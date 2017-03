REPRISE DU PROCÈS GRO DEREK-CASIMIR : Gro Derek plaide non coupable d'une charge amendée

Le procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et Bruno Wesley Casimir pour importation d'héroïne, a repris ce matin devant le juge Prithviraj Fekna aux Assises. Ce dernier a accepté, dans un ruling rendu ce matin, qu'une des accusations retenues contre Gro Derek soit revue pour être en ligne avec les preuves et pièces à conviction présentées en cour. Le procès se poursuit avec les plaidoiries des avocats de la défense.

Les auditions des témoins dans le procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et son présumé acolyte Bruno Wesley Casimir ont pris fin et les plaidoiries de la défense ont débuté ce matin. Par ailleurs, le juge Fekna a accédé à la requête qu'une accusation retenue contre Gro Derek soit amendée afin que le volume exact de la drogue soit mentionné. Ainsi, Gro Derek fait l'objet d'une nouvelle accusation dans laquelle il lui est reproché d'avoir remis environ 800 grammes d'héroïne, répartie dans six bouteilles en plastique, au chauffeur de taxi Ashish Dayal en janvier 2012 à Baie-du-Tombeau. Il a plaidé non coupable de l'accusation. Sur les autres charges, il lui est reproché d'avoir en juin 2012 au même endroit, remis de l’héroïne à Ashish Dayal, répartie dans huit bouteilles en plastique; et la valeur excédait le million de roupies. Gro Derek est aussi accusé d’avoir remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l’importation d’héroïne d’Afrique entre janvier et mai 2012.

Bruno Wesley Casimir, skipper de profession, est quant à lui poursuivi devant la Cour d’Assises pour avoir transporté à deux reprises les bouteilles contenant la drogue que Gro Derek aurait remise à Ashish Dayal, à bord de son bateau.

Place désormais à la plaidoirie de l'avocat de Gro Derek, Me Deepak Rutnah. Ce dernier, lors de la séance du matin, a demandé que toutes les charges retenues contre son client soient rayées ou qu'on lui accorde le bénéfice du doute car il manque de preuves concrètes liant son client à cette affaire de drogue. L'homme de loi a ajouté que l'enquête policière comportait de sérieux manquements. De plus, l'homme de loi a remis en cause les témoignages des témoins clés Ashish Dayal et Hayeshan Maudarbacus, ex-steward du Mauritius Trochetia, soutenant qu'ils n'étaient pas crédibles.

La cour a prévu trois jours pour les plaidoiries et réquisitoires des différents partis. Les deux accusés seront fixés sur leur sort par la suite.