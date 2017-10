RENCONTRE - PATRICE OFFMAN : Des racines vers l’Infini

Patrice Offman s’est chargé de la maquette et de la conception graphique du recueil Enn bouke bwa tanbour. Dans l’esprit de cet ouvrage, il s’est engagé dans une réflexion poussée sur l’origine et l’évolution de l’identité culturelle de Maurice. Aboutissant sur un travail sur mesure, qui équilibre à la fois l’écriture du poète et les illustrations originales d’Ennri Kums. Une approche classique et contemporaine à la fois, mariant les règles traditionnelles de la typographie et l’utilisation des Fleurons Granjon à l’Infini de Sandrine Nugue, créatrice de caractères.

Enn bouke bwa tanbour est un projet qui a poussé Patrice Offman à la réflexion. “Le défi était d’être à la hauteur des poèmes dans la présentation.” Dès qu’il a eu en main les premières traductions de Michel Ducasse, le graphiste s’est attelé à la lecture et à la compréhension des textes. Il fallait cerner l’atmosphère et réfléchir aux directions possibles en matière de maquette. Afin de s’imprégner de l’esprit de ce recueil classique et contemporain, il est remonté à la racine, s’inspirant d’éléments qui ont façonné l’identité culturelle mauricienne.

Identité créole.

Les images qui lui viennent alors à l’esprit sont celles de lambrequins (frises créoles), qui font la particularité des habitations dans les îles créoles. “C’est un des éléments communs pour définir l’identité créole. Au-delà de l’aspect décoratif, les lambrequins ont une fonction et une racine, qui auraient pu venir en soutien du travail de traduction de Michel Ducasse.”

En amont, il s’intéresse à l’évolution de la langue kreol et prend conscience de sa vitesse de croissance et de stabilisation. Ce qui fait d’elle un outil très intéressant sur le plan universel. “Cette maturité est très révélatrice. Pour se standardiser, le français et l’anglais ont pris des centaines d’années. Le but était de voir comment kreol morisien pran so rasinn pou li pran so lanvol.”

Quand le peintre Ennri Kums se joint au projet et traduit les poèmes avec sa sensibilité picturale, l’idée première de Patrice Offman évolue. “Afin de mettre en valeur l’écriture du poète et les illustrations du peintre, j’ai dû revoir ma copie.”

Place à la typographie.

Pour aligner son travail aux leurs, il se détourne des lambrequins et se dirige vers la mise en page classique, avec la typographie en point de mire. “Le plomb typographique était utilisé pour la fabrication des caractères d’imprimerie sur les premiers livres.” Au cours de ses recherches, il s’aperçoit que Maurice a une grande tradition du livre, ayant abrité la première imprimerie de l’hémisphère sud au 18e siècle (Imprimerie de G. Deroullede & Co). Découvrant la publication Les essais d’un bobre africain, Patrice Offman est fasciné par les écrits de François Chrestien, “un colon, qui transcrit le patois parlé à l’époque. Au début du peuplement de Maurice, certains esclaves venaient de l’île de La Réunion. La langue créole de l’époque est assez proche de celle de l’île voisine. Il est intéressant de voir l’évolution de la langue chez nous”. Pour revenir à la racine, “on peut également constater comment les premiers écrits dans notre langue maternelle passent à travers une technique typographique originaire de France”.

Fleurons Granjon.

Pour un parfait équilibre, Patrice Offman décide de se baser sur les règles classiques de la typographie et de réhabiliter les ornements typographiques. Ils sont présents sous forme de filets, de vignettes et de clichés distincts. Le maquettiste utilise en abondance les Fleurons Granjon, une vignette typographique en forme de fleurs ou de feuilles stylisées. “Pour le recueil, j’ai choisi une mise en page d’époque avec des bandeaux. Ce sont des fleurons qui utilisent la technique de pavage, consistant à remplir un espace avec des carrés.”

Dans ses polices de caractères, Patrice Offman a fait un choix typographique qui reflète le côté classique et moderne de l’ouvrage. “Pour les poèmes originaux, j’ai utilisé le caractère très ancien Garamond (nommé après le graveur Claude Garamont, 1480-1561). Les lettres sont fluides et cohérentes. “L’objectif est de montrer que les premiers écrits passent à travers toutes les règles de la typographie française.”

Pictogrammes et ligatures.

Pour les traductions en kreol, “je suis tombé au cours de mes recherches sur le caractère Infini, conçu par Sandrine Nugue, une créatrice de caractères et designer graphique”. Elle a été lauréate d’une commande publique d’un caractère typographique du Centre National des Arts Plastiques (CNAP), en 2014. Ce caractère joue avec les mots, les pictogrammes et les ligatures et se base sur l’écriture épigraphique.

Pour le concepteur graphique, mettre en lumière la typographie était aussi l’occasion de rendre hommage au métier de typographe et de le valoriser. “Ce sont des anonymes qui ont formé et forgé l’esprit de milliers de gens. Des créatifs passionnés qui ont marqué un temps mais qui demeurent dans l’ombre.”

Lorsque l’on voit le travail fini, on est tenté de dire que Patrice Offman est un designer graphique de caractère, qui fait très bonne impression. Un visionnaire dans sa bulle créative, qui estime “qu’on a la possibilité de créer la société qu’on veut, si on se donne les moyens”.