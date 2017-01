RÉSIDENCE VALLIJEE : Des voleurs encagoulés agressent un commerçant avec un pied-de-biche

Un vol avec agression a eu lieu vendredi vers 20 heures dans la boutique S. Proag, à Résidence Vallijee. Des voleurs encagoulés y ont fait irruption et s’en sont pris au propriétaire, un quinquagénaire. Ils l’ont ligoté à une chaise et agressé avec un pied-de-biche pour qu’il leur dévoile la cachette de la recette du jour. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite avec un butin de Rs 200 000. Pour l’heure, aucun suspect n’a été arrêté.

Le propriétaire de la boutique S. Proag est traumatisé depuis sa mésaventure, indique l’une de ses proches, qui habite dans la même cour que lui. Vendredi soir vers 20 heures, Ajay Kumar Proag, le commerçant de 59 ans, a été surpris par des voleurs encagoulés alors qu’il venait de fermer sa boutique. Ces derniers l’ont agressé avec un pied-de-biche puis l’ont ligoté à une chaise dans son salon. Selon un proche du quinquagénaire, à qui il a relaté la chronologie des événements de vendredi soir, les malfaiteurs l’ont agressé à la tête et l’ont menacé afin qu’il leur révèle l’endroit où il avait caché la recette du jour. Ses agresseurs ont ainsi fait main basse sur des paquets de cigarettes, des cartes téléphoniques prépayées et une somme de Rs 125 000, avant de prendre la fuite. Le montant du butin s’élève à Rs 200 000.

Des habitants de la localité ont été alertés par la sonnette d’alarme. Alain, un voisin, qui s’est adressé au Mauricien, explique avoir accouru pour voir ce qui se passait. Il est le premier à être arrivé sur place, peu de temps après le départ des voleurs. Des bruits suspects l’ont conduit jusqu’au salon, où il a trouvé le propriétaire, pieds et mains ligotés, gisant sur le sol, attaché à une chaise. « Les voleurs avaient mis la maison sens dessus dessous », indique-t-il. Lorsqu’il a commencé à détacher le quinquagénaire, ajoute-t-il, ce dernier avait commencé à paniquer, pensant avoir affaire à l’un de ses malfaiteurs. « Après m’avoir reconnu, il m’a supplié de lui sortir de là. » Les services de police ont été contactés. Après quelques minutes, le personnel du poste de police de Bain-des-Dames est arrivé sur place et a conduit le quinquagénaire à l’hôpital Jeetoo, où il a reçu les soins nécessaires. Il a été autorisé à rentrer chez lui le même jour.

Samedi matin, les Scene of Crime Officers ont été mandés sur place afin de recueillir des indices, pendant que les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud ont interrogé la victime. Pour l’heure, aucun suspect n’a été appréhendé. Selon une proche d’Ajay Kumar Proag, « ces voleurs ont planifié ce coup depuis assez longtemps, car il y a deux semaines, des pots de fleurs posés sur une muraille, devant le commerce, avaient été renversés ».