RENDEZ-VOUS : Carl de Souza ce soir au CCEF

L'écrivain Carl de Souza est invité ce soir à 18h au Centre culturel d'expression française, à Curepipe, à confesser « ses convictions littéraires »… Gageons que l'auteur de La maison qui marchait vers le large ou des Jours Kaya révélera quelques indices sur son prochain roman. Le centre culturel invite le public à le mettre littéralement sur la sellette, à le presser de questions et, même, « à chercher, en ses écrits, citations l'incriminant ». Que la passion et l'humour l'emportent !

Le bestiaire mauricien demain

Le bestiaire mauricien, cet album illustré qui raconte en mots et en images des contes inventifs et malicieux inspirés par notre faune terrestre, aquatique ou aérienne, sera présenté par ses auteures en personne demain matin à l'Institut français de Maurice (IFM), à 11h. L'écrivaine Shenaz Patel, à l'origine de ce projet, lira elle-même certains de ces contes au jeune public et à ceux qui ont gardé leur âme d'enfant tandis que l'illustratrice, Emmanuelle Tchoukriel, qui a fait spécialement le déplacement pour l'occasion, présentera ses planches originales. Ces dernières seront exposées jusqu'au 1er mars à la médiathèque.

Petrusmok reçoit Jean-Marie Cavada

La librairie mauricienne Pétrusmok reçoit le journaliste et député européen Jean-Marie Cavada ce 21 février à 17h30 à l'hôtel Hennessy, à Ébène. Le fondateur de France 5 et ancien présentateur du magazine La marche du siècle s'exprimera sur « Media et pouvoir : le divorce impossible ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce conférencier est bien placé pour traiter du sujet, rompu qu'il est aux interviews de personnalités et ayant lui-même franchi la frontière entre média et monde politique en se présentant aux élections à partir de 2007 dans la mouvance centre-droite. Il préside le Mouvement européen-France depuis 2011 et a annoncé en début d'année son soutien au candidat à la présidentielle française Emmanuel Macron.