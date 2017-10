RENCONTRE : NATHALIE HENRY : « Il faut arrêter d’accepter la médiocrité et l’à-peu-près »

Nous avons rencontré cette semaine Nathalie Henry, Américano-Mauricienne qui sort de l’ordinaire. Elle est la première femme entraîneur de chevaux, a déjà remporté un Maiden et dirige aujourd’hui les Jardins de Chantenay, la première résidence mauricienne de luxe pour seniors. Lors de l’entretien qu’elle nous a accordé la semaine dernière, elle parle de ses passions, mais aussi de ce qui la tracasse à Maurice, où elle a choisi de vivre après vingt ans passés aux États-Unis. Le tout sans langue de bois, ce qu’on lui reproche souvent.

Laquelle de ces définitions vous décrit le mieux : une Mauricienne née aux États-Unis ou une Américaine née à Maurice ?

Laissez-moi commencer par vous raconter qu’en février 2016 on m’a retiré ma nationalité mauricienne pour me la redonner après, pour des raisons administratives. À ce moment-là, je me suis sentie complètement orpheline parce que je suis très Mauricienne. C’est pourquoi les deux définitions me conviennent. Je suis née à Maurice d’un père mauricien et d’une mère américaine. J’ai grandi à Maurice où j’ai fait mes études primaires et secondaires, et beaucoup de sport, plus particulièrement la natation. J’ai participé aux Jeux des îles de 1985 et juste après je suis partie pour faire des études aux États-Unis, où je suis restée vingt ans. Pendant cette période, j’ai épousé un Américain, j’ai eu mes enfants et j’ai travaillé avant de décider de revenir à Maurice avec mes trois enfants en 2001.

Pour quelle raison quitte-t-on le pays où, dit la légende, tous les rêves peuvent devenir réalité, pour revenir dans une île perdue dans l’océan Indien ?

Pour des raisons personnelles. La décision de revenir vivre à Maurice a été très difficile à prendre car c’est vrai que les États-Unis offrent des opportunités extraordinaires et j’en ai eu quelques-unes dans le secteur du social où j’évoluais. Mais j’étais retournée un peu avant en vacances à Maurice et je m’étais rendu compte qu’il y a ici une qualité de vie que je ne pouvais offrir à mes enfants aux États-Unis. La décision était d’autant plus difficile à prendre parce qu’en vingt ans je m’étais terriblement américanisée. Je travaillais dur parce que le travail est récompensé, le talent reconnu, le travail en équipe encouragé, le leadership respecté et les opportunités d’avancer existent. J’ai beaucoup appris de mon long séjour aux États-Unis en termes de valeurs.

Comment s’est passé le retour à Maurice ?

J’ai eu un choc parce qu’une femme forte, qui vit seule, est fonceuse, a des convictions et les affirme: ça ne correspond pas à ce que la société mauricienne en général attend d’une femme. Moi, je crois que les femmes et les hommes sont égaux et peuvent aussi bien faire l’un comme l’autre, et que si les mêmes opportunités étaient données aux femmes, il y aurait beaucoup d’améliorations dans le pays. On me l’a dit et on continue à me le répéter de temps en temps : il ne faut pas dire ce que l’on pense comme je le fais. Même si c’est dit avec respect, cela peut être très mal vu, très mal perçu et surtout mal interprété.

Avez-vous trouvé du travail facilement ?

J’ai fait plusieurs métiers. J’ai été manager d’un restaurant, métier que je ne connaissais pas. C’était le Curry Poullé et moi l’Américaine, j’ai appris sur le tas combien de cuillères de masala il fallait mettre dans les currys et comment faire des faratas. Ensuite j’ai travaillé au Dodo Club pour m’occuper de l’organisation des activités sociales pour ses membres. Après ça le Cardinal m’a demandé de transformer le couvent de Bonne Terre en home pour les seniors. C’est comme ça que je me suis lancée dans la direction et la gestion des maisons de retraite à Maurice.

Et parallèlement, vous étiez très impliquée dans les courses de chevaux. Mais pas comme la jeune femme qui ramène le cheval au paddock après sa victoire aux courses, mais comme un entraîneur qui vit dans le crottin de cheval…

Tout à fait. Comme le disait mon père, Serge Henry, je suis née avec des chevaux et je vais mourir avec eux.

Comment avez-vous été accueillie dans le monde très machiste des courses hippiques ?

Comme je vous l’ai dit, je suis née dans ce monde-là. Mon père a toujours eu des chevaux et nous avons eu une écurie depuis des années. J’étais en quelque sorte l’assistante de mon père dans les faits, mais quand j’ai voulu officialiser ce travail, le MTC a institué un examen pour devenir entraîneur, ce qui n’existait pas avant ma demande. J’ai dû participer à des examens, que j’ai passés brillamment, soit dit en passant, pour devenir entraîneur.

Vous avez été donc acceptée par le milieu du turf…

Non, j’étais tout simplement tolérée. Au cours de sa dernière année de vie, mon père était très malade et c’est moi qui m’occupais de l’écurie, de l’entraînement et de tout. On n’arrêtait pas de me dire : Mais qu’est-ce que tu fais là ? Tu as des enfants à t’occuper et à élever. Et ces remarques ne venaient pas de palefreniers ou d’employés des écuries, mais d’entraîneurs. Vu que j’étais la première femme entraîneur, il n’y avait pas de toilettes pour femmes, il fallait que je quitte le paddock. On n’a toujours pas construit de toilettes pour femmes au paddock. Je crois que je n’ai jamais été prise au sérieux par les autres entraîneurs et j’ai subi leurs remarques.

Vous avez été traitée de “femelle”, comme les journalistes femmes le sont par des politiques ces jours-ci ?



Bien sûr et je trouve que ce qui est arrivé à cette journaliste est inacceptable, mais traduit bien une facette de la société mauricienne. Le problème c’est qu’on ne veut pas de femmes fortes, qui font bien leur travail et disent ce qu’elles pensent et de ce qu’elles peuvent apporter comme contribution. Une fois, j’ai demandé à un dirigeant du MTC de me nommer sur un comité pour que je puisse faire des propositions. Savez-vous ce qu’on m’a répondu ? Qu’on allait bientôt changer la décoration des loges et je pourrais donner des idées sur la couleur des rideaux !

Mais pourquoi êtes-vous restée dans cet univers pour entendre et subir ce type de remarques sexistes ?

Parce que les chevaux c’est ma passion et il faut malheureusement jouer le jeu pour la satisfaire.

Cela fait 16 ans que vous êtes revenue à Maurice. Est-ce que le comportement vis-à-vis des femmes a évolué dans le milieu des courses ?

Malheureusement non. Comme vous l’avez dit, on considère que la femme doit venir aux courses bien habillée, comme un objet décoratif, sans plus.

Le comportement des femmes est-il différent vis-à-vis de vous ?

Quand l’écurie Henry, que je dirigeais alors, a gagné le Maiden en 2014, beaucoup de femmes sont venues me voir pour dire que j’étais un modèle pour elles. Que j’avais réussi à faire gagner l’écurie de mon père. Elles auraient bien voulu suivre le même chemin, mais les obstacles et les pressions sont énormes.

Vous avez quand même remporté le Maiden !

J’avais promis à mon père de remporter la coupe et j’ai tout fait pour cela. Mon père est mort un matin à 3h45, et une heure après, j’étais à l’entraînement. C’était cinq jours avant le Maiden et je savais que l’entraînement devait continuer coûte que coûte. Pendant des mois mon père ne pouvait plus venir à l’entraînement, il ne pouvait même plus parler et me donnait des instructions par écrit. J’étais son corps, sa voix, ses yeux pour l’entraînement et après je revenais pour lui dire comment s’était déroulée la séance et discuter de ce qu’il fallait faire le lendemain.

En quoi consiste le travail d’un entraîneur ?

Il fait tout pour le cheval. Il faut s’occuper des démarches administratives, médicales et autres. Il doit s’occuper de son alimentation, des fortifiants, des vitamines etc. On doit s’occuper d’un cheval comme d’un enfant. Il faut aussi savoir comment l’entraîner, sur quelle distance le faire courir, avec quel poids, contre quels concurrents. Il faut aussi être très tactique tout en ne négligeant pas le côté physique. C’est un énorme travail.

L’entraîneur est-il automatiquement un “zougader” ? Est-ce que jouer fait partie de son activité ?

On n’en revient pas au MTC que je ne joue pas aux courses. Je mise parfois quelques roupies pour m’amuser, mais sans plus. Malheureusement, aujourd’hui, avec le stake qui est tellement bas, je crois que les propriétaires et les entraîneurs de chevaux n’ont pas d’autre choix que de jouer et ils le font en toute légalité et en toute transparence avec un bookmaker qui enregistre les paris

Sous savez mieux que nous que tous les paris ne se font pas au grand jour et dans la transparence !

Les Mauriciens sont totalement fous des courses et des paris. Plus ça va et plus on perd l’amour de la compétition et des performances pour privilégier les paris. À Maurice, les jockeys sont des stars — ils sont plus accessibles que les entraîneurs —, sont des dieux qui peuvent donner des tuyaux. Même si souvent ces tuyaux sont percés. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup, beaucoup de Mauriciens qui ont la passion des courses. Et des paris qui vont avec.

Comment avez-vous quitté le monde des chevaux pour la gériatrie avec les Jardins de Chantenay ?

Je n’ai jamais quitté le monde des chevaux. En fait, les chevaux, les compétitions hippiques, c’est mon échappatoire à toute la souffrance que je vois tous les jours. Aux Jardins de Chantenay je travaille, je vis avec des gens qui sont vieux, malades, atteints de sénilité, de démence, ou handicapés. C’est une souffrance énorme qu’ils partagent avec moi et le personnel. Quand je suis avec les chevaux, j’oublie toute cette souffrance, c’est comme une thérapie.

Quelle est l’histoire des Jardins de Chantenay et comment y êtes-vous entrée ?

L’idée a germé dans la tête de trois promoteurs en 2010-11 pour répondre au besoin ressenti à Maurice pour un home pour seniors très haut de gamme. On m’a recrutée de Bonne Terre et on a commencé à travailler sur le projet où j’ai apporté l’expérience que j’avais acquise en suivant des stages aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie et en France.

Combien ça coûte pour devenir résident à Chantenay ?

En moyenne les frais se montent à Rs 35 000 par mois pour l’hébergement, la nourriture, l’accompagnement individuel, en dehors des soins médicaux. Chacun de nos pensionnaires est suivi à partir d’un questionnaire établi à son arrivée, avec l’aide de sa famille et de son médecin, qui nous permet de satisfaire tous ses désirs et participer aux activités organisées. Tout cela fonctionne grâce à une équipe extraordinaire de 150 personnes qui s’occupent de nos 80 pensionnaires.

Ces Rs 35 000 comprennent-elles également la location de la chambre du résident ?

Non. Chaque pensionnaire doit acheter sa chambre ou son appartement ou la louer à un propriétaire. Les appartements font de 6 à 130 mètres carrés et sont à partir de Rs 3 millions. C’est un placement immobilier avec un bail de 99 ans qui peut être légué ou revendu.

On se disait bien que Rs 35000 c’était trop bon marché ! Est-ce qu’on peut dire que les riches vieillissent mieux que les pauvres ?

La richesse aide beaucoup à bien vieillir. Nous avons la chance de vivre dans un pays où le service de santé est gratuit avec de bons médecins et de bons soins. Mais si vous ne pouvez pas obtenir certains soins, si vous avez les moyens, vous pouvez les avoir dans le privé ou aller à l’étranger.

La cohabitation est-elle facile entre les résidents qui viennent de milieux sociaux différents ?

Je sais comme vous qu’à Maurice certains milieux sociaux ne se mélangent pas très facilement. On pensait que ce serait un problème aux débuts des Jardins de Chantenay. Mais, au fur et à mesure, les résidents se sont découverts, ont appris à se connaître, ont commencé à se parler pendant les activités et aujourd’hui ça marche très bien. Parce que tous les pensionnaires sont traités de la même manière, ce qui a permis de constituer un groupe homogène, pour ne pas dire une petite famille.

Donc les Jardins de Chantenay sont une success story ?

Je crois qu’on peut le dire. C’est une réussite pas uniquement sur le plan de l’immobilier et du fait que nous avons une longue liste d’attente. C’est aussi une réussite pour le pays, qui n’avait pas encore un centre pour seniors de ce niveau.

De plus en plus, les seniors disent que leurs enfants n’ont pas ou plus de temps pour eux, qu’ils sont de plus en plus seuls, abandonnés. Est-ce également le cas ici ?

Malheureusement oui. À Maurice, nos valeurs sont en train de disparaître. Les enfants des seniors travaillent, sont des professionnels, ont des emplois du temps chargés, des enfants, des contraintes, d’autres priorités. La majorité d’entre eux ne trouvent pas de temps pour leurs parents. C’est malheureux, mais c’est comme ça dans toutes les sociétés, toutes les cultures et toutes les religions. Plus on devient vieux, plus on devient seul, que l’on soit riche ou pas. L’autre jour, quelqu’un m’a dit : Je veux partir. J’ai 86 ans, j’ai bien vécu et je ne sers plus à rien. C’est triste parce que les personnes âgées sont une mine de connaissances et de sagesse que nous pourrions utiliser, mais on ne le fait pas. À Maurice, dans beaucoup de cas, quand on prend sa retraite, on n’est plus rien. On se rend compte alors que ce n’était pas la personne qui était importante, mais le travail qu’elle faisait, le poste qu’elle occupait, le pouvoir qu’elle représentait. C’est pourquoi dans la politique et les autres centres de pouvoir, les gens s’accrochent, ne veulent pas s’en aller, céder la place pour ne pas avoir la sensation de ne plus exister.

Vous devez avoir parmi vos pensionnaires des personnes qui se trouvent dans la situation que vous venez de décrire. Que faites-vous pour régler le problème ?

Nous écoutons constamment, nous laissons parler, nous faisons parler, nous faisons sortir ce qu’il y a sur le cœur.

On a souvent parlé de cas de manque d’écoute et même de maltraitance dans les homes. Quand les pensionnaires arrivent à se plaindre à leurs parents, on dit qu’ils exagèrent, qu’ils inventent des histoires, qu’ils radotent. Ce genre de situation peut-il exister aux Jardins de Chantenay ?

Je ne dis pas que cela ne peut pas exister, mais je dis que jusqu’à présent nous n’avons pas eu de ces cas. J’aimerais aussi dire, et c’est important, qu’on ne fait pas le métier de s’occuper des seniors si on n’aime pas les gens, si on n’a pas la patience et une certaine dose de maturité. Ceux qui viennent travailler ici passent par des examens, des entretiens et sont étudiés avant d’être acceptés. Ceux qui travaillent avec les seniors doivent toujours pouvoir se mettre à leur place et les traiter comme ils aimeraient qu’on les traite. Quand une personne démente insulte un garde-malade, ce n’est pas la personne qui s’exprime, qui est en colère, mais sa maladie. Il faut savoir faire la différence : nous sommes des professionnels, elles sont des personnes âgées.

Est-ce que les autorités mauriciennes viennent voir ce qui se fait à Chantenay pour apprendre la recette de votre réussite et la faire appliquer dans les autres homes mauriciens ?

Pas du tout ! Les autorités se contentent de venir nous inspecter, comme elles le font pour tous les autres établissements. Je suis allée plusieurs fois aux ministères concernés — la Sécurité sociale, la Santé — pour leur dire : Venez, allons travailler ensemble, allons voir comment on peut travailler pour progresser. Je n’ai pas eu de réponse. Je souhaite créer une association, des maisons de retraite pour partager notre expérience et apprendre des autres. Pas de réponse. Ici, quand on dit qu’on va faire une association on répond : Je ne vais pas vous laisser venir chez moi voir comment on travaille pour piquer nos idées ! Comment est-ce que le pays et la cause des seniors vont-ils avancer comme ça ?

Personne ne répond à cette invitation de travailler ensemble ?

Non. Je ne dis pas qu’on est parfaits aux Jardins de Chanteray mais je dis qu’on a des techniques et des expériences à partager. Nous avons des choses à montrer, mais nous avons aussi à apprendre des autres. Il suffit de venir voir, nos portes sont ouvertes. On ne fait pas ce métier que pour de l’argent. C’est un business, des promoteurs ont investi, il faut que ça marche et que ça rapporte. Mais on ne peut pas diriger une maison de retraite et ne penser qu’au commercial. Le but de l’opération n’est pas que faire du profit, mais aussi de s’occuper des personnes âgées.

Espérons que votre appel sera, cette fois-ci, entendu. Est-ce qu’entre vos multiples occupations, vous avez le temps de voir ce qui se passe à Maurice au-delà du Champ de Mars et des Jardins de Chantenay ?

Mais évidemment.

Que pensez-vous de l’évolution du pays où vous avez choisi de revenir vivre ?

Je suis très tracassée par la perte des valeurs et par le niveau de l’éducation. J’ai l’impression qu’à l’université on bourre les crânes des étudiants, mais on ne leur apprend pas à réfléchir. C’est important d’apprendre à réfléchir parce que les manuels que l’on apprend par cœur, dans un an, ils sont dépassés. Je suis aussi tracassée par le fait que les gens ne se demandent pas ce qu’ils peuvent faire pour le pays, pour améliorer la situation, mais se préoccupent plus du “boutte” qu’ils peuvent tirer du pays. C’est tracassant.

Au point de retourner vivre aux États-Unis présidés par Donald Trump ?

Pas pour le moment. Je vous le répète que Maurice a encore une qualité de vie extraordinaire. Je voyage beaucoup, ce qui me permet de faire la différence. La question que je me pose c’est qu’est-ce nous, Mauriciens, pouvons faire pour que Maurice, notre pays, aille mieux ?

C’est une excellente question que chaque Mauricien devrait se poser. Que souhaitez-vous dire pour conclure cette interview ?

À Maurice on est de plus centré sur soi-même, égoïste, chacun cherchant à gagner son “boutte” et il me semble que cela est en train de se développer. Il faut arrêter d’accepter la médiocrité et l’à-peu-près qui s’installent petit à petit dans tous les domaines. Il faut surtout arrêter de se plaindre de tout en ne faisant rien pour faire changer les choses.