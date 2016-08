Resistans ek Alternativ recherche le soutien de l’Occident

Après avoir obtenu le soutien de 2 000 délégués présents lors du Sommet des Peuples de la SADC organisé par le Southern African People’s Solidarity Network, tenu du 16 au 19 août de cette année à Manzini au Swaziland, Resistans ek Alternativ consolide son combat pour la reconnaissance de l’archipel des Chagos. Lors d’une conférence de presse tenue samedi matin à son siège à Moka, Jean Yves Chavrimootoo, membre de ce mouvement de gauche, affirme qu’une résolution a été adoptée dans la déclaration finale de ce sommet donnant raison à la République de Maurice.

En effet, une lettre commune avait été écrite par de nombreux délégués d’ONG de l’Europe présents lors de ce sommet. « We support the demand of Mauritius’ Social Movements for complete decolonization of the country and the closure of the United States’ military base on Diego Garcia », y lit-on. « Les délégués ont soutenu la campagne de Resistans ek Alternativ. Nous avons obtenu la signature de 38 organisations et nous allons soumettre une lettre aux chefs d’Etatsde la SADC ce lundi, » a-t-il fait savoir. Une lettre commune avait été écrite par de nombreux délégués d’ONG de l’Europe présents lors de ce sommet. Cette correspondance lance un appel à tous les chefs d’Etats de la SADC et des pays africains de soutenir l’initiative de Maurice devant les Nations unies. Par ailleurs, quatre ONG européennes ont aussi donné leur accord au combat de Maurice. Pour Resistans ek Alternativ, cette campagne sera aussi étendue à l’Occident. Pour ce mouvement, il est important que l’Occident soutienne cette campagne internationale.

Le per diem des ministres lorsqu’ils sont en voyage a aussi été un point abordé lors de cette rencontre. Selon Kugan Parapen, la démarche du gouvernement de faire baisser l’allocation journalière des ministres est un pas dans la bonne direction. Toutefois, il souhaite que clle-ci soit la même que celle obtenue par les membres des Nations unies lorsqu’ils sont en voyage. Selon lui, un ministre doit être payé un per diem de Rs 11 041 contre les Rs 28 000 qu’il obtient quotidiennement lors de son déplacement. « Nous vivons dans une démocratie et pourquoi n’avons-nous pas le droit de savoir le per diem des ministres ? », s’interroge ce membre. Pour lui, les chiffres dévoilés sur le montant qu’obtiennent les ministres pour chaque mission à l’étranger sont choquants et difficiles à croire. « C’est un daylight robbery flagrant », dit-il. Kugan Parapen craint que cette culture voyages tous azimuts ne s’arrêtera pas de si tôt. « Nos ministres mènent un train de vie royal et nous payons la taxe pour qu’ils passent du bon temps, » ajoute-t-il.

La manière dont la fièvre aphteuse a été gérée est qualifiée de « mauvaise » par Aichah Soogree, autre membre de ce mouvement. Selon elle, le gouvernement a fait preuve d’amateurisme sur ce dossier, car aucun appel à une expertise étrangère n’a été lancé. La manière employée par les officiers de la SMF dans l’abattage des animaux est, selon elle, extrêmement violente. « Ce n’est pas de cette sorte qu’on abat ces animaux », dit-elle, indignée. Elle souhaite qu’une commission soit instituée par la FAO pour « gérer cette crise ». Aichah Soogree est d’avis que la fièvre aphteuse est le début d’une série d’autres maladies qui feront bientôt leur apparition à cause du changement climatique, des maladies «qui seront plus violentes et difficiles à traiter ». Pour elle, une enquête sur le sujet est primordiale et il faut en place un système d’alerte qui fonctionne comme il le faut en cas de détection de maladie.