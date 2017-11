RÉOUVERTURE COIN DE MIRE ATTITUDE : Offrir la possibilité de vivre une vraie aventure mauricienne, selon Jean-Michel Pitot

La somme de Rs 200 millions a été injectée pour la rénovation de l'hôtel Coin de Mire Attitude, établissement pionnier du groupe Attitude. Dans son discours, mardi soir, lors de la réouverture du Coin de Mire, Jean-Michel Pitot, CEO du groupe Attitude, a laissé entendre que « c'est une grande fierté pour moi d'avoir fait de cet hôtel le fleuron de la marque dans le segment 3 étoiles Plus qui séduira les 10% de fidèles hôtes de Coin de Mire Attitude; on veut offrir aux visiteurs la possibilité de vivre une vraie aventure mauricienne. »

Le Coin de Mire Attitude se distingue par son concept Explorer Attitude tout en répondant aux besoins des visiteurs. Cet hôtel est le point d'ancrage pour se focaliser sur Maurice via l'application de géolocalisation Otentik Discovery, développée par le groupe en 2014. Une application qui invite à découvrir Maurice hors des sentiers battus. De plus, les clients peuvent également contribuer à l'Explorer Kit, qui consiste en une grande carte de Maurice où le client peut selon son humeur « pin and tag » les endroits visités.

Cela a nécessité trois mois et demi pour remettre à neuf le Coin de Mire qui est opérationnel depuis la mi-octobre. Classé dans la catégorie 3 étoiles Plus, l'hôtel compte 122 chambres— soit 20 chambres additionnelles et 9 appartements pour les familles— et propose à ces convives de vivre une vraie immersion de Maurice à travers son histoire, sa culture et sa gastronomie. Par ailleurs, l'hôtel se positionne dans la catégorie des Cosy Hotels, hôtels de charme pour les familles, les couples, les célibataires… Jean-Michel Pitot insiste sur un fait :l'authenticité, le maître-mot de la conception des neuf hôtels gérés par le groupe Attitude. « Notre promesse Otentik propose à notre client d'être transporté au cœur de l'histoire, la culture, la gastronomie et l'hospitalité mauricienne. Notre promesse de marque est soutenue par une forte identité et par nos 1600 Family Members qui partagent avec nos hôtes des expériences locales et uniques.» Et le CEO de poursuivre : « Le Coin de Mire est un établissement particulier pour moi car il est aussi le fer de lance des relations spéciales entre mes deux familles, la grande famille Attitude et la famille Pitot.»

Anil Gayan, ministre du Tourisme, a salué Jean-Michel Pitot pour son engagement de faire reconnaître l'hospitalité mauricienne. Il a aussi affirmé qu'avec des vols directs sur Amsterdam, des vols additionnels de la British Airways, d'Emirates, Maurice est bien positionnée. « Il faut protéger notre environnement qui est une station balnéaire et je salue les hôtels qui contribuent à faire de notre destination, un positionnement de marque. On a connu une hausse touristique sur les arrivées; et la venue de nouveaux appareils sera d'un grand apport pour redynamiser notre tourisme.»