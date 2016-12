REPORTAGE : Dans le village du Père Noël

Après des semaines de sollicitations auprès du service de presse du Père Noël, Scope a finalement eu l’exclusivité de réaliser un reportage dans sa tanière, là où aucune caméra de télévision ou photographe n’a eu l’occasion de pénétrer. Nous vous invitons à découvrir ce drôle de village, où magie et fantaisie ne font qu’un. Suivez le guide virtuel !

C’est le Père Noël lui-même qui nous fait faire le tour du logis. Encore heureux, car la lutine Spearow (auraient-ils tous des noms de Pokémon ?), qui lui sert de chargée de communication, ne nous inspire guère confiance. Hautaine et d’une méfiance exagérée, elle veille au grain sur tous les détails de la visite. Mais c’était sans compter sur l’objectif aiguisé du photographe du magazine qui, en deux temps trois mouvements, a surpris ce cher Papa Noël se faisant un brushing dans sa magnifique barbe blanche. Mais, motus et bouche cousue… On ne vous a rien dit !

Un petit bonhomme rouge métis.

Pour en revenir à nos rennes, nous sommes accueillis par le maître des lieux lui-même, qui s’est fait tout beau pour l’occasion. Mais la surprise est à son apogée quand nous découvrons que notre Papa gâteau international n’est guère comme on le voit sur les panneaux publicitaires ou les camions de boissons gazeuses… Aurait-il fait un traitement UV qui aurait mal tourné ? Nous avons affaire à un petit bonhomme rouge métis sous tous les bords. Nous ne manquons pas de le complimenter sur sa forme et son physique. Il n’en fallait pas plus pour le faire rougir comme une tomate et bomber du torse. En se raclant la gorge, il confie fièrement : “Je ne suis pas près de prendre ma retraite, jeune fille. Je me sens rajeunir d’année en année. D’ailleurs, vous ai-je dit que je n’utilisais que des produits de beauté 100% naturels ? Je vous le conseille vivement.”

Nous le félicitons également sur la coloration de ses cheveux noir corbeau, qui s’oppose au blanc cotonneux de sa barbe. “Pour votre information, jeune fille, ils sont nombreux à jalouser mon physique et mon règne sur Noël, à commencer par le Père Fouettard, qui souhaite à tout prix ma chute pour prendre ma place. Mais ne croyez pas que je vais me laisser faire. J’ai aussi des dossiers sur lui. Car tout ce que voyez là sera un jour l’héritage de mon fiston”. Et, à demi-mot, le visage fermé, il nous avoue que “ce sale garnement a le don de se fourrer dans des situations rocambolesques, ce qui n’arrange pas mes affaires”. Des révélations qui ont le don d’irriter la chargée de communication, qui s’empresse de recadrer son patron vers d’autres sujets. “Pourquoi ne pas leur faire visiter l’atelier de fabrication de jouets, Papa Noël ? Je crois savoir que le lutin Ratata s’y trouve en ce moment.”

Les lutins Ratata et Fearow.

“Bonne idée !”, répond Papa Noël. Nous nous dirigeons vers un grand entrepôt et entrons dans une véritable fourmilière où s’activent des centaines de lutins auprès de machines ultramodernes, pour fabriquer des jouets sophistiqués. Avec un sourire presque figé, le lutin Ratata vient à notre rencontre. “Bienvenue, mes amis. Vous êtes ici chez vous ! Étonnés, n’est-ce pas ? Vous le serez encore plus l’année prochaine, car j’ai ordonné l’achat de terrains pour la construction d’un plus grand atelier, qui sera aussi spectaculaire que fonctionnel. Je vous enverrai le jet privé si vous venez en 2017.” Nous le remercions chaudement pour cette invitation improvisée, que ne semble guère apprécier cette chère lutine Spearow, et continuons notre visite.

Non loin de là, nous tombons sur un lutin d’une grande prestance, occupé à coller les étiquettes sur les jouets empaquetés, qui rumine dans son coin. Nous nous enquérons sur sa fonction au sein de l’usine de jouets. “Je suis le lutin Fearow, en charge de la bonne gouvernance de l’industrie du Père Noël. Mon talent n’a d’égal que mon génie”, confie ce fin orateur. Puis, avec une hargne non dissimulée dans la voix, il explique comment le retour du “fils prodigue” a fait de lui un lutin déchu. “J’ai tout donné pour Papa Noël. Demandez donc au lutin Marowak comment j’ai anéanti sa mainmise sur les finances car il ne voulait plus avancer d’argent sur l’achat de matériels professionnels pour la fabrication de jouets. Ou encore à ce cher lutin Chiwawa, qui ne voulait plus fabriquer de ballons pour les enfants.”

“Jamais sans ma première Dame”.

Des confidences embarrassantes qui sont aussitôt abrégées par la lutine Spearow, qui nous demande de poursuivre la visite. Nous sommes redirigés vers une gigantesque bâtisse en pierre où sont entreposés les chariots. Un lieu très spacieux et luxueux que Papa Noël a tenu à nous faire voir. Une vingtaine de chariots y sont garés, mais l’un d’eux attire particulièrement notre attention. “C’est mon nouveau chariot officiel. Que dites-vous de cette berline allemande dernier cri ? Contrôle d’amortisseurs dynamiques, système d’interphone et de microphones… et je vous épargne la puissance du moteur. Elle m’a coûté en roupies à peu près 19 millions, mais un homme de ma classe ne peut se permettre de voyager dans n’importe quoi.”

Il ajoute que Mère Noël adore cette voiture et ne manque jamais de l’accompagner lors des fonctions officielles. “Pouvez-vous croire, jeune fille, que certains de vos collègues ont fait tout un cinéma parce que ma Divine s’est assise à mes côtés au Congrès Annuel de la Magie (CAM) ? Et il ajoute, outré : “Ils ont dit que c’était un manque de respect au protocole parce que c’est le lutin Machoke qui aurait dû se trouver à la tribune du CAM. J’ai envie de leur répondre : jamais sans ma première Dame !”

Candeur d’enfant.

Alors que je jette vite fait un coup d’œil à mon Facebook, je m’aperçois que le barbu le plus populaire du monde (qui n’a pas lâché son smartphone depuis le début de la visite) a déjà posté ceci sur Facebook : Santa Claus feeling delighted with Scope at South Pole. Nous en profitons pour lui demander son avis sur les nouvelles technologies. Encore une fois, sa réponse nous étonne autant qu’elle nous émeut. Nostalgique, le Père noël nous explique qu’il aime toujours les enfants et adore leur faire des cadeaux. “Mais j’avoue que je sens dans mon cœur une grosse déception, pour ne pas dire une frustration, car Noël n’est plus comme avant. Jadis, il y avait du mystère et des frissons en attendant ma venue, et il y avait même des enfants qui s’évertuaient à garder les yeux ouverts pour m’apercevoir. Aujourd’hui, les enfants de cinq ans, voire moins, vont choisir avec leurs parents des jouets dans les magasins du Père Fouettard, qui s’est bâti une réputation à grands coups de pubs mensongères. La magie n’existe plus.” Le célèbre barbu conseille à tous d’essayer de garder cette candeur d’enfant vis-à-vis de Noël.

“N’oubliez pas de passer à la boutique souvenirs”, nous recommande la lutine Spearow, avec un sourire aussi faux que sa chevelure. Message reçu 5 sur 5… La visite est terminée !