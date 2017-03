REPUBLIC CUP 2017 : Pamplemousses SC, éviter un remake de 2015

Le Pamplemousses SC arrive en finale avec la ferme intention d’éviter le cauchemar de la finale perdue de 2015. Cette année-là, Colin Bell et ses coéquipiers s’étaient inclinés aux tirs au but contre la vaillante équipe de La Cure Sylvester. En 2017, ils rencontreront les GRSE Wanderers, une équipe qu’ils connaissent bien.

Colin Bell, l’inamovible capitaine de l’armée de Tony François, est catégorique. « Le contexte n’est pas le même. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Nous ne leur en ferons pas non plus. » Il a le mérite d’être clair. Cette finale est celle de tous les dangers pour Pamplemousses. Rien que de par son contexte. « En finale, vous ne vous retrouvez jamais contre une petite équipe. »

Mais Pamplemousses part avec un avantage certain, celui d’avoir — toujours — réussi à prendre le dessus sur cet adversaire. En témoigne la dernière victoire de la bande à Tony François contre les Rastas (4-1) en championnat. « Maintenant, on s’attend à une réaction. Ils ne seront pas là à attendre qu’on leur passe le ballon. C’est un grand jour pour eux, ils vont tout faire pour nous compliquer la tâche », prédit le capitaine.

Mais pour contrer la fougue des Wanderers et de leur attaquant Alexandro Jolicoeur, il y a un élément que Colin Bell veut maîtriser : le mental. « Une finale se joue aussi dans la tête. C'est un match à prendre au sérieux. Les Wanderers joueront leur première finale. Ils mettront les bouchées doubles et nous devrons en faire de même pour éviter les pièges. »

Pour cela, il faudra la mise en application de la philosophie de l'entraîneur, Tony François. Ce dernier, buteur hors-pair au temps où il était encore joueur, tente d'imposer — avec un certain succès — sa vision du jeu à une équipe pétrie de qualités techniques. « Sa philosophie est simple : construire des phases de jeu et progresser vers les buts adverses. On voit que ça commence à prendre forme et les résultats suivent », analyse Colin Bell.

Dans la pratique, le coach sait qu'il peut compter sur un noyau dur composé justement de Colin Bell, Kevin Perticots, Fabrini Razah, Brandly Ratovorinina ou encore Hollas Ramanantsoany. « Nous n'avons pas effectué de préparation spécifique pour cette rencontre. Nous nous sommes concentrés sur des aspects du jeu. On prend cette finale très au sérieux », avance encore le capitaine.

À quelques heures de la rencontre, les Nordistes sont donc en mode détente, mais focalisés sur l'objectif. « Ça pourrait être notre premier trophée de la saison. Nous avons laissé filer le Charity Shield. Il faudra être très concentrés pour réussir à le ramener au club. »

Le Pamplemousses SC peut donc compter sur son armada de joueurs, tous plus techniques les uns que les autres. D'ailleurs, Tony François est désormais connu pour ses choix justes et précis. « Le coach aura mis en place une tactique et nous garderons notre mise en place pour ce match. »

L'axe Brandly Ratovorinina-Fabrini Razah, efficace — 21 buts à eux deux en championnat — semble d'ailleurs fonctionner à merveille. On a souvent pu admirer le style et la puissance de Frabrini Razah, arrivé en 2015, en championnat. Pourra-t-il faire parler la poudre cette fois ? « Nous savons que les regards seront braqués sur lui. Ce sera à nous de trouver un moyen de contrer la surveillance et prendre le dessus sur l'adversaire », ajoute Colin Bell.

Derrière, il assurera, avec Hollas Ramanantsoany, le rôle de sentinelles chargées de récupérer les ballons en milieu de terrain. La dernière ligne, forte de ses Williano Séraphin et Sahindou Boahanery, aura la lourde charge d'éviter les pièges des attaquants adverses.

Le Pamplemousses SC a remporté l'année dernière une MFA Cup aux dépens du Petite Rivière Noire FC, qu'il a retrouvé en demi-finale de la KFC Republic Cup. Est-ce là un signe ?

ZOOM : Fabrini Razah sans pression

Le Malgache Fabrini Razah disputera cette année sa deuxième finale de la Republic Cup avec le Pamplemousses SC. À seulement 25 ans, le joueur veut éviter une défaite en finale de cette compétition. « Il n'y a pas de pression. Tout le monde est conscient de l'enjeu et veut bien faire », dit-il de son accent si particulier.

Il a très souvent fait parler de lui cette saison. Pour les bonnes raisons : c'est lui qui, d'un puissant tir du droit, a mis fin à la série d'invincibilité de Roche-Bois Bolton City en championnat. C'est encore lui qui a réussi à prendre à défaut toute la défense des Zimbabwéens des Ngezi Platinum Stars. « C'est mon job », dit-il tout simplement.

Il sait pertinemment que les choses ne seront pas faciles demain. Mais il compte sur l'esprit d'équipe pour sortir une prestation de haut niveau. « Nous sommes tous motivés pour cette finale. Tout le monde a le moral à 100%. On veut vraiment gagner cette fois », assure-t-il.

Il commence son parcours en terre mauricienne en 2015 justement et fait partie de l'équipe finaliste malheureuse de la Republic Cup cette année-là. Il n'empêche, il tisse sa toile jusqu'à en devenir aujourd'hui un des cadres du groupe dirigé par Tony François, au point où ce dernier se permet même le luxe de mettre Brandly Ratovorinina au repos.

Avant d'arriver à Maurice, Fabrini Razah a évolué sur la côte est de Madagascar. Perçu comme un joueur capable de créer des problèmes au sein des défenses adverses, il sait que les choses ne seront pas faciles. « Nous n'aurons pas de tactique précise. L'entraîneur nous donnera des consignes. Ce sera à nous de les écouter et de les mettre en pratique. »

Il est actuellement le troisième meilleur buteur du championnat, avec huit réalisations, alors que son coéquipier Brandly Ratovorinina en est à 13. À la deuxième place, Alexandro Jolicoeur, des GRSE Wanderers...

Nouveau trophée pour le vainqueur

Le vainqueur de la finale se verra récompensé d’un nouveau trophée. Cette année, KFC a voulu mettre les petits plats dans les grands en présentant un nouveau modèle, au design plus épuré que son prédécesseur. Le secret est jalousement gardé et il faudra attendre demain pour découvrir le trophée que remportera le vainqueur.

Rs 100 000 au vainqueur

Cela a été annoncé lors du tirage au sort. Le vainqueur de la Republic Cup version 2017 repartira avec la somme de Rs 100 000. Il faut souligner que les précédents vainqueurs touchaient seulement Rs 50 000.