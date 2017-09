On le connaissait musicien, auteur et interprète de balade et de chansons d’ambiance, Gérard Louis chante aussi le gospel. Il se produira lors d’un mini-concert spirituel au village hall de Richelieu, à 18 heures, samedi et dimanche prochains. La chanteuse Sandra Mayotte est également à l’affiche. Elle change aussi de registre pour l’occasion. L’entrée est gratuite.