REPUBLIC CUP 2017 : Les GRSE Wanderers en finale

Les GRSE Wanderers e sont qualifiés hier pour la finale de la KFC Republic Cup en venant à bout, au stade Germain-Comarmond, de l’AS Vacoas-Phoenix sur le score de 2-1. Une victoire qui porte la marque de son jeune prodige Alexandro Jolicoeur, buteur en deux occasions.

« Je crois que les joueurs ne réalisent pas encore ce qui nous arrive », lance Joye Estazie, l’un des cadres de l’équipe de GRSE. En fait, la pelouse du stade Germain-Comarmond a pris des allures de tapis rouge pour les Sudistes, à la traîne en championnat, mais invaincus jusqu’ici en Republic Cup.

« Je pense que nous avons bien compris les instructions et que nous les avons suivies à la lettre. Mais surtout, nous sommes dans les temps pour notre objectif de la saison, qui est de ramener au moins un trophée », explique encore Joye Estazie.

Alexandro Jolicoeur a ouvert la marque à la 9e minute de jeu. « Nous avons pu contrôler la rencontre, mais il y a eu un moment de crispation vers la fin de la première mi-temps. » Ce qui entraînera l’égalisation, lorsque Kazeem Sulaimon envoie le cuir au fond des filets à la 43e. « À ce moment, nous avons fait jeu égal. C’est une déception pour nous, mais nous ne nous arrêterons pas à cette défaite », analyse Kersley Levrai, l’entraîneur de l’ASVP.

Mais au lieu de se décontenancer, les Rastas se lancent à nouveau à l’assaut des cages adverses. Et à la 59e, un penalty, qui permettait à Alexandro Jolicoeur de doubler la mise et donner un court avantage aux siens.

« Je pense que c’est là que nous avons perdu le match. C'est un fait de jeu, nous n'y pouvons rien. Par la suite, nous avons eu des occasions en deuxième mi-temps, mais nous n’avons pas su les saisir », poursuit Kersley Levrai.

Joye Estazie, lui, se veut confiant pour la suite, tout en reconnaissant la valeur de son adversaire. « L’ASVP nous a fait un peu douter, surtout lorsqu’ils ont égalisé. Mais nous en avons discuté aux vestiaires et nous avons trouvé les ressources pour parvenir à reprendre le contrôle du match. »

Il n’empêche que, malgré la défaite, Kersley Levrai voit en son groupe un potentiel candidat à la montée en BMPL. « Il nous reste le championnat. Si nous arrivons à conserver le même état d’esprit, nous serons de sérieux clients pour le titre en D1. »

Les GRSE Wanderers, pour leur part, attendent de connaître leur adversaire pour la grande finale, qui se jouera le 5 mars au stade George V. Le Pamplemousses SC, qui a quitté le pays hier pour rallier le Mozambique où il disputera le match retour de la phase éliminatoire de la Coupe de la CAF, affrontera mercredi prochain le Petite Rivière Noire FC.

« Peu importe l’adversaire en finale, nous ne serons pas des victimes expiatoires », avance Joye Estazie. Le joueur souhaite désormais que l’équipe fasse preuve de la même constance en championnat, où les Rastas sont en difficulté. « Je pense que ça revient graduellement. Les joueurs recommencent à croire en leur potentiel. Personne ne nous attendait en finale de la Republic Cup et nous y sommes », conclut-il.