REPRISE D’APOLLO BRAMWELL PAR OMEGA ARK : Qui a permis la modification, en cours de route, des conditions d’acquisition s'est demandé Bérenger

“Trilochurn aurait dû avoir eu déjà la décence de démissionner à la suite de la double affaire à laquelle il est mêlée”

Paul Bérenger, leader de l’opposition et du MMM, veut savoir qui a décidé de permettre la reprise des activités de l’ex-Apollo Bramwell Hospital par le groupe Omega Ark selon des conditions modifiées en cours de route. Il soutient que l’appel d’offres pour cette reprise n’a pas été fait selon les règles du jeu. Le chef de l’opposition rappelle qu’alors que le “deal” devait, au départ, rapporter Rs 2,2 milliards, il a, finalement, été conclu que pour Rs 657 millions. “Il est dans l’intérêt même du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, de fournir les informations nécessaires”, estime Paul Bérenger qui ne manque pas de rappeler le précédent Medpoint. Toute cette affaire de reprise de l’ex-Apollo Bramwell par Omega Ark fera l’objet de la prochaine PNQ du leader de l’opposition, mercredi à l’Assemblée nationale.

“Plus on enquête, plus il se confirme qu’il s’agit d’une nouvelle affaire Medpoint”, allègue Paul Bérenger par rapport à la conclusion du “deal” permettant la reprise de l’ex-Apollo Bramwell Hospital par le groupe Omega Ark. Pour le leader de l’opposition, les procédures d’appel d’offres dans le cadre de la reprise des activités de ce pôle santé du défunt groupe BAI ne se seraient pas faites dans les règles. Il se base, à cet effet, sur une correspondance du cabinet BDO adressée au conseil d’administration de la National Insurance Company (NIC) Healthcare Ltd (NICHL) en date du 9 août dernier. Cette correspondance, explique Paul Bérenger, laisse entrevoir que des trois soumissionnaires ayant, au départ, concouru à la Request For Proposals, Omega Ark avec un pourcentage de 80% au terme de l’exercice d’évaluation ne s’était classée qu’à la troisième et dernière place. A l’autre extrême, selon BDO, c’est CIEL East Africa Healthcare Ltd qui avait réalisé le meilleur score (85%). Néanmoins, il est précisé dans cette correspondance qu’Omega Ark était la seule soumissionnaire qui avait proposé l’acquisition des terres et des bâtiments de l’ex-Apollo Bramwell Hospital.

C’est ainsi qu’en termes monétaires, son offre (Rs 2,2 milliards) surpassait largement celles de CIEL et de la troisième concurrente, Lenmed Health Africa Ltd. Ce qui faisait d’Omega Ark le “prefered bidder”. Le leader de l’opposition rappelle qu’en réponse à la PNQ du 3 mai de cette année, le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, confirmait l’imminence en ce même mois de mai de la signature de l’accord de vente avec Omega Ark pour la somme de $ 60 millions (Rs 2,2 milliards).

Il considère “choquant et inacceptable” le changement subséquent des règles du jeu. Paul Bérenger explique, à cet effet, qu’en réponse à une interpellation du député MMM, Reza Uteem le 9 août 2016, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, devait, cette fois, expliquer qu’il a été décidé (we decided) à un certain moment d’allouer la reprise des activités de l’ex-Apollo Bramwell Hospital à Omega Ark sur la base d’un “management contract” excluant la reprise des terres et des bâtiments. Ce qui, pour lui, s’apparente à “une arnaque”.

C’est ainsi que la reprise de l’ex-Apollo qui devait se négocier pour un montant de $ 60 millions (Rs 2,2 milliards) ne va rapporter que $ 18 millions (Rs 657 millions). “We decided”, avait répondu Pravind Jugnauth. Mais, “’we’ c’est qui?”, s’interroge Paul Bérenger. Citant en exemple l’affaire Medpoint, le leader de l’opposition estime qu’il est dans l’intérêt même du ministre des Finances de s’expliquer. Il laisse comprendre que toute la transaction aurait été “renégociée” en cours de route. Ce qui sous-entend que les procédures d’appel d’offres n’ont pas été respectées.

Coût de la transaction: “$ 60 M au départ; $ 18 M à l’arrivée”

“Dès le départ, j’ai réclamé un exercice de ‘due diligence’ en vue de connaître qui sont ceux qui sont derrière ce groupe Omega Ark”, rappelle le chef de l’opposition. Il indique, pour sa part, que ses recherches ont établi que ce n’est que le 2 février 2015 que cette société fait surface à Hong-Kong. Toujours selon Paul Bérenger, elle n’est incorporée en Grande-Bretagne que le 22 juin 2015 et enregistrée à Maurice que le 29 octobre 2015.

Aussi, pour lui, il est “absolument faux” de dire, comme l’affirme le président d’Omega Ark, Vickhram Katralh, dans une interview à Business Magazine, cette semaine, que cette société a vu le jour “a few years back, in 2012”. Tout comme il serait “faux” d’affirmer, comme le prétend le chairman, que la “holding company” d’Omega Ark serait basée à Singapour. Là encore, le leader de l’opposition s’attend à ce que le ministre des Finances donne tous les renseignements nécessaires.

Paul Bérenger veut, de même, savoir si, comme l’avait indiqué Pravind Jugnauth, $ 11 millions des $ 18 millions de la transaction ont, effectivement, été encaissés au moment de la signature de l’accord. “Nous n’en savons rien, au juste, jusqu’ici”, dit-il. Le chef de l’opposition qui insiste sur une nécessaire transparence autour de toute cette affaire répète que c’est dans l’intérêt même de Pravind Jugnauth de donner les éclaircissements nécessaires.

Paul Bérenger ne manque pas, non plus, de rappeler qu’il était question que les $ 60 millions qu’allait rapporter, au départ, la reprise de l’ex-Apollo Bramwell Hospital par Omega Ark allait, notamment, servir au remboursement des victimes du défunt groupe BAI. Il souligne que, selon le ministre des Finances, les seuls $ 11 millions déjà encaissés ou sur le point de l’être sont, dorénavant, destinés à suppléer aux paiements manquants à la pension contributive des salariés de l’ex-Apollo Bramwell de même qu’au remboursement des prêts bancaires contractés pour la mise sur pied de la National Insurance Company après la fermeture de la BAI Insurance Co.

“C’est quoi $ 18 millions payables sur quatre ans alors même que la transaction était supposée rapporter, au départ, $ 60 millions?”, se demande le leader de l’opposition. Paul Bérenger conclut ce chapitre en annonçant que sa prochaine PNQ prévue, mercredi, sera consacrée à toute cette affaire entourant la reprise des activités de l’ex-Apollo Bramwell Hospital par le groupe Omega Ark.

Commentant, d’autre part, la double affaire Trilochun, Paul Bérenger estime, d’abord, que l’opinion publique s’est déjà prononcée par rapport aux “jakpot lor jakpot” touchés par l’avocat dans le cadre des “legal fees à gogo” dont il a bénéficié de divers services de l’Etat. Rappelant que c’est le Premier ministre qui nomme les membres siégeant sur le conseil d’administration de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA), le chef de l’opposition s’étonne d’entendre Sir Anerood Jugnauth affirmer qu’il a été “shocked” d’apprendre que la bagatelle de Rs 19 millions a été payée à Me Kailash Trilochun pour représenter ce service dans une seule affaire.

Complot: “Que Valayden précise ses accusations!”

Paul Bérenger se montre plus nuancé par rapport aux accusations portées par le dénommé Sylvio Candahoo contre l’avocat par rapport à l’agression du président du conseil d’administration de l’ICTA. Il soutient, dans ce cas, que le principe de la présomption d’innocence doit primer. Ce qui ne l’empêche, néanmoins, pas d’estimer que Kailash Trilochun aurait dû, déjà, “avoir eu la décence de démissionner”, notamment, comme président du conseil d’administration de la Financial Intelligence Unit (FIU). “A moins que le Premier ministre ne se soit décidé de le révoquer”.

Paul Bérenger s’étonne, de même, que SAJ n’a pas encore songé à demander au Commissaire de police, Mario Nobin, de mettre un terme aux services de Me Trilochurn dans l’affaire qui l’oppose au Directeur des poursuites publiques (DPP). Il considère aussi que plutôt que de se contenter d’une simple accusation de “complot”, l’avocat de “Kailash Trilochurn, Me Rama Valayden devrait être plus précis dans ses accusations. C’est trop facile, dit-il, de jeter de la boue”.

Le chef de l’opposition dit, par ailleurs, sa satisfaction de prendre connaissance dès jeudi du Finance Bill qui sera à l’ordre du jour vendredi. Il regrette, toutefois, le caractère surchargé de ce projet de loi voté, chaque année, pour donner force de loi aux mesures budgétaires. Paul Bérenger exprime, en la matière, son insatisfaction avec ce qu’il considère être des “abus” du passé. Il indique que, pourtant, en 2009, sous le speakership de Kailash Purryag, ce dernier avait, dans un “ruling”, statué que tous les sujets ne relevant directement pas du budget devaient être enlevés du Finance Bill pour être considérés séparément.

“Dans le cas présent, c’est pire que jamais”, dit-il. Et de comparer le présent Finance Bill à un... “matelas” compte tenu de son épaisseur ! “Dans le présent Finance Bill, il y a plein de choses qui ne relèvent pas d’une urgence”, ajoute-t-il. Paul Bérenger explique que d’autres sujets qui y ont été incorporés méritent, pour leur part, d’être considérés indépendamment dans le cadre d’un projet de loi autonome. Le chef de l’opposition, qui attire l’attention de la Speaker, Mme Maya Hanoomanjee, sur l’existence de ce “ruling” de son prédécesseur Purryag, dit attendre la réaction de cette dernière.

Commentant les affiches du MMM, semble-t-il, déchirées, Paul Bérenger résume l’affaire à un “excès de zèle” de “quelques hauts gradés de la police dont nous avons les noms”, de même que de certains responsables administratifs de mairies. Selon lui, tout serait parti d’une mauvaise interprétation de l’Environment Act. Or, soutient le leader des mauves, ces affiches sont “parfaitement légales et nous comptons sur les uns et les autres pour que cela ne se renouvelle pas”.

Sur un plan plus politique, Paul Bérenger indique, enfin, que le MMM se concentrera dans les prochains jours sur les préparatifs en vue de l’organisation de son congrès-anniversaire prévu pour le dimanche 25 septembre. Fondé en septembre 1969, le MMM célèbre, cette année, ses 47 ans d’existence.