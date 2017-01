RENTRÉE POLITIQUE : Le MSM cible le PMSD

Le PMSD a été la principale cible du MSM hier lors de la première réunion du bureau politique du parti pour 2017. À cette occasion, Pravind Jugnauth a estimé que, le PMSD ayant quitté le gouvernement, il est normal que ses conseillers quittent les postes à responsabilités, que ce soit au niveau des municipalités ou ailleurs. Le leader du MSM est revenu sur la démission du PMSD du gouvernement et s’est interrogé sur ce qui a bien pu se passer entre la réunion du Conseil des ministres du 16 décembre dernier – durant laquelle le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, avait avalisé le Prosecution Commission Bill – et la journée de samedi, lorsqu’il a refusé de participer à la réception offerte par le MSM.

Pour lui, tous les nominés politiques du PMSD « devraient soumettre leur démission » des fonctions occupées à Maurice ou à l’étranger. Au niveau des mairies, des motions de blâme ont été déposées contre les conseillers du PMSD à Curepipe, à Quatre-Bornes de même qu’à Port-Louis.

Le PMSD ne compte pas céder et compte faire la résistance lors de toutes réunions du Conseil des ministres. Les motions devraient être débattues dans les trois municipalités cette semaine. Les regards sont tournés vers la municipalité de Port-Louis, où la motion de blâme sera débattue vendredi à 14h30. « Nous participerons activement aux débats et ferons entendre nos voix », a fait comprendre le secrétaire général du PMSD, Mamad Khodabocus. Par ailleurs, le PMSD organise aujourd’hui une réunion de mobilisation. La liste d’une série de réunions à travers l’île à partir de la semaine prochaine est établie.

Concernant le MMM, le parti a organisé la première réunion de son bureau politique hier à Rose-Hill. « Nous avons fait un tour d’horizon de la situation dans le pays en général », a fait comprendre un dirigeant du MMM. Une réunion spéciale du comité central mauve est prévue pour mercredi et la première conférence de presse de l’année, elle, pour samedi prochain. À la fin de la réunion du bureau politique mauve hier, Paul Bérenger s’est rendu à Trèfles, dans sa circonscription, afin de saluer quelques familles de militants. « J’ai voulu leur souhaiter la bonne année », a confié Paul Bérenger. Les personnes rencontrées en ont profité pour évoquer les problèmes rencontrés dans la région, dont celui du trafic de drogue.