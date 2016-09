RENFORCEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ EN MER : La résistance se précise

Les opérateurs de bateaux réclament le gel de l’entrée en vigueur du National Policy Framework

Alors que la Tourism Authority (TA) a entamé, depuis la semaine dernière, une campagne d’explications auprès des opérateurs de bateaux de plaisance en marge de l’entrée en vigueur, dès le 15 octobre, du New Policy Framework pour le secteur, les plaisanciers préparent la résistance. Non pas qu’ils soient opposés à de nouveaux règlements visant à renforcer la sécurité en mer, mais ceux-là ne sont pas appropriés au contexte mauricien, disent-ils. D’où leur demande au ministère du Tourisme et à la TA pour le gel de l’entrée en vigueur de ces nouvelles lois cadrées sur le modèle australien et américain. Le temps pour le pays de s’organiser, précisent-ils. C’est dans cette optique que les opérateurs de bateaux des quatre coins de l’île manifesteront leurs griefs en descendant dans les rues de la capitale, mercredi 14 septembre.

“Ce que la TA est en train de faire est un leurre. On ne peut pas appliquer ces règlements à Maurice. Nos mers ne sont pas comme en Australie ou en Amérique. Nous avons des spécificités dont il faut tenir compte. On ne peut pas venir avec des lois qui ne veulent rien dire mais qui pénalisent les plaisanciers”, expliquent les opérateurs de bateaux de plaisance. Depuis quelques mois déjà, alors que le National Policy Framework était en préparation, les opérateurs de bateaux ont tiré la sonnette d’alarme. Selon eux, “ces règlements ne sont pas appropriés.” Cependant, en dépit des différents courriers envoyés à la TA et au ministre du Tourisme lui-même, ni leurs inquiétudes ni leurs propositions n’ont pas été prises en compte.

Cette semaine, avec la campagne de sensibilisation entamée par la TA auprès de certains opérateurs de bateaux en marge de l’entrée en vigueur, à partir du 15 octobre, des nouveaux règlements calqués sur le modèle australien, et à partir du 1er janvier 2017 des règlements ISO 12217 visant au renforcement de la sécurité en mer, les plaisanciers montent à nouveau au créneau. Ils déplorent que “ces deux regulations ne sont pas fiables pour Maurice.”

C’est ce que certains, notamment ceux basés dans la région Est, ont fait comprendre à la directrice de la TA, Khoudijah Maudarbocus-Boodoo, venue, en présence des garde-côtes, leur expliquer les nouveaux réglements. “D’abord, personne n’avait été prévenue de cette réunion d’explications jeudi. C’est par hasard que l’un d’entre eux en a eu vent et nous avons alors tout arrêté pour nous rendre au centre social. La TA est en train de faire comme-ci tout le monde accepte, mais ce n’est pas vrai”, insistent les opérateurs de Trou d’Eau Douce. Ils précisent que “nous ne sommes pas contre, mais comme présentées, ces regulations ne sont pas appropriées pour Maurice; il faut les revoir.”

Ce en raison du fait que non seulement nos mers sont différentes, mais en plus la plupart des activités nautiques pratiquées à Maurice s’effectuent dans le lagon, expliquent les opérateurs. Ils soutiennent que nos mers ne sont pas organisées en fonction des lois qui entreront en vigueur. À titre d’exemple, ils citent l’absence de marinas, l’absence de site pour la réparation des bateaux, l’absence de site pour ranger les embarcations en cas de cyclones, ou encore le manque de place pour les catamarans. “Il faut également des stations d’essence et une station d’enfouissement des déchets de bateaux”, font ressortir les opérateurs. De même, ajoutent-ils, les points d’embarcation, pas respectés, ne sont pas proprement aménagés. “Il faut des jetées sécurisées. Aujourd’hui, la plupart des gars tirent les barques sur les rochers”, disent-ils.

“Le gouvernement doit prendre ses responsabilités d’abord”

Selon les opérateurs, c’est au gouvernement de prendre ses responsabilités avant de promulguer des règlements pénalisant les plaisanciers. À leur sens, il existe de nombreuses autres mesures qui contribueraient réellement au renforcement de la sécurité en mer. “Mais le gouvernement veut aller de l’avant avec un plan qu’il a façonné, sans être au courant de la réalité du terrain, comme la vivent quotidiennement les opérateurs”, disent-ils, déplorant ne pas avoir été consultés avant l’élaboration du National Policy Framework.

Citant également en exemple la décision de la TA de réduire le nombre de passagers de 34 à 19 pour certaines embarcations et de 18 à 10 pour d’autres, incluant les membres d’équipage, ils affirment que là n’est pas la solution pour réduire le nombre d’accidents. “Un accident, qu’on soit deux, cinq, dix ou vingt peut arriver n’importe quand si on ne prend pas les précautions nécessaires”, disent-ils.

Il serait plus judicieux, selon eux, que les autorités votent une loi pour le port obligatoire du gilet de sauvetage à l’extérieur comme à l’intérieur du lagon. Et pas n’importe quel genre de gilet de sauvetage, précisent-ils. “Aujourd’hui, les passagers ne veulent pas mettre les gilets car c’est encombrant. Mais il existe des gilets smart et fiables qui sont actuellement disponibles. C’est de cela dont nous avons besoin”, disent les plaisanciers, plaidant pour qu’au plus vite le gouvernement revoie cette loi. Et d’insister également pour une meilleure efficacité des garde-côtes, incluant leur capacité d’avertissement en cas de mauvais temps. “Ces éléments également méritent une formation poussée ne serait-ce que pour évaluer la météo et informer les opérateurs”, estiment-ils.

Dans le sillage, ils réclament le gel de l’entrée en vigueur de la première phase du National Policy Framework, prévue le 15 octobre prochain, concernant notamment les règlements australiens. Pour faire entendre leur voix et alerter parallèlement l’opinion publique, tous les plaisanciers de l’île — de Trou d’Eau Douce à Péreybère, l’île aux Cerfs, Mahébourg, La Gaulette, Le Morne, Flic en Flac, Albion et Pointe aux Piments, entre autres — abandonneront leurs embarcations pour descendre à Port-Louis. Une marche pacifique est prévue dans les rues de la capitale, de 10h à 14h, quand les opérateurs de bateaux clameront leurs griefs et tenteront de faire entendre leurs propositions pour le renforcement de la sécurité en mer et, parallèlement, de meilleures conditions de travail pour tous.