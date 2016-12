REPORTAGE : Noël sans éclat

Pour certains, la morosité et la tristesse seront au rendez-vous des fêtes. Katty Thomas et Sevina Bookhun ne savent plus à quel saint se vouer après la perte de leur emploi, alors que le couple Govind est accablé par la mort d’un père bien-aimé. Après son amputation, Ashok Gungadeen est grandement affecté. C’est le cœur lourd qu’ils abordent la période des fêtes.

Ex-employées d’Airway Coffee, Katty Thomas (40 ans) et Sevina Bookhun (27 ans) vivent depuis le mois d’octobre avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Elles se souviennent de ce jour fatidique où elles ont reçu leur feuille de route. Bien que la menace était présente, la voir se préciser en ce 30 octobre fut un coup très dur pour les deux femmes. Elles le savent et le disent : les fêtes seront tristes cette année.

“Nous sommes des laissés pour compte du système. Au-delà d’un conflit ou d’une vengeance politique, nous sommes des êtres humains qui travaillions honnêtement pour gagner notre vie. Nous avons des responsabilités financières et familiales à honorer. Aujourd’hui, tout est remis en question.” C’est le dur constat de Katty Thomas, mère de famille de deux enfants, qui travaille depuis six ans pour cette compagnie. “Nous avons eu notre salaire pour les mois d’octobre et de novembre. Pour le mois de décembre, on nous a fait savoir que nous allions toucher uniquement notre boni de fin d’année”, confie Sevina Bookhun.

Pas de sapin.

“Avec uniquement le salaire de mon époux, difficile de joindre les deux bouts avec un housing loan de Rs 12,000, mes crédits, les frais quotidiens de la maison, etc. Je puise depuis le mois d’octobre dans mes économies, qui sont près de s’épuiser”, souligne Katty Thomas. Noël 2016 ne sera pas comme les autres pour elle. Pas d’achats de Noël, ni de cadeaux, encore moins de décorations. “Ma fille de 12 ans m’a demandé de mettre un sapin, mais j’ai refusé car l’esprit de Noël n’est pas au rendez-vous. Je lui avais promis de lui acheter un téléphone mobile si elle réussissait à ses examens du CPE, mais je ne pourrai pas honorer ma promesse par manque de fonds.”

“Mon fiancé et moi devions nous marier l’année prochaine, mais nous avons tout annulé car je ne sais pas de quoi sera fait demain. Pour Noël, je ne ferai pas de shopping car les dépenses sont ma bête noire en ce moment”, confie Sevina Bookhun, Sa voix laisse transparaître une vive émotion mêlée à un sentiment d’indignation. Cette habitante de Mahébourg confie que tous ses “projets ont été avortés”. Elle a fait l’École hôtelière à l’âge de 17 ans, a enchaîné les petits boulots, avant d’entrevoir une stabilité au sein de la compagnie Airway Coffee. “Mes parents sont retraités et j’étais la seule à subvenir aux grosses dépenses de la maison. Plus maintenant.” Comme cadeau de Noël, du stress et une vision sombre de l’avenir.

Un fardeau pour sa famille.

“C’est quoi Noël quand on est obligé d’être un simple spectateur et être une charge pour les autres ? Parfois, je réfléchis si c’est ça, la vie.” C’est le cri du cœur d’Ashok Gungadeen. À 55 ans, il a dû se faire amputer d’une jambe. Cet ingénieur mécanique, qui travaille dans un corps parapublic, vit depuis l’âge de 26 ans avec le diabète. Cette maladie n’a jamais été un frein pour ce bon vivant. Mais l’année dernière, le couperet est tombé. Une infection du pied a entraîné une gangrène et il a dû recourir à deux amputations jusqu’au niveau du genou.

La plus grande peur d’Ashok Gungadeen, c’est d’être un fardeau pour sa famille, ses collègues et son entourage. “Tous me soutiennent, mais je ne veux pas que mon état déteigne sur eux. J’habite Arsenal. Ma femme me dépose tous les jours au travail à St-Paul. Mes deux enfants, un garçon de 24 ans et une fille de 17 ans, sont là pour moi, et mes collègues m’épaulent le mieux qu’ils peuvent.” Toutefois, l’idée de ne pouvoir faire lui-même son shopping de fin d’année, de ne pouvoir aller à une fête sans esquisser quelques pas de danse avec ses proches, ou même d’entreprendre de simples tâches quotidiennes sans dépendre des autres, tout cela l’affecte au plus haut point. Il est certain que les fêtes ne seront plus jamais les mêmes. “Mon meilleur cadeau de Noël serait de retrouver la santé et le bonheur.”

Comme un père…

“Vo mie evite ki invite” est une phrase que répétait souvent mon beau-père Ajit Gourdeale et qui m’a marqué au plus haut point.” L’émotion est palpable dans la voix de Nurvish Govind quand il évoque cet homme qu’il admirait tant. Un débrouillard né, sur qui il a veillé tout au long de sa maladie, jusqu’à ce qu’il tombe dans le coma et décède en août dernier. “Je le respectais et il était mon modèle dans la vie. Il était là quand j’ai fait les démarches pour acheter ma maison, quand je me suis acheté ma première voiture, et dans tous les bons et mauvais moments de ma vie. Il se confiait à moi et me faisait confiance à 100%. Il était comme un père.”

Les dernières paroles qu’il lui a dites, c’est de bien veiller sur sa fille Neha, qui a aussi perdu sa mère en 2010. Depuis plus de cinq mois, la vie du couple Govind a basculé. “Ajit Gourdeale était un personnage très attachant, qui m’a accueilli comme un membre à part entière de sa famille, voire comme un fils”, souligne Nurvish. Noël ne sera plus jamais le même sans lui. Il se souvient encore de cette période festive qui était encore plus magique quand Ajit était toujours de ce monde. “On se réunissait tous pour le déjeuner. On rigolait de bon cœur et on prenait le temps d’échanger nos souhaits.” Cette année, la donne change. Mais “comme je le fais à chaque fois, je servirai un verre à son honneur, mais ça restera un Noël triste”.