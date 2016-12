RENCONTRE - RIVIÈRE-NOIRE : Véronique Leu-Govind et Dorise Cale, deux femmes à la tête du Conseil de District

Les élections dans les différents Conseils de District cette semaine ont vu la consécration de deux femmes à Rivière-Noire. Véronique Leu-Govind a été reconduite à son poste de présidente tandis que Dorise Cale, de Richelieu, sera son adjointe pour les deux prochaines années. Alors que la loi a été revue afin de permettre une plus grande participation féminine aux élections villageoises, Rivière-Noire est le seul conseil à avoir confié les rênes à une femme par deux fois.

Véronique Leu-Govind assume son deuxième mandat consécutif à la tête du Conseil de District de Rivière-Noire depuis mercredi dernier. Pour cette fervente du PMSD, la victoire à un double sens : non seulement le conseil a une nouvelle fois fait confiance à une femme, mais le départ de son parti du gouvernement n’a pas eu d’effet négatif sur sa candidature. La jeune maman de Case-Noyale est aux anges : « J’ai dû me battre, mais je suis contente de voir que la majorité m’a fait confiance une nouvelle fois. »

C’est à sept voix contre six, avec un bulletin annulé, que Véronique Leu-Govind s’est imposée. Elle ne manque pas de faire ressortir que sur 13 conseillers, seulement trois sont des femmes. « Donc, les hommes nous ont fait confiance en votant pour nous. Je suis super-contente, d’autant que nous serons deux femmes à diriger le conseil. » Elle salue également le soutien de toute l’équipe car, dit-elle : « Ce sont eux qui m’ont demandé de me présenter une nouvelle fois. Et si j’ai été élue pour la deuxième fois consécutive, cela veut dire qu’on est satisfait de mon travail. »

Cette réélection de Véronique Leu-Govind coïncide avec sa démission comme présidente du Morne Heritage Trust Fund. « Le parti a pris la décision de quitter le gouvernement. En conséquence, j’ai soumis ma démission sans aucun regret. Je suis redevable au leader de m’avoir choisi pour assumer ce poste, d’autant que c’est la première fois qu’une personne de la région était à la tête du Morne Heritage Trust Fund. »

Cette habitante de Case-Noyale, fière de son village et de ses racines, ne cache pas non plus le symbolisme derrière le geste de son leader. « J’ai grandi dans une cité. Quand le leader confie la responsabilité d’un organisme à une fille de cité, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire qu’il croit en nous et qu’il compte sur nous. »

Ses six mois passés au Morne Heritage Trust Fund, l’ex-présidente les qualifie d’enrichissants. Elle dit avoir beaucoup appris et parle également de sa satisfaction des deux réunions tenues avec la communauté du Morne, chose qui n’avait pas été faite depuis longtemps. « Il y a également l’accès à la montagne, qui était l’un des plus gros problèmes. Aujourd’hui, les gens sont contents de pouvoir visiter le site du patrimoine de l’Unesco. »

Devoir accompli

De ses deux années passées à la tête du Conseil de District de Rivière-Noire, Véronique Leu-Govind se dit satisfaite de la construction du centre communautaire de Cotteau-Raffin et de l’installation d’une piste synthétique au terrain de Richelieu, entre autres. « Le gouvernement nous a donné un budget de Rs 10 millions. Nous avons décidé qu’au lieu de distribuer de petites sommes pour chaque village, on ferait de gros développements pour chaque village à tour de rôle. »

Parmi les autres réalisations, elle cite l’aboutissement d’un accord avec les « gated communities » de Rivière-Noire pour le paiement du service de voirie. « Grâce à cela, nous avons pu récolter Rs 800 000 en un an. Cela permet donc une rentrée d’argent pour d’autres projets. »

Parmi les travaux à compléter sous le présent mandat, elle cite la construction d’un centre polyvalent à Bambous, la rénovation du hall de Richelieu, l’asphaltage et les drains dans les villages de Case-Noyale, Beau-Songe, Cascavelle et Le Morne, entre autres.

Mère de deux garçons de 8 et 12 ans, Véronique Leu-Govind est issue d’une grande famille composée de neuf enfants. Elle est d’avis que le premier soutien de la femme en politique commence à la maison. « Si on n’a pas le soutien de ses proches, c’est difficile de s’engager. Surtout avec les enfants... Il faut des personnes à la maison pour s’occuper d’eux quand je suis absente. »

Le soutien est d’autant plus important que la jeune femme est sur plusieurs fronts à la fois. Très engagée dans le social, elle est également présidente de la fabrique de la paroisse de Ste-Anne et dirige la Parents Teachers Association de l’école de la localité. « Je sais comment m’organiser pour gérer tout cela », dit-elle. Ce qui l’amène à dire également qu’il ne lui reste pas beaucoup de temps pour autre chose. « J’aime regarder les programmes éducatifs à la télévision, comme Questions pour un champion, mais aussi écouter de la musique et, surtout, passer du temps avec ma famille. Je n’aime pas trop les fêtes. Je préfère rester en famille. »

De sa réélection, elle dira encore : « beaucoup espéraient que je perde après le chamboulement au gouvernement. La campagne était terrifiante. Mais nous étions préparés à l’avance. J’ai eu le soutien de toute l’équipe. Je n’ai jamais rien imposé. »

Fierté pour Richelieu

A Richelieu, la joie est aussi grande. Dorise Cale, connue pour son engagement social, représente le village au Conseil de District depuis deux ans. Mais mercredi dernier, elle a gravi un nouvel échelon en accédant au poste de vice-présidente. Membre elle aussi de la famille bleue, elle dit avoir été encouragée par les députés de sa circonscription, Patrice Armance et Alain Wong, à se jeter dans l’arène politique. « On dit que les bleus sont en force, c’est tout à fait vrai. Il y avait beaucoup de pressions pour ces élections, mais nous avons travaillé comme une équipe et c’est cela qui nous a permis de faire la différence. »

Cette mère de famille de trois enfants, dont deux fils de 22 et 24 ans et une fille de 14 ans, est elle aussi d’avis que le soutien familial est primordial pour qu’une femme s’engage en politique. « Je remercie mon époux de sa compréhension et de son soutien. Lui aussi travaille et ce n’est pas évident pour lui que je ne sois pas à la maison quand il rentre des fois. Mais il m’a bien épaulé. Mon élection comme vice-présidente est un peu notre récompense. »

Dorise Cale s’est présentée aux élections villageoises pour la première fois en 2014. Même si elle avait déjà refusé une offre par le passé, elle a choisi cette fois de se jeter à l’eau. « Je suis très connue dans le village de par mon engagement social. C’est pour cela que j’ai été sollicitée pour être candidate. En devenant vice-présidente du Conseil de District, je crois que c’est avant tout quelque chose de spécial pour Richelieu. Les gens ont de grandes attentes. »

Elle dit également sa reconnaissance d’avoir été choisie pour représenter son village au Conseil de District de Rivière-Noire. Dorise Cale met également en avant l’esprit d’équipe. Comme Véronique Leu-Govind, elle fait ressortir que ce sont surtout les hommes qui ont voté pour elles. « Au conseil, nous travaillons ensemble. Il n’y a pas de majorité ou de minorité. Nous sommes là pour le bien des villages. »

Dorise Cale encourage les femmes à s’engager en politique. « Je constate que les femmes commencent à bouger et à faire leurs preuves. Je leur dis de foncer, de ne pas se laisser décourager, de faire entendre leurs voix... Surtout qu’elles ont les capacités pour bien faire. »