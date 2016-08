RÉSIDENCE KENNEDY : Le conseiller Troyluckho fait un vibrant plaidoyer contre la drogue

Guy Troyluckho a fait une vibrante dénonciation de la drogue hier à la réunion du conseil municipal de Quatre-Bornes, où il a présenté une motion réclamant une action commune de la police, de la municipalité et des Ong pour trouver une solution à ce fléau à Résidence Kennedy. Le conseiller n’a pas non plus épargné les politiciens.

« En tant que conseil municipal responsable, il est de notre devoir de dénoncer quand il y a de l’injustice, de la pauvreté et une dégradation sociale », a d’emblée expliqué le conseiller Guy Troyluckho, qui présentait une motion se lisant comme suit : « This Council is of the Opinion that the Central Government, the Police Force, the Municipal Council of Quatre-Bornes and other Non Gouvernemental Organisations (NGOs) find solutions to the drug abuse at the Residence Kennedy. »

« Nous devons néanmoins être courageux et déterminés à dénoncer ces fléaux sociaux qui détruisent notre jeunesse et hypothèquent l’avenir de notre pays ! », a ajouté le conseiller. Selon Guy Troyluckho, le problème de la drogue et de l’alcoolisme n’est pas seulement celui d’une section de la population, « mais de tous les Mauriciens ». Retraçant l’histoire de Résidence Kennedy, le conseiller a raconté qu'elle a été fondée après le passage du cyclone Carol, au début des années 60’. « Cité Kennedy a toujours été négligée ! » s’est-il indigné. Ainsi, a poursuivi Guy Troyluckho, il aura fallu « des années de combat » de l’église catholique, notamment du défunt père Robert Jauffret, curé de la paroisse de Notre Dame du Rosaire, à travers la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOI), pour qu’il y ait une amélioration sociale à Résidence Kennedy. « Malheureusement, dans les années 80’, la drogue s’est répandue dans le quartier, détruisant les familles », a-t-il déploré. « Malgré des saisies, la drogue se vend au vu et au su de tout le monde. Et les gens ont peur d'en parler », lance-t-il.

Guy Troyluckho a ensuite donné des détails sur les coins et recoins de Résidence Kennedy où des substances illicites sont écoulées impunément, et ce « durant la journée jusqu’au soir ». Et d'ajouter : « C’est la pagaille. Tout le monde veut être servi en premier, l’argent à la main. Cela se termine souvent en bagarre. L’insécurité gagne le quartier. (...) Combien de temps encore allons-nous subir ce fléau, comme une malédiction ? Que font les autorités, alors que le trafic se fait en plein jour, au vu et au su de tout le monde ? »

Selon Guy Troyluckho, des toxicomanes « ont envahi » jusqu’aux infrastructures sportives et de loisirs de la localité. « Les jardins d’enfants et autres infrastructures sont vandalisés ! », s’est-il alarmé.

« En tant que porte-parole des habitants à ce conseil, je dénonce l’hypocrisie des politiciens qui, bien souvent, sont eux-mêmes les avocats des drogués et des dealers », a-t-il fustigé, avant de plaider pour que les autorités « entendent la détresse » des habitants. « Ils veulent simplement retrouver la paix et l’éradication de ce fléau », a-t-il expliqué. « Combien de mort faut-il encore avant que des actions nécessaires soient prises pour une meilleure société où il fera bon vivre ? », s’est-il écrié avant d’inviter les conseillers présents à adopter sa motion.

Lors de la réunion d’hier, quatre autres motions ont été adoptées à l’unanimité. La première, du conseiller Cannoosamy Pillay, réclamait la construction « urgente » d’une chapelle ardente à Quatre-Bornes. Le conseiller Ramanjooloo, lui, a proposé la location d’un bâtiment dans la région de Lall Bahahur Shastri ou Candos Lane pour abriter un Social Hall.

Le conseiller Ramluckhun a pour sa part réclamé des trottoirs et des drains Avenue Buswell « pour une meilleure sécurité routière ». Enfin, le conseiller Sookun a suggéré la construction d’un auditorium commercial moderne à Ébène.

La conseillère Myrella Sevathiane-Dansant et l’adjointe au maire, Arline Koenig, ont toutes deux présenté, au début de la réunion, une « motion urgente ». La première a réclamé une identification des « black spots » et autres nids-de-poule en vue d’améliorer la sécurité routière dans la ville tandis qu'Arline Koenig, elle, a demandé des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées dans la cour de la mairie.