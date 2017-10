RÉSEAU DE CASSEURS : Une trentaine de victimes du Sud dans la tourmente

Une trentaine de victimes d’un réseau de prêteurs sur gages, opérant illégalement dans le Sud, plus précisément à Surinam, Chemin-Grenier et Chamouny, vivent dans l’angoisse depuis ces dernières semaines. Elles ont mis des terrains, des bâtiments, des bijoux et même des cartes de pension en gage, et se demandent ce qui adviendra de leurs propriétés saisies chez des casseurs il y a environ un mois lors d’une enquête menée par des limiers de l’Independent Commission against Corruption (ICAC).

Les victimes du système de prêt sur gages dans le Sud affirment être dans la tourmente. Au début de septembre, l’ICAC avait effectué une descente chez Saraswati Shreepaul ainsi que son fils Hazareesingh Kanhye et sa fille, Oumawtee et son beau-fils Prem Dipak Kumar Sookun. Des titres de propriété et des biens d’une valeur estimée entre Rs 70 millions à Rs 100 millions, des bijoux et une somme de Rs 300 000 ont été saisis.

« Cela fait plus d’un mois depuis la descente de l’ICAC chez les casseurs. Nous avons même déposé devant l’ICAC. Mais, à ce jour, nous n’avons aucune nouvelle. Nous sommes inquiets et nous nous demandons ce qu’il adviendra de nos biens, titres de propriété, bijoux et cartes de pension saisis. Le suspense règne toujours et nous ne dormons toujours pas », déclare une des trente victimes à Week-End.

Cet habitant de Surinam, qui avait mis son terrain en gage contre un emprunt de Rs 150 000 avec un taux d’intérêt de 14%, avait même intenté un procès en cour pour que son terrain et sa maison ne soient pas saisis. L’affaire sera appelée mercredi. « Nous ne savions pas que cette famille opérait sans licence valide. Si je l’avais su, je n’aurais jamais emprunté de l’argent d’eux », regrette-t-il.

Un autre habitant confie que sa nièce a mis en gage le terrain et la maison qui devaient lui revenir. « C’était la maison de mon père. À ce jour, nous n’arrivons pas à comprendre comment ma nièce a pu convaincre mon père à la mettre en gage pour qu’elle puisse avoir un emprunt. Aujourd’hui, ce sont les héritiers qui en souffrent. Le casseur a démoli notre maison et en a construit une autre sur le terrain. Je ne sais quoi faire », pleure cet habitant de Surinam.

Les victimes disent être confiantes que l’ICAC leur rendra justice. Mais elles disent souffrir entre-temps, surtout les personnes dont leurs cartes de pension ont été saisies. « Qu’est-ce que l’ICAC compte faire avec nos biens, nos titres de propriété, nos bijoux et nos cartes de pension ? Nous voulons seulement savoir si les biens nous seront rendus et quand. Les victimes âgées font face à des problèmes financiers depuis qu’elles ont mis leur carte de pension en gage. Ces personnes souhaitent avoir leurs cartes au plus vite », avance une autre victime.

Ils sont une centaine à avoir remis leurs cartes de pension aux casseurs afin de bénéficier d’un emprunt. Quatre d’entre eux sont déjà décédés et ne connaîtront jamais justice. « Nous lançons un appel au ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, pour qu’il considère notre cas et nous conseille dans une telle situation. Y a-t-il une solution à ce problème ? Les casseurs vivent leur quotidien normalement. Ils conduisent des voitures, que nous soupçonnons ne leur appartiennent pas », affirme-t-on.

Les victimes disent être dans une situation tellement difficile qu’elles n’ont même pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Elles lancent un appel aux avocats pour que quelqu’un puisse se porter volontaire à les aider. Elles demandent aussi que l’enquête soit complétée rapidement afin qu’elles puissent récupérer leurs biens.