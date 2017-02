RENCONTRE : Quand Jacques Perne chantait Pompe dans les années 80

Pompe est une chanson composée et interprétée dans les années 80 avant d’être mise sur une cassette en 1996. Mais elle n’avait pas valu à son auteur le même succès dont jouit présentement Gary Victor, à travers la reprise qu’il a faite sur son album, sorti l’année dernière. Plus de vingt ans après, elle permet enfin à un ancien laboureur de sourire et de revivre des souvenirs.

Jacques Perne, 64 ans nous a reçus chez lui à Souillac pour nous raconter comment, sur sa bicyclette, l’idée lui était venue de chanter Ponpe, ziska gramatin nou ponpe.

Nous sommes quelque part dans les années 80. Field worker de la sucrerie d’Union St-Aubin, dans le sud, Jacques Perne a l’habitude de se rendre dans les champs sur sa bicyclette noire. Un petit luxe pour cet habitant de Souillac, qui a compris que l’effort et le travail lui permettront d’avancer dans la vie. Malgré les difficultés du labeur dans karo, ce père de famille, cadet d’une famille de huit enfants, prend souvent plaisir à s’évader auprès des siens et à travers la musique.

En rentrant des champs après le travail, la descente vers son village natal est l’occasion de donn enn lift à un collègue à pied. Ce dernier s’installe sur son cadre, empoigne son guidon; lui pédale. Jacques Perne précise en riant : “L’ami en question était un homme. Pa enn mamzel.” Aucun pneu ne s’est dégonflé, personne n’a eu à pomper. Mais la scène inspire cet amoureux des mots, qui se plaît souvent à composer des chansons pour son propre plaisir.

Il imagine ainsi les premières phrases : “Enn mamzel pa ti ena transpor pou li vwayaze / Mo pe pase lor mo bisiklet mo dir li monte / Li mont lor mo kad / Li trap mo gidon / Ala mo koumans pedale (…) ziska mo larou inn degonfle.” Le refrain coquin et à double sens est venu assez vite : “Ponpe, ponpe, ponpe ziska gramatin nou ponpe.” L’air est composé sur la guitare qu’il gratte souvent pour son plaisir et pour amuser son entourage.

Chanson tout en rythme qui connaîtra le succès presque quarante ans plus tard, Pompe avait été rangée dans ses tiroirs avec d’autres textes, jusqu’à ce qu’elle ne sorte sur une cassette en 1996. Comme tout le monde lui demandait constamment “Kan to pou tir to kaset ?”, Jacques Perne avait puisé dans ses économies et était entré en studio sous la conduite d’Yves Elahee pour l’album Réconciliation.

Star Show.

Huit ségas, en sus du titre éponyme : il y avait aussi Maman, Zougadere, Laboureur, Clair de Lune, Faire la charité, clochard; la dernière chanson de la face B était Pompe. “Ce n’était pas une chanson que je n’aimais pas. Mais j’estimais avoir des titres plus intéressants.” Parmi ces derniers, Faire la charité. Dans cette chanson, il dit : “Partaz to rises avek bann ki dan la detres. Pa bliye seki lao pou rann twa leres.” Cette chanson fera de lui le gagnant du concours Star Show de la MBC TV en 1981. “J’ai commencé à sortir de ma coquille. Mon frère Josian Perne, qui est musicien, et Hervé Collin, qui avait été classé à la deuxième place, m’ont invité à les rejoindre pour chanter dans les hôtels. C’est ainsi que j’ai été chanteur d’hôtel, avec des reprises.”

En 1996, il est classé quatrième du concours Ten Best avec Reconciliation. Tiré à 500 exemplaires, l’album n’a pas vraiment marché. “J’ai même perdu de l’argent”, dit-il. Cela a été un coup dur pour l’homme, qui était grandement découragé, au point d’abandonner. La faille venait-elle de lui ? De ses musiciens qui avaient apporté une touche jazzy à ses créations ? En studio, il a pourtant eu à ses côtés des talents comme Gino Chantoiseau, Gérard Alkoordos, Stanley Perne et Aurel Ithier. Ou finalement était-ce simplement que son heure n’était pas encore arrivée ?

Gary Victor.

Depuis la sortie de l’album Elle danse de Gary Victor en novembre 2016, Sega pompe est entré dans le paysage avec force. Il fait partie des incontournables des playlists des radios et des fêtes. Jacques Perne a certainement été très surpris d’entendre la reprise de sa chanson, avec quelques retouches au texte et à l’arrangement. Pour que les choses soient bien faites, Gary Victor a été approché et un terrain d’entente a été trouvé entre les deux artistes. Désormais, le nom de Jacques Perne figure sur l’album Elle danse, comme étant l’auteur et compositeur de Pompe. Dans des interviews accordées, entre autres à Scope, Gary Victor lui accorde la paternité de ce titre qui lui apporte un nouveau succès après Zoli Mamzel.

Rencontré dans sa maison à Souillac, Jacques Perne nous dit sa fierté. Assis dans un fauteuil dans son chaleureux salon aux murs roses, il explique qu’il n’a jamais imaginé une telle destinée à Pompe. Ce titre, il ne se souvient pas quand il l’a repris en live pour la dernière fois, en dehors des pique-niques où la chanson est devenue incontournable pour les proches de Jacques Perne.

Caro, la relève.

Ce dernier tient à le préciser : sa principale fierté, ce sont ses quatre filles. L’aînée a terminé ses études en France, où elle vit désormais. Depuis quelque temps, il garde un œil sur son autre fille, Caroline, qui fait une percée dans le monde musical. Caro Perne a en effet été l’une des nouvelles voix révélées par Linzy Bacbotte lors de la dernière édition du concert féminin Koze Fam.

Puisque le découragement l’avait profondément frappé en 1996, Jacques Perne compose avec moins d’enthousiasme. “Qui sait ? Peut-être que j’aurais eu un autre destin si l’album avait marché à l’époque ?”, se dit-il, sans toutefois le regretter.

Jacques Perne a eu une vie remplie. Après quarante ans dans les champs, il a pris sa retraite. Il ne reste pas inactif puisqu’il travaille dans des serres de la région. Et comme il le fait depuis 35 ans, Jacques Perne est l’un des coiffeurs du village. “D’accord, les coupes modernes me semblent un peu compliquées à réaliser. Mais s’il s’agit de faire une coupe classique et de donner un coup de tondeuse, je peux le faire.”

En décembre de l’année dernière, il a chanté lors du spectacle de gospel donné en l’église St-Jacques de Souillac dans le cadre de Noël. Jacques Perne a gardé sa voix, le style et la vigueur qui ont toujours caractérisé cette figure connue de son village.

Tout y est pour qu’il reprenne Pompe en live si l’occasion lui est donnée. C’est peut-être même l’un de ses grands souhaits du moment.