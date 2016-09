RÉPONSE AU BAR COUNCIL: De Ponce Pilate à Saint Thomas

La réplique de Me Raymond D’Unienville QC à notre semonce du 5 septembre appelle quelques commentaires. D’abord, ceux qui auraient pu craindre d’être témoins d’un Bar Council se drapant dans une suffisance d’un autre âge devront revoir leur copie. En effet, son Président y aura apporté un démenti éclatant en prenant le soin de répondre en toute humilité à l’injonction d’un simple citoyen lambda. Et ce, de fort belle manière car l’élégance de l’écriture le dispute à la courtoisie des propos. Son argumentaire n’en est pas pour autant convaincant pour le citoyen qui refuse les contraintes d’un droit figé, persuadé qu’il est que celui-ci a pour but d’accompagner l’évolution de toute société si ce n’est de la précéder. Pour y apporter sa contribution mais aussi en souligner les dangers.

Me D’Unienville part malheureusement de fausses prémisses, limitant son analyse aux contentieux susceptibles d’empester la profession légale. Cette perspective est regrettablement restrictive car elle fait l’impasse sur l’enjeu primordial, objet du débat: le rôle des hommes de loi dans la préservation et la consolidation d’une démocratie. Spectateurs passifs ou acteurs engagés? Quelques exemples récents pour les besoins de la démonstration: l’absence de prise de position du Bar Council par rapport aux scandaleuses charges provisoires; la timide réaction quand, dans l’écœurement général face aux dérives, les autorités piétinent une ordonnance d’Habeas Corpus d’une juge de la Cour Suprême, faisant ainsi fi de notre Constitution, pour arrêter le DPP; le regard détourné face aux morts suspectes dans les cellules policières; l’impasse faite sur la prolifération du ‘service communautaire’ aux condamnés, cet allégement que les victimes vivent mal; aucun commentaire sur les troublantes relations supposées entre l’ICTA et le National Security Service; silence assourdissant quand une avocate passe de Présidente du Conseil d’Administration au poste de Directrice générale dans des circonstances particulières. La liste n’est pas exhaustive.

Cela étant, du fait de la faillite morale dans laquelle pataugent de si nombreuses institutions, le citoyen aimerait voir dans le Bar Council un rempart. Celui qui, dans une démarche proactive n’attendrait pas « …de se trouver en présence d’accusations concrètes… » pour initier ses propres investigations visant à mettre au pas toute brebis galeuse en son sein. À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles.

Mais à y voir de près, Me. D’Unienville ne botte pas en touche car, subtilement, il semble inviter Me. Domingue à ne pas se dérober. Nous le citons: « Soit Me Domingue est en mesure de les dénoncer et il le fera devant le juge chargé de l’enquête (La commission sur la drogue présidée par Paul Lam Shang Leen) ou il n’est pas en mesure de les dénoncer, dans lequel cas il ne le ferait pas non plus devant le Conseil du Barreau, en présence de l’Attorney General.» Implicitement le Président du Bar Council ne rejoint-il pas nos propos? Me Domingue a trop dit pour ne pas tout dire. Mais la décision de ce dernier relève d’un sanctuaire inviolable dont l’accès nous est interdit: sa conscience.

En attendant, l’estime que nous portons à de très nombreux hommes de loi nous interdit de leur imputer une démarche où le désir de plaire ou de ne pas déplaire aurait préséance sur un souci de contribuer. Ceux-là, nous sommes certains, préféreraient une vérité (la nôtre) qui blesse à un mensonge qui trompe. Si toutefois offense il y eut, elle ne fut pas intentionnelle. Et c’est donc sans hésitation que nous relevons le Bar Council de l’accusation de suivre l’exemple de Ponce Pilate. Nous demeurons toutefois des ‘Saint Thomas’ qui demandent à être convaincus par les ‘preuves irréfragables’ de l’absence de divorce entre la rhétorique et la pratique du Bar Council… In fine, des actions concrètes réconciliant les hommes et les femmes en robe noire avec la mission qu’ils se sont eux-mêmes fixée, entre autres «...advance the rule of law in Mauritius…», s’imposent.