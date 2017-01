RESISTANS EK ALTERNATIV : Craintes pour les petits actionnaires de NMHL

Des transactions boursières faites à la New Mauritius Hotel Ltd (NMHL) en 2016 seraient en passe de devenir le plus grand scandale financier depuis l’éclatement de l’affaire BAI. C’est ce qu’a affirmé Resistans ek Alternativ lors d’une conférence de presse, hier matin, à leur siège de Moka. Ces “transactions boursières” qui se sont déroulées l’année dernière, selon ce parti de gauche, ont mis en péril les petits actionnaires de NMHL.

“Nous pouvons affirmer qu’il y a une très forte probabilité que des milliers de travailleurs et de retraités aient subi un grave préjudice”, dit le syndicaliste Jean-Yves Chavrimootoo. Selon lui, ENL Land et Rogers, deux sociétés du groupe ENL ont lancé une offre de rachat de NMHL, jeudi dernier. Suivant les lois du marché boursier local, les deux compagnies ont émis une Offre d’Achat Publique (OPA) sur le restant des actions de NMHL à Rs 21. Il ajoute que les deux sociétés ont complété leurs acquisitions le jour de l’offre. Suite à cette transaction et des informations dont elle dispose, Resistans ek Alternativ est d’avis que les petits actionnaires de ce groupe d’hôtels ont été des victimes car ils ont perdu de l’argent. “L’OPA initiée par le groupe ENL jeudi dernier porte préjudice aux petits actionnaires de NMHL et possiblement au National Pension Fund (NPF), et à ces centaines de milliers de travailleurs-contributeurs aux fonds de pension privés”, dit le syndicaliste.

Échanges importants d’actions

Pour Resistans ek Alternativ, une compagnie d’assurance du secteur privé estaussi impliquée dans cette transaction. “Il y a eu des échanges importants d’actions de NMHL sur le marché boursier. Il semblerait qu’il y ait eu des achats concertés de la part d’ENL Land, de Rogers et une grande compagnie d’assurance qui gère plusieurs plans de pension de plusieurs milliers d’employés du secteur privé”, ajoute-t-il. Pour le syndicaliste si “des transactions concertées par ces trois compagnies sont avérées, on se retrouverait dans une situation où le trio posséderait déjà 30% de l’actionnariat de NMHL au 16 février de l’année dernière”. Il fait ressortir que le trio qui avait lancé son OPA selon les Takeover Rules l’avait fait à Rs 29,55 à cette époque contre Rs 21 en janvier 2017. “L’intérêt des petits actionnaires de NMHL a probablement été lésé. Ils auraient dû recevoir une OPA à Rs 29,55 et non à Rs 21. Le manque à gagner est de plus de 29% sur chaque action qu’ils possèdent”, déplore Jean-Yves Chavrimootoo. Il souligne que la compagnie d’assurance gère les fonds de pension de milliers de travailleurs et qu’une “dévaluation substantielle” de leur plan a été notée. “Nous avons été alertés des cas où le fonds de pension de milliers d’employés du secteur privé a perdu 1,6% de sa valeur”, dit-il. Le syndicaliste ajoute que ces transactions portent préjudice aux 8% d’actions que détient le plan de pension national au sein de NMHL.

Un Fact Finding Committee réclamé

Resistans ek Alternativ ne compte pas rester les bras croisés. “Nous demandons au ministre Roshi Bhadain de faire une déclaration publique dans le plus bref délai pour expliquer ce qui s’est passé”, dit le syndicaliste. De plus, il demande à ce que la Financial Services Commission (FSC) vienne expliquer comment cette transaction a pu se faire. “La FSC aurait-elle agi de la manière que dans le cas de la BAI?”, se demande-t-il. Pour faire la lumière sur ces transactions boursières, Resistans ek Alternativ demande l’institution d’un Fact Finding Committee. Par ailleurs, le parti de gauche demande au gouvernement le démantèlement du comité technique mis en place par l’Etat qui a pour but de remettre en question le droit universel à une pension de vieillesse à 60 ans.

La passation de pouvoir de Sir Anerood Jugnauth et son fils Pravind Jugnauth a également été abordée par le porte-parole du parti, Ashok Subron. “Tout changement qui n’implique pas la démission de Sir Anerood Jugnauth est anticonstitutionnel”, dit-il tout de go. Pour lui, il n’est pas question que Pravind Jugnauth accède au fauteuil de Premier ministre dans la conjoncture politique. Il lance un appel à la population de descendre dans la rue si le plan du gouvernement se réalise. Selon lui, la population a ce seul recours pour exprimer son désaccord.