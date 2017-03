RENCONTRE - SARAH ATCHIA : La passion du bobinage transmise par son époux

Sarah Atchia exerce comme bobinière depuis plus de 20 ans, une passion que lui a transmise son défunt époux. Cette habitante de Beau-Bassin répare et fabrique des bobinages électriques destinés à alimenter de nombreux appareils. C’est ainsi que de fil en bobine, “Madame Atchia” s’est fait un nom dans le domaine. Rencontre avec une sexagénaire qui souhaite transmettre sa passion en proie à bien des difficultés.

Son amour pour le domaine électrique lui a été transmis par son mari, qu’elle a épousé en 1981. Depuis plus de 20 ans donc, Sarah Atchia répare et fabrique des bobines électriques pour l’alimentation de nombreux appareils, dont des radios et téléviseurs. « Je me suis intéressée au métier que faisait mon mari par passion, mais aussi par solidarité. Il faut dire qu’il était parmi les premiers à exercer ce métier à Maurice, il y a une trentaine d’années », confie la sexagénaire à son domicile à Beau-Bassin.

Tout sourire et coquette de la tête aux pieds, Sarah se remémore de ses premiers pas dans l’atelier de son époux. Certaines tâches lui étaient d’abord confiées et, au fur et à mesure, « la passion de mon époux pour ce métier a fini par me contaminer ». Sarah Atchia apprend sur le tas avant de finalement réussir à convaincre son époux qu’elle pouvait, elle aussi, s’y mettre si on lui apprenait le métier. Cependant, ses débuts ne furent pas tout rose. « Lorsque je ratais la réalisation d’une pièce, mon mari ne manquait jamais de me le faire savoir. Je devais m’y reprendre jusqu’à atteindre la perfection. Il était très méticuleux dans son travail. »

Ainsi, lorsque son époux décède, il y a maintenant 11 ans, Sarah Atchia se sent suffisamment armée pour reprendre le flambeau. D’autant qu’elle est prise d’un profond désir d’honorer sa mémoire. Et c’est grâce à cela qu’aujourd’hui elle ne courbe point l’échine devant les divers obstacles qui se présentent. « Exercer ce métier m’a rendue forte et je suis très fière d’être une des rares femmes à évoluer dans cette profession. »

Que ce soit une petite pièce ou une pièce de machine d’usine, la sexagénaire se dit « indétrônable » lorsqu’il s’agit du bobinage électrique. Sa longue et riche carrière lui a valu un nom, celui de “Madame Atchia”, notamment grâce à ses connaissances sur le bobinage électrique de transformateurs. « Au début, cela étonne toujours un client de voir une femme derrière le tablier de bobinière. » Mais, souligne-t-elle, cela n’enlève en rien à son professionnalisme. « Je suis très directe et à cheval sur le temps dont je dispose pour rendre une commande. C’est une qualité qui me vient de mon mari. »

Toutefois, Sarah Atchia constate qu’il est de plus en plus difficile de rivaliser avec les fournisseurs chinois, surtout par rapport aux prix relativement bas que proposent ces derniers. Sa clientèle s’amenuise d’année en année. « Avec la nouvelle technologie, le besoin de mes services se fait de moins en moins ressentir. Auparavant, les appareils étaient composés de pièces évolutives avec un côté primaire et un côté secondaire. Dorénavant, ces pièces sont différentes et ne comportent plus les mêmes propriétés. » La sexagénaire s’est donc vue dans l’obligation de réduire la dimension de son atelier et de se contenter de moins de commandes.

Malgré tout, son amour pour le métier et le fait de commémorer la mémoire de son époux poussent Sarah Achia à continuer à exercer avec la même passion et détermination qu’il y a 20 ans. Cela à l’aide de son enrouleuse, qu’elle a conservée avec soin. Tout comme son époux lui a transmis l’amour du domaine électrique, elle souhaite également partager sa connaissance et son savoir-faire aux plus jeunes qui voudraient embrasser cette filière. « Ainsi va la vie », conclut-elle, dans l’espoir que sa passion soit reprise par d’autres.