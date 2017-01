RENTRÉE DES CLASSES: Les arrêts de bus pris d’assaut

Depuis cette semaine, les gares routières et arrêts d’autobus de l’île affichent une atmosphère particulière très tôt le matin et en cours d’après-midi avec la sortie des classes. Quelque 205 000 étudiants voyagent par autobus chaque jour pour se rendre à l’école et rentrer chez eux. Une des conséquences directes de ces nouvelles activités est que l’embouteillage sur les principaux axes routiers, vu le trafic accru de véhicules, que ce soit en termes d’autobus ou de voitures, se fait ressentir plus tôt que d’habitude dans la matinée. Pire encore, les autobus sont davantage bondés, des passagers se tenant aux mains courantes faute de place assises, surtout dans les Semi-Low Floor Buses, présents sur quasiment toutes les lignes desservies par la Corporation Nationale de Transport (CNT) et les compagnies et opérateurs privés. Même si le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, récite en guise de mantra depuis sa prise de fonction, il y a deux ans déjà, que des changements doivent intervenir dans le système de transport gratuit, principalement pour les étudiants, à ce stade, très peu d’indications sont disponibles quant à la formule de la réforme. Les consultants de Price Waterhouse Coopers (PwC – India) ont déjà soumis aux autorités une première ébauche de l’étude financée par l’Agence française de développement (AFD). Dans l’immédiat, et en attendant la décision du gouvernement, c'est du “Business as Usual” en ce début d’année dans le transport scolaire.

Du côté de la National Transport Authority (NTA), on a voulu jouer la prudence et la prévoyance pour atténuer dans la mesure du possible les problèmes qui ont surgi dans le passé. Ainsi, après consultations entre les différents Stakeholders, que ce soit dans le secteur de l’éducation secondaire et les opérateurs du transport en commun, un programme de desserte scolaire a été établi. Ainsi, en plus des autobus sur les lignes desservies et assurant le transport des étudiants, la NTA mise sur 426 School Trips dans des bus appartenant à des compagnies de transport et des opérateurs ainsi que sur la location de 48 Contract Buses. Dans la matinée, 474 School Trips sont effectués en direction des institutions scolaires du secondaire.

En début d’après-midi, pour la sortie de classes, le nombre de School Trips spécifiques passe à 649, vu qu’à cette heure de la journée, le nombre de parents venant récupérer leurs enfants à la porte de l’école est réduit, ces derniers étant souvent encore à leurs postes de travail. De ces 649, 593 voyages sont attribués à des compagnies de bus. D’autre part, la NTA a animé une série de briefings à l’intention des opérateurs quant aux aspects sécuritaires.

Les responsables de compagnies d’autobus et des opérateurs privés ont été sensibilisés quant à la “roadworthiness” des bus, que ce soit par rapport au système de freinage ou encore les conditions des pneus, le comportement des chauffeurs, en les mettant en garde contre les risques d’excès de vitesse, de dépassements inconsidérés et respect des horaires, voire l’attitude des receveurs vis-à-vis des étudiants et, surtout, l’obligation pour chaque autobus d'être muni d’un système d’alarme pour l’Emergency Door.

D’autre part, la NTA n’a pas oublié un autre aspect majeur dans le transport en commun, soit la discipline dont doivent faire preuve les étudiants voyageant par autobus. Les responsables des institutions scolaires ont été approchés lors d'une campagne auprès des étudiants en vue d’un comportement digne dans les autobus avec, pour consignes, de rapporter à la NTA tout écart de comportement des chauffeurs et des receveurs pour des actions disciplinaires.

Par contre, les étudiants sont avertis d’avance que même si la NTA n’est pas habilitée à prendre des sanctions contre eux pour des comportements hors normes dans les bus, ils encourent d’autres risques plus graves. En effet, les chauffeurs ou receveurs de bus peuvent saisir la police de tout acte commis par un étudiant susceptible de mettre en danger d'autres passagers de par leur comportement abusif pendant leur trajet.

L’un des points de conflits, qui dégénère de manière systématique dans les bus, porte sur la présentation du Student Bus Pass à la demande du receveur. En ce début d’année, dans une tentative de réduire le potentiel de confrontations entre receveurs et étudiants, de tierces parties se joignant aux échanges animés, la NTA a cru nécessaire de prendre les devants. Dès le début de cette année, la NTA a ainsi procédé à la distribution, à des School Zone Directorates, de 27 200 Bus Passes supplémentaires à des élèves admis en Form I. Ces Bus Passes, temporaires et valides jusqu’à fin avril, soit pendant le premier trimestre, devraient éliminer la littatie « pankor gagn pass dan lekol ».

Indépendamment de ces mesures pratiques, la question qui demeure d’actualité est de savoir sous quelle forme survivra le bus gratuit pour les étudiants. Pour l'heure, il n’est un secret pour personne que le ministre Bodha n’est nullement à l’aise avec le budget annuel de Rs 1,2 milliard, avec une moyenne de Rs 3 millions par jour pour le transport scolaire gratuit. Son principal argument de bataille demeure l’absence de contrôle sur ces dépenses. Le rapport final de PwC (India) devrait pouvoir apporter des réponses aux questions du ministre avec des propositions de réforme allant dans le sens du “Value for Money” avec les Free Bus Passes.

Depuis qu'il a pris ses fonctions comme ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha insiste dans tous ses discours, à chaque fois qu'il est question du transport gratuit, sur la nécessité de la mise en place d'un mécanisme de contrôle s'agissant du paiement aux opérateurs d'autobus. Le système actuel, selon ses observations, engendre en effet des abus de la part des opérateurs car les réclamations seraient exagérées par rapport au nombre réel de voyageurs concernés chaque jour.

En avril 2005, à la suite d'un accident ayant coûté la vie à une collégienne voyageant par le transport scolaire, le ministre a annoncé une remise en ordre du système. « Pa kapav kontinye ek sa sistem-la ki ekziste depi 2006 », avait alors dit le ministre, qui fonde de grands espoirs sur une réforme de cette promesse électorale, mise en pratique au lendemain des élections générales de 2010 par Navin Ramgoolam, qui veille déjà au grain contre tout changement…

Le non-respect du bus pass décrié par les receveurs

Avec la rentrée scolaire lundi dernier, les employés des compagnies assurant le transport public sont quelque peu sur les nerfs, surtout dans l’après-midi. Ce qui les agace, ce sont les problèmes réguliers avec les collégiens. « Ayo nou gagn boukou problem avek sa bann zenn-la. Kouma lekol rantre nou mizer koumanse », confient au Mauricien plusieurs receveurs et chauffeurs rencontrés dans certaines gares routières de Port-Louis et des Plaines Wilhems durant la semaine.

Le principal problème auquel sont confrontés quasi quotidiennement les receveurs a trait au bus pass, délivré par la National Transport Authority (NTA) et qui est obligatoire pour que les étudiants puissent bénéficier du transport gratuit. Selon les règlements, ceux qui ne sont pas en possession de ce titre de transport pendant leur voyage devraient alors payer leur trajet. Or, dans la majorité des cas, selon nos interlocuteurs, les collégiens refusent de débourser quand ils ne présentent pas le bus pass. Les étudiants doivent aussi payer leur ticket d’autobus lorsqu’ils entreprennent un trajet différent de celui indiqué sur leur pass, et là également ils refusent d’obtempérer.

« Bann zenn-la bien konn bann regleman ki ena pou transpor gratis pou zelev me zot bian anpenn ar ou. Ils prennent les bus qui les conduisent à Rose Hill alors que leur école est à Port-Louis. Zot rezinbe kan ou fer zot remark, Zot insilte ou… », raconte un receveur de UBS. « Kan zot pa peye e pena zot bus pass se nou ki gagn problem kan chek pase », poursuit-il. Le refus de payer le ticket d’autobus étant un crime selon la loi, des receveurs n’hésitent pas alors à avoir recours à la police lorsqu’ils sont confrontés à de tels problèmes. « J’ai déjà été témoin de cette situation un après-midi. Plusieurs collégiens ne voulaient pas payer leur ticket et le receveur a alors demandé au chauffeur de se diriger vers le poste de police de Beau-Bassin. Le receveur est descendu en fermant le bus derrière lui et nous avons attendu au moins un quart d’heure dans la cour du poste de police. Les passagers étaient furieux contre ces collégiens. Nous avons perdu du temps à cause d’eux », raconte une passagère.

Un autre reproche entendu fréquemment concerne le comportement irrespectueux de nombreux jeunes durant le trajet, et qui est très gênant pour les passagers. « Zot fer bokou tapaz, zot koz for, zot kriye, zot met lamizik lor zot portab, zot ena bann langaz ki pa korek ditou e ki fer onte », confient des receveurs.

Alors que la loi interdit de fumer dans le transport public, des collégiens osent défier le règlement en vigueur. « Ils se mettent au fond du bus pour fumer, mais on ne les voit pas. Ce sont les passagers qui attirent notre attention lorsqu’ils se sentent incommodés par l’odeur et la fumée de la cigarette », raconte Soraya, une receveuse. Ses collègues reprochent aussi aux jeunes voyageurs leur manque de civisme. « Ils salissent les bus en laissant derrière eux les papiers d’emballage de nourriture et bouteilles en plastique de jus et de boissons gazeuses qu’ils ont consommées », poursuivent des employés d’autobus.

Que répondent nos jeunes voyageurs à cette salve de critiques récurrentes ? Alors qu’ils sont très bavards entre eux, ils sont très réticents à engager la conversation lorsqu’on les approche. « Ayo zournalis sa pa koze… » murmurent certains. Néanmoins, une élève de Collège Lorette de Port-Louis s’explique au sujet du refus de payer le ticket d’autobus. « La plupart du temps mon bus d’école ne passe pas à l’heure et pour que je ne sois pas en retard, je prends un autre bus qui me conduit à une autre destination et de là, j’entre dans le bus qui me conduit le plus près de mon école. Je ne crois pas que je devrais payer pour ces trajets », se défend Pauline. D’autres collégiens avancent le même argument, mais sans trop de conviction dans le ton.

PRÈS DES GARES ROUTIÈRES: La brigade de la protection des mineurs veille au grain

Depuis la reprise de l’école, incognito, une quarantaine d’officiers de la brigade de la protection des mineurs, répartis dans sept équipes, sillonnent l’île pour veiller à tout éventuel écart des jeunes durant la journée scolaire et après les heures de classe. Mais ils sont davantage aux aguets autour des gares routières, lieu de prédilection des jeunes pour se regrouper.

Après cette première semaine d’école, les officiers de cette brigade affichent la satisfaction. « Un bilan plutôt positif car il y a une nette amélioration dans le comportement des jeunes après les heures de classe. Durant notre tournée, nous avons noté qu’il y a moins d’attroupements de jeunes dans les principales gares routières comparativement à l’année dernière et ils sont aussi plus calmes », affirme le sergent Shanan Purhooa, responsable de la brigade de la protection des mineurs pour la région Port-Louis Sud, interrogé hier par Le Mauricien.

L’an dernier, l’opinion publique avait été choquée par la violence physique et verbale de certaines bagarres entre groupes de collégiens à la Gare du Nord et au cours desquelles les protagonistes ont utilisé des armes tranchantes. Les collégiens transitant par les gares routières les plus fréquentées semblent désormais conscients que la brigade de la protection des mineurs rôde dans les alentours. De ce fait, pour éviter d’être repérés, les groupes habituels ont changé de lieu de rendez-vous. Selon nos observations, à la gare de Rose-Hill et à la Gare du Nord, durant la semaine écoulée, ces jeunes continuent à « kas enn poz » après les heures de classe. Quelques-uns se regroupent derrière les taxis et, assis à même le sol, garçons et filles discutent dans de grands éclats de rire, à l’abri du regard des autorités…

D’après des officiers de cette brigade, l’attente souvent prolongée de l’arrivée des bus pour le retour à la maison favoriserait le regroupement des jeunes après l’école. « Plus l’attente est longue, plus le groupe s’agrandit. S'il y a une ou deux têtes brûlées au sein du groupe, la situation risque alors de dégénérer en donnant lieu à des clans. On peut éviter les bagarres lorsque les bus sont à l’heure », soutient le sergent Purhooa.

Cette brigade mise sur les campagnes d’informations et de sensibilisation dans les écoles sur plusieurs questions pour contrer certains problèmes sociaux impliquant directement les jeunes. En 2016, environ 32 000 personnes, collégiens, parents et travailleurs sociaux ont été touchées à travers différentes causeries. La brigade de la protection des mineurs a récemment reçu le feu vert du ministère de l’Éducation pour démarrer sa campagne d’informations pour 2017. « Dans chaque région, nous prévoyons d’abord une session de travail avec les chefs d’établissement du primaire et du secondaire pour évaluer la situation et identifier les besoins de chaque école. Chaque école dispose de ses spécificités et nous ne voulons imposer de sujet similaire à toutes les écoles. Nous allons définir notre stratégie pour 2016 en fonction des demandes », annonce le responsable de la brigade pour la région Port-Louis Sud.

S’agissant des récriminations des receveurs au sujet du mauvais comportement des collégiens, les responsables de cette brigade ne nient pas l’existence de ce problème, mais souligne la responsabilité des employés du transport public de faire respecter les règlements de la NTA. « Le collégien doit respecter l’uniforme qu’il porte et à chaque causerie nous ne manquons pas de rappeler aux élèves leur responsabilité individuelle envers leur établissement. Dans le bus également, ils doivent se comporter correctement. Les receveurs ont le droit et le devoir de rappeler à l’ordre ces jeunes qui ne respectent pas la Road Traffic Act concernant les passagers. Cette amélioration qu’on souhaite du comportement du jeune en public requiert une responsabilité collective. Et si ces jeunes se moquent de ce que dit l’employé, celui-ci a tout à fait le droit de rapporter le cas à la police », rassure le sergent Purhooa.

Les officiers de la brigade de la protection des mineurs estiment que l’installation des caméras de surveillance dans les autobus est une bonne chose dans la mesure où cette initiative peut aider à identifier les « bad behaviour » habituels parmi les collégiens. Les données récoltées ne servent pas nécessairement à les sanctionner, elles permettent notamment d’entreprendre un travail de sensibilisation en vue de rappeler aux collégiens leurs devoirs et responsabilités envers la société.

ÉDUCATION-Examen: Les résultats de SC attendus mardi

Les candidats ayant pris part aux examens de School Certificate (SC) l’année dernière auront leurs résultats mardi prochain. Pour la troisième année, les résultats peuvent être consultés en ligne. Le Mauritius Examination Syndicate (MES) a déjà distribué les codes aux collèges à cet effet.

Les 19 557 candidats aux examens du SC pourront consulter leurs résultats en ligne ce 17 janvier. Le MES conseille de se connecter au site de Cambridge à partir de 10h01. Pour avoir ses résultats, chaque candidat devra entrer le code personnel remis à son collège par le MES. L’organisme a déjà envoyé tous les documents nécessaires aux collèges respectifs.

Pour accéder à leurs résultats, les candidats devront se connecter sur le site de Cambridge International Examination (https://myresults.cie.org.uk). À noter que c’est la troisième année que les candidats Mauriciens auront leurs résultats de SC en ligne. Cette pratique est déjà courante dans 150 pays. Auparavant, il fallait attendre une semaine après la publication des résultats officiels en Angleterre pour recevoir ceux des candidats mauriciens.

Les candidats n’ayant pas les moyens de consulter leurs résultats à domicile peuvent le faire à leurs collèges respectifs. Les collèges ont aussi un code d’accès pour obtenir les résultats, mais de leur établissement uniquement, les codes ne permettant pas de consulter les résultats des autres candidats ou des autres collèges. En ce qui concerne les « private candidates », les codes leur ont été remis directement par le MES.

L’année dernière, le taux de réussite au SC était de 75,2%. On avait également enregistré une baisse de niveau dans certaines matières par rapport aux années précédentes. Le ministère de l’Education n’a jamais communiqué de raison officielle pour expliquer ces résultats. Cependant, selon certains enseignants engagés dans la correction des papiers, Cambridge serait « plus strict » pour cet exercice.