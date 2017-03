REPUBLIC CUP 2017 : GRSE Wanderers, écrire l’histoire avec un grand H

En entrant sur la pelouse du stade George V demain, Joye Estazie, Alexandro Jolicoeur et leurs coéquipiers savent que les projecteurs de l’histoire seront braqués sur eux. La petite équipe, qui il a y a trois ans encore évoluait en D1, s’est retrouvée en finale de la Republic Cup au terme d’une campagne menée sans tambour ni trompette, si ce n’est ce coup d’éclat contre La Cure Sylvesters en quarts de finale.

« On ne joue pas une finale tous les jours », lâche Joye Estazie. Lui qui a déjà disputé quatre finales de la Republic Cup, six en comptant les deux de la MFA Cup, tentera de motiver les troupes à se surpasser. « Nous ne venons pas en victimes expiatoires », prévient-il.

En fait, les Rastas ne sont pas arrivés en finale par hasard. S’ils ont — parfois — bénéficié de l’aide de Dame Chance, ils ont surtout bataillé contre vents et marées, et surtout contre des adversaires plus forts techniquement sur le papier pour se hisser jusqu’en finale.

Les Rastas ont, sur leur chemin jusqu’à l’ultime joute, éliminé La Cure Sylvester au terme d’un match âprement disputé en quarts de finale. En demi-finale, ils ont sorti l’AS Vacoas-Phœnix, l’autre surprise du tournoi (2-1), grâce à deux réalisations de leur pépite Alexandro Jolicoeur.

« C’est vrai que personne ne nous attendait à ce stade de la compétition. Maintenant, il faudra livrer une dernière bataille, la plus importante de toutes pour nous », lance encore celui qui partage, avec Vincent Labonté, le brassard de capitaine. Il est cependant un fait : les GRSE Wanderers ont toujours courbé l’échine devant leur adversaire du jour. Qu’en sera-t-il demain ? « Vous savez, une finale est une finale. Nous jouerons crânement nos chances. »

S’appuyant justement sur la dernière prestation de ses coéquipiers contre les Nordistes en match aller du championnat, Joye Estazie veut croire qu’une victoire est possible. « C’est notre match référence. Nous avons perdu 3-2 contre eux. Mais c’était notre premier bon match après notre lourde défaite contre La Cure Sylvester », rappelle le co-capitaine. Ce qui lui fait donc dire que les Rastas ont les bons arguments pour venir à bout des Nordistes. « Ce ne sera pas facile. Mais il faudra y aller avec toute la motivation nécessaire. »

Le salut passera sans doute par la nouvelle recrue des Wanderers, Alexandro Jolicoeur. Ce dernier, avec déjà 12 buts depuis son passage de la Jeanne d'Arc (D2) à la BMPL lors de la dernière fenêtre des transferts, est devenu un élément important dans le dispositif de Maurice Andriamandranto. Pourra-t-il relever le challenge ? « Je pense que oui », dit Joye Estazie. Il botte toutefois en touche, parlant seulement d'une « attaque qui marque et d'une défense solide. »

« Il ne faudra pas se laisser embarquer dans des phases de match où nous pourrions être surpris. Cela jouerait contre nous à la fin. » Dans la pratique, ces moments de surprise pourraient venir des deux hommes forts du Pamplemousses SC Fabrini Razah et Brandly Ratovorinina. « Ajouté à cela Kevin Perticots, et ils seront encore plus dangereux. Pourtant, nous aurons un plan pour contrer les attaquants de Pamplemousses, puis pour cibler leurs faiblesses et capitaliser sur nos forces. »

Ces faiblesses se situent toutefois plus dans le mental : les Rastas se sont à chaque fois inclinés contre le Pamplemousses SC. « Nous sommes trop souvent crispés et complexés. Il faudra se libérer pour jouer cette finale à fond. » Et leurs forces ? La camaraderie, la force collective, la bonne ambiance dans l'équipe. « On va jouer sur ces points. »

À quelques heures de la finale, les Rastas savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Une défaite demain alors qu'ils ne sont qu'à un pas de leur premier trophée au sein de l'élite serait un contresens à leur histoire...

ZOOM : Alexandro Jolicoeur, machine à buts

Il n’a que 18 ans. Il a découvert la Barclays Mauritius Premier League depuis janvier dernier. Et pourtant, il en est déjà à neuf buts en championnat. Si on doutait du talent d’Alexandro Jolicoeur, il suffit de voir ses deux buts en demi-finale de la Republic Cup contre l’AS Vacoas-Phoenix pour se faire une idée.

« Puissant, solide, il a un style de jeu qui rappelle celui de Gurty Calembé. » C’est en ces mots que Joye Estazie qualifie le nouveau prodige des Wanderers. Recruté par les Rastas à l’intersaison, le jeune joueur, qui évoluait jusqu’ici en D2 avec la Jeanne d’Arc, a déjà marqué de son empreinte la compétition. Ses deux buts ont confirmé tout le bien qu’on pouvait penser de lui.

« Quand j’entre sur le terrain, c’est avec la seule idée de marquer. Je ne pense à rien d’autre », explique le jeune homme, qui a célébré le 10 février ses 18 ans. Il a suivi le parcours type du footballeur, passant par les écoles de foot de Cité Mangalkhan, puis la sélection de Curepipe, avant de signer à seulement 16 ans avec la Jeanne d’Arc.

« C’est un parcours normal. J’ai cependant de grandes ambitions », avoue-t-il. Lesquelles ? « Les JIOI 2019 à Maurice. » Mais avant cela, il souhaite ramener au moins un titre en BMPL. « Je vais tout faire pour devenir meilleur buteur du championnat. » D’ici là, il aura quelques pas à franchir.

Le premier étant demain même. Comment aborde-t-il cette rencontre au sommet, la première de sa jeune carrière ? « Je n’ai pas de pression. Je vais faire de mon mieux pour tirer mon équipe vers le haut. » D’ailleurs, beaucoup de joueurs reconnaissent son talent. « Il n’est pas mal. Même s’il n’a pas marqué, il nous a causé beaucoup de difficultés », avoue Colin Bell, capitaine du Pamplemousses SC.

Pour Alexandro Jolicoeur, le but demain sera de se déjouer de ses adversaires. Pour cela, il s’appuiera sur ses qualités physiques. « Je suis puissant, rapide et j’ai un bon gabarit. En plus, je me suis adapté très vite à l’équipe. Personnellement, je suis confiant de faire un bon match. » Pour la petite histoire, le jeune homme est le neveu de Christopher Perle, ancien joueur du Club M. Bon sang ne saurait mentir…

Des maillots aux couleurs du sponsor

Le Pamplemousses SC et les GRSE Wanderers délaisseront, le temps d’une finale, leurs traditionnels maillots. Ils seront habillés aux couleurs de Kentucky Fried Chicken (KFC), sponsor de l’événement. Ainsi, les Rastas recevront une tunique blanche, alors que les Nordistes seront parés de rouge.

Entrée à Rs 50

L’accès au stade a été fixée à Rs 50. Ceux qui veulent s'y rendre devront passer par les rues Pasteur et Barry pour avoir accès aux tribunes. Petite précision : les troisièmes seront réservées aux clubs de football et autres associations.

Animations

Plusieurs animations sont prévues avant le coup d'envoi. Ainsi, un stand de tirs au but sera érigé tout comme un photobooth. Les vainqueurs de l'épreuve de tirs au but se verront offrir des bons d'achat variant entre Rs 50 à Rs 150 chez KFC, qui a également lancé un concours de pronostics via sa page Facebook. Les internautes ont jusqu'au coup d'envoi pour soumettre leurs prédictions. À la clé, toujours des vouchers offerts par le sponsor.