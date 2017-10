RÉSEAUX SOCIAUX : Le comportement des Mauriciens sur Facebook analysé

Combien d’entre nous lisons cet article en vérifiant en même temps notre page Facebook ? Les Mauriciens raffolent des réseaux sociaux. C’est ce que nous confirment les jeunes professionnels de Panda & Wolf, qui ont mené durant deux semaines une petite enquête sur notre comportement relatif aux réseaux sociaux. Incursion dans l’univers intime des Facebookers mauriciens.

« La formation est là, nous avons les outils, mais personne n’a jamais eu l’idée de publier une telle étude. Ce rapport servira aux entreprises, aux décideurs, aux curieux, à tous. Il aidera à mieux comprendre le comportement des Mauriciens en ligne », nous explique Stéphane Augustin, Business Development Executive chez Panda & Wolf. Si l’équipe travaille sur d’autres rapports, les jeunes de Panda & Wolf attendent avant tout la réaction des gens pour aller de l’avant.

Ainsi, sur un échantillon de 600 000 à 700 000 utilisateurs mauriciens de Facebook, il y aurait plus d’hommes, soit 54%, que de femmes de 46%. Quant aux jeunes âgés entre 25 et 34 ans, homme, et femmes confondus, ils seraient les plus gros utilisateurs de Facebook (voir illustration ci-dessous). Chez les seniors, 3% d’hommes de plus de 65 ans auraient une page Facebook, alors que l’on compte 2% du côté des femmes. À noter que les femmes sont plus nombreuses à poster des photos sur la plate-forme avec un pourcentage de 60% contre 40% chez les hommes. Et ce sont les 25-34 ans à le faire le plus souvent. Chez les jeunes, seuls 4% seraient intéressés à rejoindre la fonction publique. C’est a priori le secteur “management” qui aurait la cote avec 35% de jeunes intéressés.

Aussi, le rapport publié donne plusieurs indications sur le comportement des acheteurs mauriciens en ligne, par exemple. Des informations essentielles pour étudier l’évolution du consommateur mauricien mais aussi pour aider les entreprises à mieux cibler leurs clients potentiels. « Nous travaillons également sur des rapports sur mesure et pensons publier d’autres études de ce genre », ajoute Stéphane Augustin.





Que font les Mauriciens sur Internet ?

L’Internet joue un rôle essentiel dans la vie de beaucoup de Mauriciens, mais que font les 800 000+ internautes de la République de Maurice quand ils sont dans leur browser ? Selon les statistiques compilées à partir des données réelles sur les 3 derniers mois, les Mauriciens passent 23% de leur temps en moyenne sur les sites de e-commerce. À noter que cette catégorie comprend les sites d’achats et de ventes en ligne tels que Amazon, E-bay, Aliexpress et weshare.mu.

La catégorie en 2e position, pas loin derrière, est celle des sites de news avec 21%, et les sites de recherches d’informations (Google, Wikipedia, etc.) complètent le podium avec 15%.

Cela peut être une surprise pour certains mais les sites pour adultes sont à la 4e place avec 10% devant les réseaux sociaux qui sont à hauteur de 9%. Les autres catégories sont: Streaming (6%), Administration (5%), Téléchargement (4%), Messagerie (3%), Jobs (3%), Banque (1%) et Pubs (1%).

Un constat important qui peut être tiré de l’analyse de ces chiffres est la part croissante du e-commerce dans les habitudes des internautes mauriciens. Pour information, en 2016, nous passions 11% de notre temps sur les sites de commerce en ligne contre 23% aujourd’hui. Cette tendance est suivie de près par les acteurs commerciaux avisés à Maurice car elle pourrait causer des bouleversements dans certains secteurs traditionnels qui tardent à adopter les nouvelles technologies de l’Internet.

Fait anecdotique, les services Internet Banking de nos banques ne sont pas très couramment utilisés puisqu’ils ne représentent que 1% du temps passé par le mauricien moyen lorsqu’il est dans son browser, soit le même pourcentage de temps passé sur les sites de publicités.