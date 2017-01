RENTRÉE DE CLASSES : Manque de certains manuels scolaires

La rentrée des classes est prévue pour ce lundi 9 janvier, mais certains livres sont toujours introuvables chez les libraires. Les manuels de mathématiques, de physique et de sciences sociales pour certaines classes ne sont pas sur les rayons. Les libraires du pays prévoient que d’ici la semaine prochaine, tous les manuels seront obtenus.

“Nous avons obtenu quelques livres la semaine dernière, mais nous sommes toujours en manque pour d’autres livres”, dit Mamade Mittoo, directeur de BM Bookcentre, qui attend l’arrivée d’autres manuels au plus vite. Il ajoute que ces livres qui sont recherchés ne concernent pas uniquement une ou deux classes mais de Form 1 au Higher School Certificate (HSC). Ces manuels, précise M. Mittoo, sont utilisés par différents collèges du pays, tels Physics Matters, Success in Science, Success in Mathematics, Principles of Accounts, Eye for Art. Selon lui, les élèves auront un retard de quelques jours, voire d’une semaine, dans leur programme d’études après la rentrée des classes. Il estime que certains de ces livres seront reçus à partir du 10 janvier alors que d’autres arriveront dans une semaine. “La situation n’est pas sous contrôle”, dit M. Mittoo. S’il s’attendait à ce que tous les manuels soient disponibles avant la rentrée des classes, il ne se voit pas fautif de la situation, car il dépend d’autres maisons d’édition. En raison de ce manque, Mamade Mittoo regrette que les parents aient à faire de constants allers-retours à la librairie pour trouver les manuels manquants.

Chez les Editions Le Printemps, la situation est presque la même. “Nous n’avons pas reçu tous les livres. Nous avons plusieurs livres à la douane et nous les recevrons incessamment”, dit le directeur général, Ahmad Sulliman. Selon lui, ses quatre cargaisons venant d’Angleterre, de France, d’Inde et de Singapour sont déjà arrivées à Maurice et se trouvent au port. Il n’attend que quelques jours pour que ces livres soient départagés dans ses différentes librairies pour être vendues. À vendredi, les manuels de Design and Technology pour les Forms 2 et 3 étaient disponibles. “Nous n’avons pas obtenu la livraison de certains livres jusqu’à présent”, dit-il. Toutefois, selon les informations dont il dispose, des livres seront obtenus la semaine prochaine. Lesquels, selon Ahmad Sulliman, sont utilisés par de nombreuses écoles. Des livres de physique sont attendus durant la 2e semaine de janvier et le manuel Principles of Accounts, également utilisé par plusieurs étudiants, sera dans ses librairies à partir du 25 janvier. Il mentionne que la raison du retard est au niveau de l’édition.

La faute sur le manque de manuels, selon Prithvi Fowdur, directeur d’Ankara Bookshop, revient aussi aux maisons d’éditions locales. Dans ses trois librairies du pays, quelques livres sont toujours attendus. “Je constate un business greed de la part des éditeurs. Ils nous donnent des raisons illogiques et personne ne peut rien leur dire. Ils ont le champ libre et viennent dire que des changements devront avoir lieu dans les manuels et de ce fait, les manuels sont en retard. Leurs raisons n’ont pas de sens”, dit le directeur général. Étant libraire depuis des années, Prithvi Fowdur ajoute n’avoir pas noté de grandes découvertes dans la science qui doivent être intégrées dans les manuels de Form 1. Il déplore aussi que des livres doivent être changés tous les deux ans et demande qu’une alternative soit trouvée pour que l’environnement soit protégé, au lieu d’utiliser les arbres pour la production de nouveaux manuels. À samedi matin, certains livres manquaient toujours chez Ankara Bookshop. “Ces livres qui manquent sont principalement pour les Forms 1 à 5.” Il ajoute que certains livres seront obtenus ce lundi et espère les obtenir avant 2h de l’après-midi le lendemain. Il croit que la semaine prochaine, tous les livres seront en vente dans ses librairies. Pour ce qui est du HSC, il demande aux étudiants de ne pas se faire de souci car tous les livres seront disponibles. Prithvi Fowdur ne veut pas accuser les écoles d’être à l’origine du retard sur les livres. Pour lui, les libraires doivent avoir la capacité d’estimer le nombre de livres nécessaire pour répondre aux besoins du marché.

Au niveau du prix des manuels, il ressort que celui de certains livres a enregistré une très légère hausse alors qu’une baisse de prix allant de Rs 50 à Rs 100 est notée. Aux Éditions de l’Océan Indien, le prix de certains livres a augmenté de façon très marginale, alors que pour les livres du HSC, une baisse plus conséquente est observée. Selon les libraires, les livres de seconde main sont aussi recherchés par les parents. Chez BM Bookshop, le prix des livres de seconde main varie, dépendant de l’état du livre. Toutefois, si une mise à jour est faite sur un livre, l’ancienne édition n’est pas acceptée. Comme aux Editions de l’océan Indien, les manuels de seconde main sont échangés jusqu’au 31 décembre. Ces livres sont principalement pour la Form 1 à la Form 5.

S’agissant de la somme moyenne que devront débourser les parents pour l’achat de tous les manuels, les libraires l’estiment à un total de Rs 2000 pour la Form 1, Rs 2200 pour la Form 2 et Rs 2500 pour la Form 3. Et de la Form 4 au HSC, les parents devront dépenser entre Rs 2500 à plus, tout dépendant des manuels qui seront utilisés par l’élève. Cependant, il nous revient que les parents préfèrent des manuels neufs pour leurs

enfants qui commencent leur cycle secondaire.