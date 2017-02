REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE À RODRIGUES : Bérenger souligne la position nettement contrastée de SAJ par rapport à celle de Collendavelloo

Commentant la controverse qui a surgi autour de la désignation de cinq membres additionnels pour siéger au Rodrigues Regional Council, Paul Bérenger, leader du MMM, ne manque pas de souligner la position nettement contrastée de l’ancien Premier ministre et actuel No 3 du gouvernement, sir Anerood Jugnauth, sur la représentation proportionnelle par rapport à celle du No 2 du gouvernement, Ivan Collendavelloo. Il trouve “honteux” que, pour sa part, Pravind Jugnauth, Premier ministre en fonction, ne se prononce pas sur la question.

Paul Bérenger soutient qu’en janvier 2015, juste après les dernières élections générales, le gouvernement avait imposé une taxe de Rs 4.00 sur chaque litre d’essence et de diesel vendu à la pompe. Le leader du MMM souligne que l’imposition de cette “surtaxe” sur les carburants intervenait au moment même où les prix des produits pétroliers chutaient drastiquement sur le marché mondial. Il indique que rien que pour l’année financière 2015-16, cette surcharge avait permis à l’État d’amasser la somme conséquente de Rs 1,6 milliard.

Paul Bérenger rappelle qu’il était alors question que cet argent allait surtout servir au remplacement des conduits désuets de la Central Water Authority (CWA) et à l’amélioration de la fourniture d’eau potable, en général. Or, dit-il, pour la même année financière 2015-16, seulement une somme de Rs 10 millions a été puisée de ce Build Mauritius Fund pour le remplacement des vieux tuyaux de la CWA. Même s’il concède qu’il se pourrait bien que de l’argent a pu aussi être puisé ailleurs à cette fin. Paul Bérenger rappelle qu’en réponse à sa PNQ le 7 juin de l’année dernière, le Premier ministre avait répondu qu’une somme globale de Rs 4,7 milliards avait été accumulée à cette date dans le Build Mauritius Fund.

Paul Bérenger ne manque pas de souligner que la surtaxe de Rs 4.00 par litre de carburant vendu à la pompe est “totalement injustifiée”. D’autant que, souligne-t-il, elle est d’un niveau supérieur à l’augmentation par Rs 3.85 et Rs 2.95 le litre, respectivement, des prix de l’essence et du diesel. L’ancien leader de l’opposition déclare que les députés du MMM ne se priveront pas à la rentrée parlementaire pour adresser les interpellations appropriées en vue de confirmer de manière chiffrée que l’augmentation effective depuis mercredi est “injuste et insupportable”.

Par ailleurs, le leader du MMM qualifie de “grotesque et honteux” certaines réactions après la désignation des cinq membres additionnels de l’Assemblée régionale de Rodrigues selon le système de représentation proportionnelle. Paul Bérenger rappelle que c’est sir Anerood Jugnauth, alors Premier ministre, qui avait présenté au Cabinet en décembre dernier le rapport Duval sur la représentation proportionnelle à Rodrigues pour être approuvé. C’est toujours sir Anerood qui, dit-il, a présenté la motion pour l’adoption du rapport par l’Assemblée nationale. Une motion votée à l’unanimité des parlementaires, “y compris sir Anerood et les deux députés de l’OPR”, rappelle-t-il.

Aussi, Paul Bérenger considère “injuste” que sir Anerood et Serge Clair ont semblé contester la désignation des membres additionnels selon le mode de représentation proportionnelle par la Commission électorale alors que, souligne-t-il, le Commissaire électoral “n’a fait qu’appliquer la loi”. Le leader du MMM s’insurge encore plus que SAJ en a profité pour remettre en question l’utilité même d’une réforme électorale à Maurice. Il ne manque pas de souligner la position nettement contrastée d’Ivan Collendavelloo pour qui la désignation par la Commission électorale des cinq membres élus à l’Assemblée régionale de Rodrigues selon le mode de représentation proportionnelle est tout à fait “légitime”.

“La Commission électorale n’a fait qu’appliquer la loi”

“Alors que sir Anerood, jusqu’à tout récemment Premier ministre et aujourd’hui No 3 du gouvernement, conteste la désignation des cinq membres selon la représentation proportionnelle et que Ivan Collendavelloo, No 2 du gouvernement, déclare que tout s’est fait de manière légitime, c’est une honte que Pravind Jugnauth, le Premier ministre en fonction, ne se prononce pas sur la question”, trouve-t-il. Pour le leader du MMM, tout cela est d’autant plus “honteux” que l’introduction d’une dose de représentation proportionnelle était au nombre des mesures prioritaires contenues dans le programme gouvernemental de l’Alliance Lepep aux dernières élections.

Paul Bérenger réaffirme pour sa part que le MMM milite depuis longtemps pour l’inclusion d’une dose de représentation proportionnelle dans la loi électorale pour la législative dans un souci de renforcer la démocratie. Le leader des mauves rappelle notamment que l’actuel système uniquement basé sur le First Past The Post (FPTP) est “antidémocratique” par essence et a pour principal travers de permettre des 60/0 comme en 1982 et 1995. “Il n’y a, de même, personne qui préconise un système électoral intégralement proportionnel comme en Afrique du Sud ou en Israël”, précise-t-il quand même. La raison : un tel système proportionnel à 100% a pour inconvénient d’occasionner l’instabilité politique.

Paul Bérenger explique ainsi que le système mixte FPTP couplé à une dose de représentation proportionnelle pour lequel le MMM se bat depuis longtemps a la particularité de trouver le juste équilibre entre l’approfondissement de la démocratie et le maintien de la stabilité politique. “Avec une vingtaine de sièges désignés à la représentation proportionnelle, il n’est pas difficile d’arriver à ce bon équilibre”, soutient-t-il. Revenant aux résultats du scrutin de dimanche dernier à Rodrigues, le leader du MMM explique qu’avec 43% de votes en sa faveur, le MR n’a obtenu au FPTP que deux sièges sur 12, soit moins de 20% d’élus.

Il explique qu’avec les cinq sièges additionnels obtenus par le MR au terme de la désignation des membres selon le mode de représentation proportionnelle, ce parti avec sept sièges au total sur 17 obtient finalement 41% des sièges à pourvoir. De même, explique Paul Bérenger, avec ses 10 sièges sur 17 au total, l’OPR obtient 59% d’élus pour 57% de votes obtenus. “C’est donc tout à fait normal et bien qu’il en a été ainsi”, estime Paul Bérenger.

Le leader du MMM ne manque pas de rappeler que c’est seulement par une différence d’une centaine de voix que le MR a pu faire élire ses deux candidats dans la région 1. Or, explique-t-il, avec un éventuel basculement de seulement une cinquantaine de voix dans l’autre sens, l’on se serait vu avec une situation où l’OPR aurait remporté l’ensemble de 12 sièges à pourvoir au FPTP. “Ce qui équivaudrait à un 60/0 à la Rodriguaise”. S’il concède que le système adopté pour Rodrigues n’est pas parfait et peut encore être amélioré, Paul Bérenger trouve néanmoins que, globalement, il a marché correctement.

“Je suis rassuré qu’à Maurice, où l’on compte actuellement jusqu’à 70 députés à l’Assemblée nationale, un système électoral comprenant une dose de représentation proportionnelle sera nettement plus facile à mettre en pratique”, estime le leader des mauves. Mais avec la nomination de sir Anerood Jugnauth comme président du comité interministériel chargé de la question en remplacement de Xavier Duval, il se montre quand même pessimiste quant à l’introduction de la proportionnelle aux prochaines élections.

“Aucune réforme électorale

avec le MSM”

“Déjà avec Duval comme président du comité, l’on savait que cela n’allait pas aboutir. Tel ne sera davantage pas le cas avec sir Anerood à la présidence”. Et cela, selon lui, en dépit des engagements pris par l’État mauricien envers le comité d’experts des Nations unies qui avait émis son ruling à la suite de la plainte logée par Rezistans ek Alternativ qui contestait l’obligation faite à tout candidat aux législatives de déclarer sa communauté d’appartenance. Paul Bérenger estime de même que plutôt que de demander à la Cour de trancher, ce genre de questions aurait dû être réglé politiquement.

Comme du temps du gouvernement MSM-MMM entre 2000 et 2005, Paul Bérenger soupçonne que le MSM “fera tout pour mettre les bâtons dans les roues” pour que n’aboutisse pas la réforme électorale avec une dose de représentation proportionnelle. “Avec le MSM il n’y aura ni réforme électorale ni adoption d’une loi réglementant le financement des partis politiques, ni encore une Declaration of Assets Act”. Pourtant, assure le leader du MMM, pour ce est au moins de la réforme électorale, tout a déjà été travaillé dans le détail, notamment entre 2000 et 2005.

S’il estime, d’autre part, que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a commis, selon lui, un certain nombre de “faux-pas” depuis sa nomination à la State House, Paul Bérenger trouve que l’institution qu’elle représente mérite quand même tout le respect. Pour le leader du MMM, ne pas permettre à la présidente de choisir les collaborateurs de son choix constitue une entorse à la Constitution. Il accuse à cet effet l’exécutif de lui mettre “des bâtons dans les roues” en ne procédant pas à la nomination de ses collaborateurs.

Or, Paul Bérenger se réfère à la Section 30 (a) de la Constitution qui, selon son entendement, garantit les privilèges auxquels la présidente a droit dans celui de se choisir les collaborateurs de son choix. “C’en est assez ! Le gouvernement se doit de respecter ce que prévoit la Constitution et mettre fin à ce manque de respect à l’endroit de la présidente de la République”, dit-il.

À l’heure des questions, le leader du MMM rappelle une fois encore que s’il y a unanimité pour condamner le transfugisme, il n’est toutefois pas aussi évident de concevoir une loi contre cette pratique. Aussi, pour lui, c’est d’abord aux partis politiques de savoir à qui ils ont affaire quand il est question d’investiture en vue de se prémunir contre le transfugisme. Concernant à l’annonce de la cessation de la desserte de Maurice par AirAsia X, Paul Bérenger rejette l’idée qu’un lobby quelconque y soit pour quelque chose. “Zott finn guet zot kas”, estime-t-il, se rangeant ainsi sur l’avis exprimé par l’ancien directeur général d’Air Mauritius, Megh Pillay.