RÉSIDENCE-VALLIJEE: Des policiers pris à partie par une foule hostile

Des policiers du poste de Bain-des-Dames ont eu fort à faire hier soir suite à un incident survenu à Résidence-Vallijee. Une quadragénaire de la localité les a alertés, en soutenant qu’un proche ne cessait de la frapper. Le suspect, Roney Pierre, 34 ans, aurait même agressé le chien de la famille avec un sabre. Terrorisée, la victime a trouvé refuge dans une des pièces de la maison. Une équipe de police menée par le sergent Renghen s’est rendue sur les lieux et a commencé à discuter avec le présumé assaillant. Or, ce dernier n’a rien voulu entendre et a lancé des injures à l’encontre des policiers. Il les a menacés, déclarant qu’il avait déjà fait de la prison par le passé.

Des policiers lui ont demandé de se calmer à plusieurs reprises, mais sans succès. C’est alors que le sergent l’a informé qu’il a commis un délit de « rogue and vagabond » et qu’il devait suivre les policiers au poste. Cependant, Roney Pierre a fait de la résistance et a alerté le voisinage. Une foule hostile, comprenant aussi bien des hommes que des femmes, a entouré les officiers, les empêchant de procéder à l’arrestation du suspect. Un constable a même été giflé. C’est avec beaucoup de difficulté que Roney Pierre a été arrêté et conduit au poste de police de Bain-des-Dames.

Entre-temps, le constable blessé a été emmené à l’hôpital Jeetoo, Port-Louis, où il a obtenu cinq jours de congé. Le suspect a de son côté été placé en détention à Alcatraz. Il devrait être inculpé en justice ce mercredi sous une charge provisoire de « rogue and vagabond ». L’individu qui a giflé le policier est lui activement recherché. L’enquête se poursuit sous la supervision de l’assistant surintendant de police (SP) Oomeer.

BELLE-MARE: Un skipper attaqué dans la rue

Un skipper de 25 ans a été attaqué dans la rue à Belle-Mare hier soir par un inconnu qui lui a dérobé Rs 5 000. La victime a déclaré à la police ne rien savoir sur l’identité du malfrat. Une enquête a été ouverte sur ce cas.

PAMPLEMOUSSES: Vol chez un trentenaire

Un trentenaire de Pamplemousses a rapporté à la police hier qu’un vol a été commis chez lui. Il a noté la disparition de bijoux, de boîtes de cigarettes, de liqueurs et d’un sac à dos. Le préjudice s’élève à Rs 50 000.

CALEBASSE: Des objets emportés au siège d’une association

Le trésorier d’une association située à Calebasse a rapporté à la police que plusieurs objets dans le bâtiment ont disparu dont des appareils électroniques, un réservoir d’eau, une bonbonne de gaz et des ustensiles. Le préjudice s’élève à Rs 75 820. Selon lui, ces objets sont couverts par une assurance.

RICHE-TERRE: Deux malfrats s’en prennent à une femme

Une femme de 27 ans a déclaré à la police de Terre-Rouge hier qu’elle marchait sur l’autoroute à Riche-Terre quand deux inconnus lui ont arraché son sac à main contenant des documents personnels et son cellulaire. Le préjudice est estimé à Rs 3 500.

L’ESCALIER: Des bijoux emportés chez une quadragénaire

La police de l’Escalier a ouvert une enquête sur un vol commis chez une quadragénaire de la localité où des bijoux d’une valeur de Rs 250 000 ont disparu. Le délit aurait été commis entre samedi et dimanche. La police n’a noté aucune trace d’effraction dans la maison.

VACOAS: Vol chez un officier des ressources humaines

Un officier des ressources humaines âgé de 42 ans a rapporté à la police de Vacoas que Rs 70 000 ont été emportées chez lui entre 3 heures et 6 heures samedi matin. Il soutient avoir vainement cherché son argent pendant toute la journée avant de se tourner vers la police dans l’après-midi.

BATTERIE-CASSÉE: Trois malfrats s’attaquent à un directeur

Trois individus ont attaqué un directeur de 39 ans qui marchait dans la rue à Batterie-Cassée samedi matin. Les malfrats ont emporté de l’argent ainsi que des documents. Le préjudice s’élève à Rs 47 000. La police d’Abercrombie a ouvert une enquête.

TROU-D’EAU-DOUCE: Une voiture dévalisée dans un garage

Un sexagénaire a constaté dimanche que sa voiture, qui se trouvait dans son garage, a été dévalisée. Il a noté la disparition d’un ordinateur portable, d’un disque dur de même que de l’argent. Le préjudice s’élève à Rs 75 000. Le délit aurait été commis dans la nuit de samedi à dimanche.

TERRE-ROUGE : Vol de matériaux de construction

La police de Terre-Rouge a ouvert une enquête sur un vol de matériaux de construction sur un site de la localité. Selon un responsable, le délit a été commis entre le 21 avril et le 7 mai. Une enquête est en cours.