RENCONTRES MAURICE-RÉUNION - 5E ÉDITION : Le développement durable et le financement de projets à l'agenda

Le Club Export Réunion (CER) et la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice (CCI France-Maurice) s'attendent à accueillir des représentants d'une trentaine d'entreprises mauriciennes à la 5e édition des « Rencontres Maurice-Réunion », qui se tiendra les 13 et 14 avril prochains au Mercure Créolia de Saint-Denis. Le thème principal de ces rencontres professionnelles sera le « Développement durable et le financement de projets ». Les participants devront se pencher sur les opportunités de coopération dans les domaines du tourisme (incluant l'écotourisme), des énergies renouvelables ainsi que de la gestion de l'eau et des déchets, entre autres, mais aussi de la mutualisation des ressources en vue d'accéder à des marchés africains.

Les dirigeants du CER et de la CCI France-Maurice ont, lors d'une conférence de presse hier, présenté le programme de la 5e édition des « Rencontres Maurice-Réunion » en souhaitant que cette manifestation puisse déboucher sur des alliances et des projets structurants pour les économies des deux îles sœurs, en particulier dans les domaines qui feront l'objet de discussions approfondies lors des ateliers et de rencontres « business-to-business » qui seront organisées pendant deux jours. Les thèmes choisis sont : 1) Tourisme et écotourisme; développement de sites écotouristiques et d'infrastructure de style “écolodge”; 2) Énergies et partenariats industriels: efficacité énergétique, production et stockage, “smart-grid”, entre autres; et 3) Eau et déchets : économie circulaire, solutions innovantes de traitement de l'eau, valorisation des déchets, prévention, etc.

« L’objectif de ces rencontres est de stimuler et de renforcer la coopération déjà existante entre La Réunion et Maurice. Elles permettront aussi aux différentes entreprises de mieux connaître les instruments d’ingénierie financière proposés par les acteurs de la coopération, dont ceux d'Europe et de la région », ont souligné les organisateurs. Ces derniers ont fait savoir que des représentants de grands groupes à l'export ainsi que des spécialistes en matière d'ingénierie de projets seront présents au forum pour conseiller et échanger des idées et expériences sur les opportunités à saisir afin que des actions durables pour les deux îles puissent être développées.

« Ces rencontres sont un espace d’échange et de partage du savoir-faire, mais aussi et surtout un outil d’intensification de la coopération économique régionale », ont fait ressortir les organisateurs qui, en sus de la trentaine d'entreprises mauriciennes, s'attendent à la participation de quelque 70 entreprises réunionnaises et d'une vingtaine d'institutionnels. Selon le CER et la CCI France-Maurice, les opérateurs mauriciens trouveront dans ce forum de coopération bilatérale un intérêt certain, notamment en termes de rencontres d'affaires avec des entreprises réunionnaises et des spécialistes de diverses filières économiques (des visites de certaines installations ont été programmées), de possibilités d'accès à des outils de financement de projets innovants et d'identification de nouveaux axes de croissance en partenariat avec des opérateurs économiques réunionnais.

Les organisateurs ont par ailleurs mis l'accent sur le succès des cinq précédentes éditions des « Rencontres de développement durable » qui, ont-ils précisé, ont attiré plus de 600 participants, une centaine d'exposants et ont donné lieu à plusieurs rendez-vous d'affaires. Le CER et la CCI France-Maurice ont noté un nombre accru de participants d'année en année. « Fortes d’un contexte économique très concurrentiel mais également de politiques publiques très favorables, Maurice et La Réunion ont tout intérêt à construire des passerelles et des partenariats afin de développer ensemble des projets innovants pour notre avenir », ajoutent le CER et la CCI France-Maurice.