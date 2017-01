RENTRÉE 2017: Dring Dring, allez hop debout !!

Sentez-vous ce vent si familier qui souffle à nouveau ? Cette frénésie du matin lorsque votre alarme sonne à 5 heures et que vous devez rattraper l’Express de 7 heures ou encore le doux bruit des klaxons tout près du rond-point de Phoenix. Eh ben, c’est la rentrée ! Fini les sapins et les bûches de Noël, fini les préparatifs pour le réveillon de la Saint Sylvestre, ou encore les repas gargantuesques chez mamie et les beuveries pour marquer le jour du “Lerwa Bwar”. Les choses sérieuses reprennent avec la grande rentrée scolaire qui est une sonnerie de cloche assourdissante pour de nombreux parents. Pour ceux qui peuvent se le permettre, le budget pour la rentrée scolaire a été fait depuis plusieurs mois. Donc, le cartable de loulou, son uniforme, ses cahiers et toutes les fournitures nécessaires sont déjà rangés dans le placard en attendant le jour J. Pour ceux qui sont prévoyants et qui misent sur le boni de fin d’année, l’achat des manuels scolaires ou le paiement du van de repêchage s’effectueront juste après les fêtes. Maintenant, gardons une minute de silence pour ces pauvres parents qui ont cédé aux caprices de leurs chérubins en leur offrant la dernière PS4, ceux qui ont voulu faire plaisir à toute la famille en séjournant dans un hôtel 5-étoiles pour le Nouvel An ou ceux qui ont claqué leur argent dans la rénovation de la maison sans penser à mettre des sous de côté pour la rentrée. Cette triste réalité touche bien des adultes qui se sont laissés emporter par cette vague de festivités tout en oubliant leur rôle de parents. Encore heureux si l’enfant ne fréquente pas une institution payante, où les frais d’inscription, l’uniforme et tout le reste vous donneront le tournis si vous n’avez pas économisé d’avance. Mais bon, vous ferez mieux l’année prochaine !

Voilà, la machine est en marche. La routine reprend ses droits. Il faudra s’habituer de nouveau aux longues files d’attente dans les bureaux publics, aux bousculades pour entrer dans le bus, aux marées noires estudiantines dans les gares en fin d’après-midi, aux embouteillages, aux regards crispés des gens le matin et celui du patron qui vous reproche votre manque de concentration au travail.

Ne soyons quand même pas pessimistes. Pensons à ceux dont le travail reprendra de plus belle. À l’instar des boulangers, les marchands de “rotis” près des bureaux, les papeteries, les librairies, ainsi que les petites tabagies qui vendent les “Matinée” au détail pour le plus grand 'bonheur' des collégiens. Sur ce, bonne rentrée et en avant la musique, répétez tous en chœur : « Fouf », « Ayo », « Mo fatige », « Mo anvi rant lakaz », « Monn rat bis », « Monn fini gagn tar », « Mo pe zet enn sick demin ».