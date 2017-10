REPORTAGE - TROUBLES MENTAUX : Incursion dans l'univers des malades de l’hôpital Brown Séquard

Les personnes souffrant de troubles mentaux sont toujours stigmatisées au sein de la société mauricienne, pourtant dite moderne et avancée. Considérés comme dangereux, ces malades sont complètement coupés de la réalité et vivent dans leur propre monde. Incursion au cœur de l’hôpital psychiatrique de Brown Séquard, à Beau-Bassin, pour comprendre leur univers.

Malgré les évolutions et la modernisation de notre société, un stigma est toujours rattaché au terme « hôpital psychiatrique ». Tant et si bien que pour les personnes « normales », les patients admis au Brown Sequard Mental Health Care Center représentent souvent un danger pour la société. Raison pour laquelle ils sont marginalisés et abandonnés à leur sort. Toutefois, une visite à cet hôpital psychiatrique nous a permis de mieux comprendre la souffrance de ces patients et ce qu’ils endurent au quotidien. Car bien malgré eux, ils se retrouvent déconnectés du monde normal.

« Les malades traités au Brown Sequard Mental Health Care Center sont psychotiques et refusent des traitements. Généralement, quand ils arrivent chez nous, ils montrent des signes violents, agressifs ou suicidaires. Donc, nous les prenons en charge et nous leur offrons les traitements nécessaires. Une fois guéries, ces personnes peuvent alors rentrer chez elles », explique Dr Abdullah Gopee, responsable de l’hôpital. Ce dernier indique que le public a tendance à croire que le Brown Sequard Mental Health Care Center est une « prison pour les fous ». Or, ce n’est pas le cas. « C’est un hôpital comme tous les autres hôpitaux dans le pays », affirme-t-il. « Sauf qu’ici nous offrons des traitements pour des troubles mentaux. Nous avons des patients souffrant de troubles aigus et d’autres qui souffrent de troubles chroniques. Les malades aigus peuvent être admis jusqu’à deux à trois semaines, le temps qu’ils soient traités. Puis leurs proches viennent les récupérer. Par contre, ceux souffrant des troubles chroniques sont condamnés à rester, car soit les proches ne peuvent s’occuper d’eux, soit les patients eux-mêmes préfèrent rester ici parce qu’ils sont mieux pris en charge que chez eux », nous confie Dr Gopee.

Actuellement, à l’hôpital Brown Séquard, certains patients sont là depuis plus de 40 ans. Certains ont même rendu leur dernier souffle dans leur lit d’hôpital.

Les raisons des troubles mentaux

Plusieurs facteurs sont à la base des principaux troubles mentaux, dont l’abus d'alcool, la consommation de drogues synthétiques ou encore l’angoisse, menant à la dépression. Le Dr Rajnath Aumeer, Consultant in Charge de l’hôpital Brown Séquard, explique que, de nos jours, de plus en plus de jeunes atterrissent à l’hôpital en raison des drogues synthétiques. « À l’unité psychiatrique de Flacq, nous enregistrons dix nouveaux cas chaque jour. La drogue de synthèse continue à prendre de l’ampleur à Maurice et de plus en plus de jeunes en deviennent dépendants », fait-il ressortir.

Les traitements à l’hôpital Brown Séquard peuvent durer entre deux semaines… et toute une vie. Pour les troubles mentaux moins graves, comme les jeunes affectés par les drogues de synthèse, le traitement peut prendre jusqu’à deux à trois semaines. Au contraire de ceux souffrant de problèmes plus sérieux, comme la paranoïa ou la schizophrénie, dont le traitement est bien plus long. L’hôpital abrite aussi des criminels dans la « high security ward ». Ces derniers sont jugés d'avoir commis un crime dans un état de santé mentale instable.

À l’ancien hôpital Brown Séquard sont admis des patients souffrant de troubles psychiatriques chroniques. « Cette section abrite généralement des personnes souffrant de troubles mentaux chroniques et qui sont pour la plupart âgées. Elles sont laissées ici car aucun de leur proche ne peut prendre leur responsabilité », explique Dr Gopee.

Alors que nous poursuivons notre visite, nous entendons une voix au loin. « Dokter, dokter ? Zot pe vinn sers mwa la ? » crie un patient, à qui un psychiatre rétorque : « Wi, zot pou vini la, kapav zordi ou dime. » Nous demandons alors au médecin ce que souhaite le patient. « Cet homme est là depuis des années. Son père a 90 ans et ne peut s’occuper de lui. Nous l'avons laissé partir à plusieurs reprises mais il retombe dans l’enfer de l’alcool et sa santé mentale se détériore. Tous les jours, il nous demande si quelqu’un viendra le chercher et nous ne pouvons lui faire comprendre qu’il est condamné à rester ici », nous explique le médecin.

Un peu plus loin, nous faisons la connaissance d’un autre patient, un grand passionné de chants de Bollywood. « Dokter, mo fek sante laba la. Mo sant enn kou », et le patient entame un morceau bollywoodien de sa voix impressionnante. Content que son chant a été apprécié, il nous dit au revoir et se retire pour aller rejoindre ses camarades.

Monde étranger

L'hôpital compte des patients qui ne rentreront jamais chez eux, et ce pour plusieurs raisons, dont le fait que des personnes sont autrefois venues déposer un patient à l’hôpital mais ont fourni de fausses identités et adresses. Quand le patient est guéri, le service hospitalier essaie alors de contacter ses proches. En vain. D’autres affirment qu’ils ne peuvent s’occuper des malades et préfèrent les abandonner à l’hôpital.

Sheel Sobun, Chief Occupational Therapist, évoque aussi des patients qui n’arrivent pas à s’adapter dans la société et reviennent à l’hôpital. « En raison de la stigmatisation, ils ne s’adaptent pas au monde extérieur. Ils se sentent mieux dans leur monde, c’est-à-dire à l’hôpital. Nous n’avons d’autre choix que de les garder ici. Il y a aussi certains patients qui partent vivre une ou deux semaines chez leurs proches et reviennent ici. Nous avons même un patient qui n’a reçu aucune visite depuis ces 38 dernières années », dit encore Sheel Sobun.

L’hôpital Brown Séquard comprend deux sections : le nouveau bâtiment abritant les patients souffrant de troubles psychiatriques aigus et l’ancienne structure, où se trouvent les patients atteints de maladies psychiatriques chroniques. Selon Dr Rajnath Aumeer, Consultant in Charge, le nouvel hôpital a été construit en 2005. Plus grand et plus moderne, il peut offrir un meilleur service aux patients. Actuellement, 250 patients sont admis dans le nouveau bloc alors que l’ancien, lui, en accommode plus de 600. « Ces derniers souffrent de troubles psychiatriques chroniques, raison pour laquelle ils sont admis dans un bloc séparé. Cependant, l’ancienne structure a été rénovée afin que les patients puissent y vivre dans de bonnes conditions », explique Dr Aumeer.

Les patients sont séparés selon leur âge et leurs troubles. L’hôpital comprend aussi des ailes spéciales pour les adolescents de moins de 18 ans, les filles et les garçons étant séparés. Il y a aussi des chambres pour les malades âgés de plus de 18 ans, encore une fois hommes et femmes séparément. Une « high security ward » a par ailleurs été aménagée pour les criminels. « Tous les malades sont libres ici. Contrairement à ce qu’on voit dans les films, ils ne sont ni enchaînés, ni emprisonnés, même les criminels. Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent », relate un médecin.

Chaque aile est assistée par un Ward Manager, des Charges Nurses, un Health Care Assistant, des infirmiers et deux autres assistants. Les repas des patients sont préparés par des cuisiniers de l’hôpital, les patients recevant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec une pause thé entre ces deux derniers repas. L’hôpital comprend également une Dental Clinic et d’un Welfare Department.

Pour aider les patients à surmonter leurs troubles psychiatriques, plusieurs facilités sont mises à leur disposition, comme des jeux (dominos et carrom, entre autres). Ceux qui sont en mesure de cuisiner peuvent préparer un plat de leur choix dans la cuisine, sous la supervision des infirmiers toutefois. Il y a aussi un IT Corner pour ceux qui savent utiliser les ordinateurs. Les passionnés de jardinage ont, eux, un petit coin pour cultiver fleurs et légumes. Quant aux femmes, elles s’adonnent, elles, à la couture, la broderie et l'artisanat.

Santé mentale au travail

La Journée mondiale de la Santé mentale a été célébrée le 10 octobre dernier sur le thème “La santé mentale au travail”. Le lendemain, le ministère de la Santé a lancé une série d’activités au Brown Sequard Mental Health Care Center pour commémorer cet événement. « Les problèmes de santé mentale sont liés aux changements dans les conditions de travail, la discrimination à l’égard des femmes, l’exclusion sociale, un mode de vie malsain et la violence. Il y a plusieurs facteurs qui mènent les gens à la dépression, à savoir la pauvreté, la mort d’un proche, la rupture dans une relation, des maladies physiques, le chômage et les fléaux de la drogue et de l’alcool », explique le ministre de la Santé, Anwar Husnoo.

Au sujet de la détérioration de la santé mentale au travail, le ministre indique que les raisons sont une hausse du taux de travail, les conflits entre collègues et un maigre salaire. Il souligne que les conséquences sont graves, que ce soit au niveau de la famille ou de la productivité de l’entreprise. « L’absentéisme joue un grand rôle dans ce problème. Raison pour laquelle nous affirmons que la santé mentale au travail est importante », précise-t-il.

Par ailleurs, le ministre souligne que le nombre de personnes souffrant de troubles mentaux s’élève à 450 millions au total à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne sur six souffre de troubles mentaux dans la région africaine. « Ce qui nous inquiète, c’est que le nombre de patients augmente dans le monde. Et cette situation concerne plus les pays à faible revenu », soutient le ministre. Selon une étude effectuée par le Mauritius Institute of Health, plus de 200 000 personnes souffrent de troubles mentaux à Maurice, représentant donc 22% de la population.

Anwar Husnoo a également fait ressortir que les services psychiatriques ont été décentralisés, comme tout autre service. « Outre le Brown Sequard Mental Health Care Center, les cinq hôpitaux régionaux disposent de services psychiatriques pour le public. Au moins trois psychiatres sont affectés dans chaque hôpital. Nous allons bientôt lancer l’Early Dimensia Diagnosis Clinic. Le projet pilote démarrera dans les jours à venir à l’hôpital Victoria. Nous avons aussi en vue le “Community Psychiatric carC”, c’est-à-dire d'offrir des traitements à domicile pour des personnes ne pouvant se déplacer pour une raison ou pour une autre. En dernier lieu, des amendements seront apportés à la Mental Health Act afin d’améliorer les traitements de la santé mentale », annonce le Dr Husnoo.