait ça”. Colère, incompréhension et tristesse ont souvent été ses compagnes de route. Avec l’encadrement de sa grand-mère, qu’elle appelle affectueusement Lali, elle reprend très vite pied pour affronter l’avenir. Lali lui offre une éducation stricte et traditionnelle mais empreinte de principes, de valeurs et d’amour. Murielle Ravina développe très vite un caractère indépendant et une attitude polyvalente au quotidien.

Sa passion pour la mode et pour les concours de beauté lui vient des deux femmes de sa vie. “Maman et Lali étaient couturières et j’étais souvent leur modèle. Elles m’ont encouragée à suivre ma voie, mais de le faire correctement, dans le respect. J’y ai trouvé la force de tout vaincre.”

Elle évolue très vite dans l’univers glamour des concours de beauté et rafle le prix de Miss Rodrigues en 2012. Dans ses valises, les titres de Miss Sport et Miss Sirène, et en bonus la détermination d’être une Miss intelligente qui puisse aider à faire avancer une cause au lieu de faire de la figuration.

Ambassadrice de deux îles.

Après ses études secondaires au Rodrigues College, c’est la mort dans l’âme que la jeune femme quitte sa terre natale et ces personnes si chères à son cœur. “En arrivant ici, je me suis rendu compte de ce que j’avais laissé là-bas.” Elle se lance dans des études en sciences politiques et relations internationales à l’Université de Maurice. Ce n’est pas son premier choix, mais plutôt un coup de cœur et une aubaine professionnelle pour épouser plus tard la carrière de politicienne. “Mais chaque chose en son temps. Pour s’engager activement dans la politique, il faut une certaine maturité et une stabilité au niveau social et familial.” Entre cours et révisions, Murielle Ravina trouvera aussi le temps de conquérir le titre de Miss UOM en 2016. Sa licence en poche, elle travaille en tant qu’agent administratif dans une compagnie portlouisienne.

Très humble, Murielle Ravina n’a pas peur que sa couronne lui fasse perdre la tête… Ou plutôt prendre la grosse tête ! “En tant qu’ambassadrice des deux îles, j’ai des responsabilités et me dois d’être un modèle. Ce qui implique certaines limites à respecter.” Même si la Miss sait aussi faire la fête, “cela a toujours été en toute modération et sans perdre le contrôle”.

La Rodriguaise a fait de la danse, du slam, du mannequinat et s’initie depuis peu à la guitare. Quand elle ne travaille pas et ne défile pas pour obtenir des couronnes, elle adore aussi flemmarder au lit ou se glisser dans le canapé pour visionner un film, selon son humeur. Cuisiner n’est pas son fort, mais Miss Mauritius est une grande gourmande qui craque surtout devant des plats typiques de son île : haricots rouges, porc, riz au maïs et autres achards et chutney de mangues.

Elle est venue, a vu et a tout gagné… Et comme dit toujours Lali, “on a ce que l’on mérite quand on fait de son mieux”.