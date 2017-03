RÉPUBLIQUE—JUBILÉ D’ARGENT: Rs 40 M déboursées par l'État pour les célébrations

L’État mauricien a dépensé cette année Rs 40 millions pour la célébration de la fête nationale, le 12 mars dernier, dont Rs 10 millions pour la cérémonie protocolaire suivie du spectacle qui a eu lieu au Champ de Mars. C’est ce qu’a indiqué hier le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, lors d’une conférence de presse à Port-Louis du comité mis en place pour la préparation du jubilé d’Or de l’indépendance de Maurice, qui aura lieu l’année prochaine et qui sera présidé par le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha.

Lors d’une conférence de presse à Port-Louis hier, Prithviraj Roopun a souligné qu’un « budget de Rs 32 millions avait été voté pour les célébrations de la fête nationale » cette année. « Avek nouvo konsep ki komite interministeryel inn fer, inn bizin enn bidze adisionel de Rs 8 milion », indique-t-il. Ainsi, « Rs 40 millions, provenant des caisses du gouvernement, et quelque Rs 3 millions du secteur privé, suite aux sollicitations du comité interministériel, ont été utilisées pour l’ensemble des célébrations, notamment dans les établissements scolaires et les collectivités locales », avance le ministre. Et à Nando Bodha de préciser que, pour le 12 mars, « c’est Rs 10 millions qui ont été déboursées ».

Il a aussi fait part de la satisfaction du comité quant à la contribution du secteur privé et relance un appel pour les préparatifs du 12 mars 2018. Une fois que le concept pour le jubilé d’Or de l’indépendance est trouvé et que le calendrier d’activités établi, indique-t-il, le comité sera en mesure de communiquer le budget nécessaire pour sa concrétisation. Le soutien du secteur privé, des corps para-étatiques, comme l’Université de Maurice ou encore Air Mauritius, qui fête ses 50 ans, et des ambassades est grandement sollicité.

Lors de sa visite à Maurice comme invité d’honneur de la fête nationale, le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, a signifié l’intention de son pays, qui a célébré ses 50 ans d’indépendance de manière grandiose en 2007, d’y apporter son soutien. La MBC sera également de la partie en proposant des émissions spéciales, qui seront diffusées sur les chaînes satellitaires pour une meilleure diffusion à travers le monde. Pour sa part, la Mauritius Film Development Corporation (MFDC) proposera un festival de films d’Hollywood, de Bollywood, d’Europe, d’Afrique et de Chine, et indique qu’elle s’adonnera aussi à la réalisation de trois longs-métrages mauriciens. Le comité ministériel lance aussi un appel à la diaspora mauricienne pour participer à ces célébrations.

Nando Bodha souligne que les célébrations du 12 mars se feront à plusieurs niveaux. D’abord, ce sera la célébration du patrimoine mauricien, soit celle de son environnement et de sa civilisation de plus de 250 ans, autour du thème “Moris mo zoli pei”. D’ailleurs, dit-il, la campagne “Clean up Mauritius” en fait partie. L’accent sera mis sur la libération du « génie mauricien » dans le domaine culturel et artistique; le “nation building” avec la manifestation publique de l’amour pour son pays; le miracle économique, avec l’accent mis sur la transformation du pays d’une économie de monoculture à sa diversification avec, aujourd’hui, Maurice comme plateforme financière; et la célébration du mauricianisme lié au vivre ensemble, à la tolérance et la solidarité, entre autres. Il y aura aussi toute une dimension festive à ces célébrations. Le calendrier, soutient Nando Bodha, devrait être finalisé « d’ici à un mois ». Et de souligner : « Il nous faudra prendre en considération les fêtes religieuses, les carêmes de part et d’autre, de même que les journées internationales pour voir ce qui pourrait y figurer ou pas. »

Par ailleurs, Prithviraj Roopun lance un appel aux artistes afin qu’ils viennent de l’avant avec des projets dans le cadre de ces célébrations. Le comité interministériel est composé du ministre de la Sécurité sociale et de l’Environnement, Etienne Sinatambou, de celui des Collectivités locales, Mahen Jhugroo, de Prithviraj Roopun, de Nando Bodha, du ministre de l’Intégration sociale, Alain Wong, et de celui de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint.