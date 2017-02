REPO RATE : Le statu quo à 4% souhaité par le privé

La réunion du Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice — avancée de 48 heures — de demain est suivie avec un intérêt redoublé de la part des opérateurs économiques. Le souhait exprimé par le secteur privé est que la Banque Centrale opte pour le statu quo par rapport au Repo Rate à 4% en ce début d’année. Cette option, considérée comme la meilleure, vise à accompagner le début du regain d’optimisme sur le plan économique.

« À ce stade, les indications sont que l’économie mauricienne commence à reprendre. Il est clair que le taux de croissance économique sera plus favorable comparativement aux deux précédents exercices financiers. Ce consensus est palpable, même si pour les chiffres de cette croissance, we are not sure about it », déclare un des responsables du secteur privé.

« Le taux d’inflation est encore relativement bas, même si la récente révision à la hausse des prix pétroliers d’une moyenne de 10% à la pompe depuis la semaine écoulée laisse prévoir des effets sur d’autres secteurs », poursuit-on dans le monde des affaires, avec l’espoir de voir la Banque de Maurice maintenir le Repo Rate à 4%.

Depuis la dernière réunion du Monetary Policy Committee le 10 novembre de l’année dernière, il est devenu évident que le temps de la réduction du Repo Rate est désormais révolu. En effet, les procès-verbaux de ces délibérations laissaient clairement comprendre que « members debated on the role of the interest rate with respect to declining investment and sub-par growth. Some members viewed that monetary policy seemed to have reached its limits and any further cut in the interest rate would most likely fuel unproductive investment. Members argued for the need of a clear strategy amid prevailing uncertainty and weak external demand. »

Dans cette perspective, « the best option remains the statu quo for the repo rate. Let’s keep our fingers crossed. »



MCB: Profits de Rs 3,4 milliards

Le groupe MCB a réalisé des profits de Rs 3,4 milliards pour le premier semestre de son année financière 2016/2017. Ces chiffres représentent une hausse de 7,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Selon le bilan financier du groupe, le Operating Income a atteint Rs 7,7 milliards soit une croissance de 8% s’expliquant par des investissements assez importants dans les bons du Trésor et les titres d’État. Au niveau des Net Fees and Commissions, une faible baisse a été notée, causée par une chute des revenus générés par le financement du commerce régional et le prix bas du pétrole. Toutefois, cette baisse a été en partie compensée par une croissance des activités de gestion de patrimoine, ainsi que celles liées aux paiements. S’agissant des autres revenus, une hausse de 23,1% a été enregistrée grâce à des bénéfices accrus sur le change et l’augmentation du volume de transactions au niveau de certaines activités financières non-bancaires. Concernant les coûts d’opération, une augmentation de 6,8% est notée alors que le Cost to Ratio est passé de 41,8% à 41,3%. Par ailleurs, une hausse de19,1% a aussi été notée au niveau des revenus venant des sociétés associées au groupe. Le Capital Adequacy Ratio du groupe à décembre 2016 est de 18,3%. Pour le groupe, l’excès de liquidités sur le marché, tant au niveau de la roupie que des devises, rend le contexte difficile. Face à cette situation, le groupe améliore son portefeuille de prêts.