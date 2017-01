RENTRÉE SCOLAIRE—MANUELS ET UNIFORMES: Note salée pour les parents

Après l’euphorie des fêtes, c’est désormais la ruée vers les librairies et magasins d’uniformes en ce début de janvier. Les parents ne sont pas au bout de leur peine car, en dépit de l’éducation gratuite, ils doivent trouver entre Rs 3 000 et Rs 10 000 par enfant, dépendant des classes et des écoles, pour le matériel scolaire. Au niveau de la disponibilité des manuels, on attend encore la livraison d’une dizaine d’entre eux environ. Bonne nouvelle pour les parents, avec la baisse de la Livre Sterling, certains manuels ont accusé une baisse de 5 %.

À la librairie Bonanza à Port-Louis, la queue se voit depuis le trottoir. Bon nombre de parents viennent avec désespoir vérifier si les livres qui leur manquent sont arrivés. Ici, une dizaine de manuels sont toujours manquants. « Nous attendons encore certains livres qui devraient arriver dans les jours à venir. Il nous en manque environ une dizaine, pour différentes classes. »

Le gérant de la librairie confie également que certains manuels, particulièrement ceux venant d’Angleterre, ont connu une baisse. « Les prix ont été revus en raison de la baisse de la Livre Sterling. Pour ceux qui ont augmenté, le taux est minime, entre Rs 5 et Rs 10. »

Aux Éditions de l’océan Indien (EOI), on fait état d’une baisse de 5 %. Situation liée une fois de plus à la baisse de la Livre Sterling. En revanche, l’appréciation du dollar a entraîné également une légère hausse dans le prix de certains livres, indique Yashvin Hassamal des EOI. Ici également, certains manuels sont en rupture de stock. Une nouvelle livraison est attendue sous peu. « Nous avons eu un petit retard avec notre imprimeur basé en Inde. De plus, 25 % des écoles ne nous ont pas encore envoyé leur liste de livres, ce qui nous complique la tâche. Une cargaison arrive demain avec six des manuels manquants et une autre la semaine prochaine. Je tiens à rassurer les parents que nous respecterons les délais communiqués », précise Yashvin Hassamal.

Il faut tout de même savoir que le prix de certains manuels ne sont pas donnés, même pour les petites classes. À titre d’exemple, les livres de Form III coûtent entre Rs 200 et Rs 350 et ceux de HSC entre Rs 500 et Rs 1 000. La plupart des livres pour ce niveau sont importés. Le budget global des parents, dépendant les niveaux et du nombre d’enfants, oscille ainsi entre Rs 5 000 et Rs 10 000. Raison pour laquelle certains parents se tournent vers les livres de seconde main. À la Librairie Bourbon, à Port-Louis, ils sont nombreux à faire la queue pour tenter d’échanger les anciens livres pour de nouveaux. Les livres de seconde main leur reviendraient à 60 % moins cher. Une habitante de Plaine-Verte confie : « Je n’ai pas le choix que de me tourner vers les livres de seconde main. Si je devais en acheter de neufs, il me faudrait une somme de Rs 3 400, ce qui est supérieur à mon budget. »

Par ailleurs, les librairies et imprimeurs sont prudents par rapport aux manuels du « lower secondary », soit les Form I à III, devenus grade 7 à 9 dans le cadre de la réforme. Avec le Nine-Year Schooling, le programme est en cours de révision par le Mauritius Institute of Education. Les librairies et imprimeurs ne veulent donc pas prendre le risque. « Nous passons des commandes en petites quantités car nous ne savons pas si l’année prochaine, les mêmes manuels seront utilisés. Ce qui nous cause des inconvénients car nous nous retrouvons parfois en rupture de stock. Mais nous ne pouvons prévoir assez tôt quelle sera la demande », indique la responsable d’une librairie à Curepipe.

Bataille des uniformes

Pour ce qui est des uniformes, pas de taux de change favorable qui influe sur les prix. Dans ce domaine, tout est à la hausse. Les gérants des magasins mettent en avant le coût de la main-d’œuvre et des tissus pour justifier les prix. À la School Shop, située à Vacoas, le gérant note que les parents attendent le dernier moment pour acheter les uniformes : « Nous n’avons pas eu beaucoup de commandes en décembre. Cette année je trouve que les parents prennent leur temps et ne se pressent pas. Avec les fêtes de fin d’année ils sont nombreux à attendre la dernière minute pour se manifester. De plus, beaucoup commandent des uniformes et ne viennent pas les récupérer », dit-il.

Pour ce qui est du prix, il avance : « Nous avons les tissus qui ont augmenté et forcement la main-d’œuvre aussi augmente. Mais nous faisons en sorte de ne pas augmenter de beaucoup pour rester dans un budget global correct pour une famille. Je pense que les parents s’attendent à ce que les prix augmentent. C’est normal. »

C’est le triste constat de Jenaëlle, jeune mère de famille, en ce début d’année. « Cette année encore les prix des uniformes ont augmenté. Je suis assez déçue par cette augmentation car cela se complique pour moi », dit-elle. « Je suis venue avec juste ce qu’il faut comme argent et je pense devoir revenir. Si cela continue comme cela je ne pourrai plus gérer tous les achats. Je dois dire que cela revient très cher. Tout mon boni de fin d’année est parti dans le matériel scolaire et les uniformes. Rien que pour les vêtements et chaussures, il me faut un budget de Rs 2 000. »

Chez Jinchi à Port-Louis, les parents sont en pleine guerre des uniformes. « Je n’ai plus beaucoup de temps je dois tout acheter aujourd’hui », avance un père de trois enfants. Outre la queue, il faut aussi compter sur la disponibilité des tailles requises et l’accessibilité au niveau des prix. À titre indicatif, une chemise blanche se vend entre Rs 125 et Rs 175 dépendant des tailles. Si certaines écoles réclament l’impression d’un logo sur la poche, cela peut aller jusqu’à Rs 300. Pour les uniformes, les robes coûtent entre Rs 250 et Rs 375 et les shorts/pantalons entre Rs 200 et Rs 450, dépendant de la taille et du tissu.