Resistance Marron: les premières séquences tournées en mars

Le réalisateur mauricien, Sada Rajiah se sont revigoré après avoir remporté pour la deuxième année consécutive, le premier prix au concours de courts métrages 7-Day Challenge organisé par la Mauritius Film Development Corporation en collaboration avec le ministère de l'Egalité du genre sur le thème, Aret Violans Domestik. Think Before You Act, une réalisation conjointe de Sada Rajiah et de Désiré Prévost avec dans les rôles principaux Valentine Première et Fulbert Prevost a donné l'idée à ces deux cinéastes de relater la vie des esclaves durant la période 1710 à 1715 qui a vu le départ des hollandais et l'arrivée des colons français.

Les premières séquences de Resistance Marron selon le chairman de la MFDC, Sachin Jootun seront tournées au mois de mars. Le premier clap a été donné le mercredi 1er février au Morne lors de la célébration du 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage.

Sada Rajiah et son équipe effectue actuellement des recherches pour mettre en lumière cette période sombre de l'histoire de notre pays. Selon Sachin Jootun, le film qui sera d'une durée de 90 minutes et qui sera en créole sera très proche de la réalité. Des artistes mauriciens et aussi des Rodrigues feront partie de la distribution. Les autres têtes d'affiche seront probablement des acteurs français et réunionnais. Le film pourrait être doublé en français ou en anglais et le réalisateur ambitionne de projeter le film au Festival de Cannes en 2018.

Rappelons que Sada Rajiah avait remporté la première édition de 7-Day Challenge avec Medy.