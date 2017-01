RÉSEAU GRO DEREK : La requête de Colosso d’inclure de nouveaux éléments rejetée

Jimmy Marthe, alias Colosso, qui fait appel de sa condamnation à neuf ans de prison pour complicité dans l’importation de drogue en provenance de Madagascar, dont l’instigateur serait Gro Derek, voulait présenter de nouveaux éléments à inclure dans le dossier d’appel en Cour suprême. Ces nouvelles preuves avaient trait à la crédibilité du témoin à charge, Hayeshan Madarbacus, qui a bénéficié de l’immunité pour témoigner contre cet éventuel réseau de trafic de drogue. Toutefois, les juges Abdurafeek Hamuth et Nirmala Devat ont rejeté sa demande dans un jugement interlocutoire rendu la semaine dernière.

Jimmy Marthe, ainsi que Jean Jimmy Alexis et Désiré Azie, avaient été condamnés le 10 décembre 2015 en Cour intermédiaire à respectivement 9, 8 et 5 ans de prison pour leur participation dans un réseau de trafic de drogue, dont le parrain serait Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek. Jimmy Marthe avait décidé d’interjeter appel de sa condamnation, avançant 13 motifs d’appel, portant particulièrement sur ses droits constitutionnels à bénéficier d’un procès équitable. C’est sur la base des témoignages d’Hayeshan Maudarbacus, ancien steward du Mauritius Trochetia, que la Cour intermédiaire avait reconnu coupables Jimmy Marthe et ses acolytes de délits liés à la drogue. Hayeshan Maudarbacus, dont la crédibilité est remise en question par l’avocat de Jimmy Marthe, Me Rex Stephen, avait expliqué, lors du procès des trois complices en Cour intermédiaire, avoir transporté de la drogue pour Jimmy Marthe en juin 2012. Jimmy Marthe avait été inculpé pour avoir comploté avec Hayeshan Maudarbacus en juin 2012 pour importer 2 kg d’héroïne de Madagascar.

Lors du procès en appel en Cour suprême, Me Rex Stephen avait demandé d’inclure de nouveaux éléments dans le dossier d’appel, soit une partie des procès-verbaux du procès intenté à Gro Derek et à Bruno Casimir aux Assises, à savoir le témoignage d’Hayeshan Maudarbacus, pour démontrer qu’il a également obtenu l’immunité dans ce procès et que sa crédibilité et ses motivations sont à remettre en question. Toutefois, les juges Hamuth et Devat ont rejeté la demande de Colosso, avançant qu’il n’a pu démontrer la pertinence d’inclure une copie du procès-verbal au dossier d’appel. Ils ont ajouté que de nouvelles preuves pouvaient être incluses au dossier uniquement si elles n’étaient pas disponibles lors du procès en cour de première instance, soutenant qu’en Cour intermédiaire la question d’immunité avait sans doute été évoquée.