REPÈRE : Les Lumière du cinéma

La toute première projection commerciale cinématographique de films réalisés par les frères Louis et Auguste Lumière a lieu le 28 décembre 1895. Faisons un petit retour dans le passé pour en apprendre davantage sur le travail des frères Lumière. Scope vous emmène à la toute première séance.

Les frères Lumière ont organisé leur première projection privée et payante au Salon Indien du Grand Café à Paris, présentant leur premier film et 9 autres courts métrages illustrant des scènes de la vie de tous les jours en France. Un an plus tard, les frères ouvrent leurs premières salles de projections, appelées cinémas, où ils présentent leurs travaux et films tournés autour du monde. Tout une histoire.

En 1883, Louis crée une pellicule qu’il nomme “étiquette bleue”, qui connaît un succès fulgurant, en partie grâce à sa sensibilité (4ASA), qui permet d’obtenir une vitesse d’obturation de 1/60 de seconde. En 1894, Antoine Lumière va à Paris, où il découvre le kinétoscope d’Edison. De retour à l’usine familiale, il explique ce qu’il a vu à ses fils, en insistant sur les bénéfices énormes qu’ils pourraient tirer. Après des mois de recherches, il parvient à créer un appareil qui pourrait marcher, mais il se heurte au problème d’entraînement de la pellicule.

Naissance du cinématographe.

Après de longues nuits blanches, Louis parvient à trouver la solution : utiliser le même principe que les machines à coudre : adapter aux conditions de la prise de vue le mécanisme connu sous le nom de “pied de biche” dans le dispositif d’entraînement des tissus dans les machines à coudre. Dispositif réalisé d’abord à l’aide d’un excentrique circulaire remplacé ensuite par un organe triangulaire. Ce système est donc monté sur une manivelle, qui permet d’éviter l’utilisation de l’électricité et ainsi d’alléger l’appareil.

Louis confie au fur et à mesure de ses avancés ses croquis à Etienne Moisson, le chef mécanicien de ses usines, qui finit par établir le premier appareil. Comme il était alors impossible de se procurer, en France, les films sur celluloïd transparent, les premiers essais sont réalisés avec des bandes de papier photographique fabriquées par les usines Lumière. Louis les découpe et les perfore lui-même. Les premiers résultats sont excellents.

Les deux frères parviennent à se procurer du celluloïd transparent. Le cinématographe permet de prendre des vues (le terme “film” n’existait pas à l’époque) de 40 à 55 secondes (environ 25 mètres de pellicule). Antoine Lumière aurait préféré que l’invention se nomme “Domitor”, mais ses fils ont choisi une appellation scientifique, qui est composée de kinêma (qui veut dire mouvement en grec) et de graphein (qui signifie écrire).

Cet appareil possède de nombreuses qualités. Contrairement au kinétographe d’Edison, il fonctionne avec une manivelle et non pas à l’électricité, ce qui lui permet de filmer en extérieur. Il ne pèse que cinq kilos et est donc facilement maniable. Il fait également office de tireuse pour développer les films. Sa troisième fonction, celle de projecteur, est aussi très innovante. S’inspirant du théâtre optique, contemporain, il permet la projection sur un grand écran blanc devant plusieurs personnes et non pas une projection individuelle comme le kinétoscope. Le cinématographe, qui regroupe ainsi trois appareils en un, est breveté le 13 février 1895 sous le nom des deux frères.

Première projection.

Les frères Lumière organisent la première projection cinématographique publique et payante. Elle a lieu dans le salon indien, au sous-sol du Grand Café, à Paris, le 28 décembre 1895. Le billet d’entrée coûte un franc et donne le droit de voir une dizaine de bandes d’environ une minute chacune (La sortie de l’usine Lumière, La voltige, La pêche aux poissons rouges, Le débarquement du congrès de photographie à Lyon, Les forgerons, Le jardinier arroseur arrosé, Le repas de bébé, Le saut à la couverture, La place des Cordeliers à Lyon, Baignade en mer).

Trente-trois personnes assistent à cette première projection, dont le directeur du musée Grévin, l’illusionniste des Folies Bergère et Georges Méliès, qui a repris le Théâtre Robert Houdin. Il propose aux frères Lumière d’acheter leur invention contre une forte somme d’argent, mais en vain. Le public se montre d’abord méfiant, il redoute une simple projection de lanterne magique, est trop occupé par la préparation des festivités du nouvel an, mais il est rapidement séduit. En voyant L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat, il paraîtrait même que des spectateurs ont fait un sursaut de recul pour éviter le train, pensant qu’il fonçait réellement sur eux. Le public ne tarde pas à venir en masse : on compte rapidement 2,500 spectateurs quotidiens. Les Lumière se transforment rapidement en producteurs et en distributeurs.

Dans les années 30, Louis Lumière continuera de son côté à inventer des procédés de cinéma en relief, puis de cinéma en couleurs par l’Autochrome, pour tenter d’améliorer la reproduction de la réalité à l’écran. Il invente un haut-parleur de papier plissé et, pendant la guerre, il met au point un réchaud catalyse fonctionnant à l’essence pour réchauffer l’habitacle des avions. En 1919, il est élu membre de l’Académie des sciences et, un an plus tard, abandonne la direction de son usine.

À soixante ans, Auguste décide de se consacrer à des recherches médicales. Certaines de ses réflexions (celle concernant l’utilisation du tulle gras sur des brûlures, par exemple) montrent sa pertinence, mais d’autres sont plus douteuses, et sa notoriété est mise en doute. Sa fortune lui permet de publier de nombreux ouvrages. Son usine prépare même 150 spécialités pharmaceutiques qui seront utilisées dans la clinique Lumière, construite en 1936, où l’on soigne selon les principes tirés des recherches d’Auguste.

En 1946, Louis lègue à la cinémathèque française plus de 1,800 vues, qu’il a réalisées avec ses opérateurs. Il meurt deux ans plus tard. Auguste décède en 1956.

Trucage et travelling.

Louis Lumière n’a tourné lui-même qu’environ 80 films – ou “vues Lumière” – entre 1895 et 1901. Il a néanmoins envoyé aux quatre coins du monde des opérateurs qui ont ramené près de 1,800 films (environ 1,400 dans le catalogue et 400 hors catalogue). Les instructions qu’il donnait à ses opérateurs, formés au préalable dans une école, font de Louis Lumière le véritable auteur de l’ensemble de ces films, à la fois dans leur ambition universaliste et par leurs options esthétiques : grande attention portée à la profondeur de champ, à la construction du cadre structurée autour de la diagonale, la caméra étant placée dans l’axe (Le défilé de chevaux du tailleur de pierre Vautier) ou dans l’axe opposé au déroulement de l’action, à la beauté de l’image, et intérêt pour le pittoresque des acteurs.

Par ailleurs, Louis Lumière s’est lui-même beaucoup intéressé au cadre familial, des Premiers pas de bébé au Goûter de bébé, en passant par L’enfant et le chat, La bataille d’oreillers, mais aussi à la société des temps nouveaux : différentes vues de Lyon, et aux spectacles (les acrobates : Les Crémos, Footet et chocolat, L’amoureux dans le sac, La charcuterie mécanique de Marseille, La querelle de matelassières, vaudevilles militaires : La bonne d’enfant et le soldat). Sans doute les balbutiements de ce qui sera appelé “spot publicitaire” ?

Il a accueilli les nouveautés : le trucage (le premier lors de la projection de La démolition du mur. Le projectionniste avait alors mis la pellicule à l’envers, et le mur, au lieu de tomber en morceaux, se reconstituait et se remettait debout). Le premier mouvement d’appareil : Alexandre Promio à Venise invente ce qui ne s’appelle pas encore le travelling mais le panorama. L’accident de voiture utilise plusieurs vues raccordées par un montage. Tous les films ont alors une durée maximum de 50 secondes, soit 17 mètres de pellicule : La sortie des usines Lumière (1895), L’arroseur arrosé (1895), La voltige (1895), Le saut à la couverture (1895), Récréation à la Martinière (1895), Repas de bébé (1895), Querelle enfantine (1895), La pêche aux poissons rouges (1895), Promenade des congressistes sur le bord de la Saône (1895),

Lumière ou Edison ?

La sortie de l’usine Lumière à Lyon est un film français réalisé par Louis Lumière, sorti en 1895, qui existe en au moins trois versions reconnues, et fait partie des dix films montrés au Salon indien du Grand Café à partir du 28 décembre 1895. Cet ouvrage, qualifié non sans humour par l’historien du cinéma Georges Sadoul, comme étant “presque une bande publicitaire”, a longtemps été considéré – et l’est encore – par des historiens du cinéma comme ayant été le premier film. Les commémorations du centenaire du cinéma seront organisées en France en mars 1995. Cette datation se retrouve également dans l’Encyclopédie Larousse ou sous la plume de Michel Faucheux, que dans le monumental ouvrage de l’historien américain Charles Musser.

Mais d’autres historiens donnent la priorité à l’année 1891, date de l’apparition des premiers films produits par Thomas Edison, réalisés par son ingénieur électricien William Kennedy Laurie Dickson. Ainsi, Georges Sadoul note que “les bandes tournées par Dickson sont à proprement parler les premiers films”, et Laurent Mannoni, conservateur en chef des appareils à la Cinémathèque française, précise qu’“entre 1891 et 1895, Edison réalise quelque soixante-dix films”, tandis que Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin n’hésitent pas à qualifier de mensonge chauvin la primauté de La sortie de l’usine Lumière dans la plupart des histoires du cinéma et rappellent que le cœur du cinéma et de tout ouvrage audiovisuel est bien ce qu’Edison a nommé pour la première fois un film. Ces auteurs n’en dégagent pas moins l’importance historique de cette Sortie de l’usine Lumière et l’apport esthétique fondamental de Louis Lumière dans le processus de création des “vues photographiques animées”, le mot que les frères Lumière utilisent pour désigner leurs bobineaux impressionnés.

La sortie de l’usine Lumière à Lyon est le premier film tourné avec le cinématographe (marque déposée) des frères Lumière, et le premier film d’images photographiques animées de l’histoire du cinéma à être projeté sur grand écran. Les films qui le précèdent, dès 1891, ont été tournés avec le kinétographe de Thomas Edison et de William Kennedy Laurie Dickson, et sont visionnés individuellement à l’aide du kinétoscope, une machine qui montre les images en mouvement, éclairées par l’arrière, vues à travers un œilleton et un jeu de loupes.