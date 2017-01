RENCONTRE DE PRÉPARATION : Bernard Baptiste passe à 16,50 m au poids

Le lanceur de poids Bernard Baptiste poursuit sa progression. Crédité de 15,97 m le 10 décembre dernier à Réduit, il a cette fois propulsé la boule de fer à 16,50 m lors de sa deuxième sortie effectuée vendredi 21 janvier lors d'une rencontre de préparation tenue toujours au stade de Réduit.

Le lanceur d'origine rodriguaise confirme sa bonne forme du moment bien qu'étant toujours en période de préparation intensive avec son entraîneur Jacques Ramtanon. « On voulait en fait toucher les 16,10 m. Mais je réalise 16,50m, ce qui n'est pas mal, c'est même très bien, surtout en cette période lourde de ma préparation », lance-t-il très satisfait.

Lors de son concours, il réalise d'entrée 15,71 m, 15,69 m, puis rate son 3e essai avant de pousser à 16,26 m, 16,50 m et de terminer sur un dernier essai raté. Il tient à remercier son sponsor Ultimate Sports Nutrition (USN) et attend une réponse favorable en vue de bénéficier d'un stage d'entraînement et de compétitions prévus du 20 février au 12 mars au High Training Centre de Pretoria en Afrique du Sud. Il devrait être accompagné de son coach et de Nicholas Li Yun Fong, spécialiste du lancer du marteau.

Ce stage devrait être couplé de trois compétitions, soit le 28 février à Cape Town, les 8, 10-11 mars à Bloemfontein. Le deux lanceurs devraient aussi avoir des séances en commun avec leurs homologues sud-africains.

Pour en revenir à la rencontre de préparation, on note le doublé de Séverine Moutia aux 80 m et 250 m féminin, alors que Lidzy Bayaram, qui a pris le relais à Aurélie Alcindor (États-Unis), se positionne désormais comme la meilleure en sprint long. Elle s'impose au 500 m en 1'20"7. Chez les hommes, c'est le cadet Jérémie Lararaudeuse qui enregistre le meilleur temps en 1'09"0, tandis que Mohammas Dookun s'est avéré intouchable au 3 000 m bouclé en 8'25"1.

Les résultats

80 série 1

1. Séverine Moutia (Jr RH) 9"8

2. Jaimie Adaken (Cad RH)) 10"5

3. Shekania Lyonnais (Cad St Rémy) 11"1

4. Aurélie Baptist (Cad P. d'Or) 11"6

Série 2

1. Stecy Adélia (Cad RH) 10"8

2. Amélia Auguste (CAD RHAC) 11"1

3. Aurélie Placathose (Cad P. d'Or) 11"5

4. Anne-Laure Minerve (Min BBRH) 11"8

250 m série 1

1. Séverine Moutia (Jr RH) 34"9

2. Aurélie Baptiste (Cap P. d'Or) 36"1

3. Mawtan Ramlochun (St Pie) 38"2

4. Adélia Stécy (Cad RH) 38"5

5. Amélia Auguste (Cad RH) 39"1

Série 2

1. Aurélie Placathose (Cad P. d'Or) 39"0

2. Francesca Minerve (Cad BBRH) 40"0

3. Axelle Antonio (Cad St Rémy) 41"8

500 m

Jr-sr

1. Lidzy Bayaram (QB) 1'20"7

2. Véronique Raboude (Rod) 1'21"3

3. Angélica Natchoo (Cad Ch. Gré) 1'23"0

4. Henne Sunassee (Jr R-N) 1'23"5

3000 m

1. Marie Estelle Faivre (Cad RH) 15'41"4

Disque

1. Céline Roque (Min La Cav) 22,50 m

2. Haadiya Hossanee (Cad Ang Réd) 18,65 m

Poids

1. Brinda Beaux Yeux (Jr Guépards) 9,78 m

Cadettes

1. Rebecca Batour (P. d'Or) 8,58 m

2. Haadyia Hossanee (Angel Réd) 8,20 m

3. Caline Roque (Min La Cav) 7,57 m

Masculins

80m série 1

1. Pramith Ooriah (Min P. d'Or) 9"4

2. Ayush Rutah (Min P. d'Or) 9"8

3. Yohanson Perrine (Min Mt. Lg) 10"0

Série 2

1. Julien François (Cad RH) 8"5

2. Ali Dreepaul (Jr St Pie) 8"8

3. Bryan Police (JJr PL Cent.) 9"1

4. Samuel Lecoq (Cad RH) 9"5

5. Nadir Tauraub (Cad St Rémy) 9"7

250 m

Série 1

1. Pramith Docile (Min P. d'Or) 32"0

2. Darren Lalude (Cad St Pie) 32"5

3. Damien Spéville (Cad St Pie) 32"9

Série 2

1. Ali Dreepaul (Jr St. Pie) 29"7

2. Julien François (Cad RH) 30"1

3. Benoit Girodeau (R.N) 30"4

4. Samuel Sagor (R.N) 30"8

Série 3

1. Azagen Vadivaloo (Jr RH) 29"7

2. Ayush Rutah (Min P. d'Or) 31"1

3. Alexandre Veerapen (Cad RH) 32"7

4. Dylan Léonide (Cad Mt. Lg) 33"3

500 m

Minimes

1. Anthony Sobran (P. d'Or) 1'16"2

2. Bryan Gopal (P. d'Or) 1'16"7

Juniors/seniors

1. Jordan Christophe (Jr BB) 1'10"4

2. Eliot Lagaillarde (St Pie) 1'10"9

3. Dylan Ramsamy (RH) 1'11"3

4. Azagen Vadivalloo (RH) 1'11"9

Cadets

1. Jérémie Lararaudeuse (RHAC) 1'09"0

2. Johanna Arnold (St Pie) 1'09"9

3. Geremy Pierrus (RH) 1'10"0

4. Adrien Esther (BB) 1'12"7

5. Cyrille Rasoamanan (P. d'Or) 1'13"0

3000 m

1. Mohammed Dookun (Cpe War) 8'25"1

2. William Mustun (Cad Cpe War) 9'42"9

3. Ritesh Ahir (Jr RH) 9'59

Disque

Cadets

1. Emmanuel Marcelin (Cad Cpe War) 38,60 m

2. Antonio Hanson (Cad Cpe War) 35,55 m

Jr-sr

1. Christopher Sophie (QB) 47,39 m

2. Damien Jean (Jr RH) 31,16 m

Poids

Cadets

1. Manson Antonio (Cpe War) 11,80 m

2. Emmanuel Marcelin (Cad Cpe War) 11, 61 m

3. Wilson Mathieu (Cad Cpe War) 11,53 m

Jr-Sr

1. Damine Jean (Jr RH) 10,59 m

1. Bernard Baptiste (Rod C. du Roi) 16,50 m

Javelot

1. Amryc Lebon (Min Cpe War) 29,43 m

1. Steban Florine (Cad Angel Réd) 45,58 m

2. Wilson Mathieu (Cad Cpe War) 44,81 m

Marteau

1. Jean-Yan Carré (QB) 52,30 m

Longueur

1. Thierry Nadal (Cad B. Rg) 6,68 m

2. Manoel Clair (Min La Cav) 4,20 m