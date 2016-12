REPRISE D’APOLLO BRAMWELL: Possibles poursuites contre Omega Ark

En réponse à une question parlementaire d’Alan Ganoo hier, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a indiqué que CIEL Healthcare Africa prendra le contrôle de l’ancien hôpital Apollo Bramwell à partir du 1er janvier. Concernant les craintes liées à cette situation de monopole dans le secteur de la santé privée, Pravind Jugnauth a répondu que des institutions sont chargées de veiller aux bonnes pratiques. De même, il indique que des poursuites contre Omega Ark sont à l’étude.

Ciel Healthcare Africa Ltd a fait une proposition de rachat de Rs 700 millions et paiera une location annuelle de Rs 60 millions. Un accord en ce sens a été signé le 16 décembre. C’est le 1er janvier que le groupe mauricien compte toutefois débuter ses opérations. La signature portant sur l’achat des biens de l’hôpital se fera ce 23 décembre. Le contrat du bail est aussi prévu pour bientôt, CIEL Healthcare Africa Ltd ayant toutefois une option d’achat du bâtiment. Ce n’est qu’après cette étape que l’argent sera transféré au compte de NIC Healthcare Ltd. Pravind Jugnauth n’a pas voulu donner plus de détails car tous les documents légaux n’ont pas encore été signés.

Alan Ganoo a demandé des précisions sur la situation des employés. Pravind Jugnauth a indiqué que tous seront repris sous un nouveau contrat, « qui ne sera pas moins favorable que leurs conditions actuelles ».

Ezra Jhuboo s’est, lui, demandé si, avec cette situation de monopole – CIEL Healthcare étant déjà propriétaire de la Clinique Fortis Darné –, il n’y avait pas de risques de « unfair practices » au niveau des prix. Le ministre des Finances a laissé entendre qu’il y avait des institutions pour y veiller. À Jean-Claude Barbier, qui voulait savoir s’il y avait d’autres propositions de rachat de l’hôpital, il a indiqué que « l’offre de Lenmed était meilleure » mais que « la compagnie n’était pas en mesure de payer la somme qu’elle avait proposée ».

Alan Ganoo a tenu à savoir si des poursuites contre Omega Ark, qui avait repris l’hôpital dans un premier temps, mais n’avait pu payer non plus, étaient envisagées. Pravind Jugnauth a répondu que l’affaire n’est pas encore réglée et que des poursuites pourraient être engagées s’il y a suffisamment d’éléments.