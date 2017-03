Avez-vous déjà croisé des gens dans votre entourage qui se mêlent de tout et qui posent mille et une questions au sujet de personnes qu’ils ne connaissent pas ? Connaissez-vous en d’autres qui ne peuvent s’empêcher d’épier vos moindres faits et gestes jusqu’à parfois même maîtriser votre emploi du temps mieux que vous ?

Ce sont des “misie ek madam Zeanlouis” qui ont toujours un point de vue sur ce qui ne les regarde pas. Les “veyer zafer” sont un peu partout : dans la famille, parmi les voisins, amis et collègues. Osez porter la même robe deux fois en une semaine et vous entendrez : « Aryo mem linz tou kou sak kou mem kou ? » Inoxydables ! Ils vous étouffent ne serait-ce que par leur regard d’écureuil. Ne s’amuse-t-on pas à jeter un coup d’œil chez la voisine pour humer le parfum des plats et deviner par cela que “konpagne pe vini zordi ?” N’observe-t-on pas parfois la corde à linge dans la cour d’à côté pour ensuite se moquer du short quadricolore de Monsieur Popotin, le voisin ?

Dans la famille, c’est pire ! Si ce n’est pas la belle-sœur qui choisit exprès le même tissu que la tante germaine, c’est la belle-mère qui fera ruisseler l’opprobre autour d’un “foutan” lancé par la bru. Comment oses-tu me répondre “foutamment” ? Et c’est une jolie série “zoliwoodienne” (sponsorisée par Fermeland) qui attirera les oreilles curieuses de la voisine.

Quant au secteur “maja karo”, ne songez même pas à froisser les mauvaises herbes ou alors ce sont les paroles venimeuses, la frustration, le boycott, les cris et les pleurs qui seront déployés. Bienvenue dans notre île zootopique, là où certains vampirisent leurs collègues. Les nouvelles à Maurice voyagent très vite. Et moi qui croyais que seul Lucky Luke tirait plus vite que son ombre…