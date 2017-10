RESPONSABILITÉ SOCIALE : The BrandHouse remet Rs 2,3 M à 11 ONG

Faire une différence dans la vie des personnes vulnérables à travers un don financier. C’est qu’a fait The BrandHouse lundi après-midi lors de la remise de chèque à 11 ONG, œuvrant dans le domaine de l’éducation, de la santé, du sport et de l’environnement tenue à son siège social à Riche-Terre. « Je suis pour des projets qui permettent aux gens de vivre une vie meilleure », dit Clovis Wong, CEO de The BrandHouse, devant les membres des ONG. Selon lui, ces 11 projets répondent à des besoins de base et ont profondément touché l’entreprise. « Nous sommes fiers d’y être associés et pleins d’admiration devant la persévérance et l’effort que vous, ONG, fournissez pour donner une vie meilleure à des enfants vulnérables », dit-il. The BrandHouse avait lancé un appel à candidatures vers les ONG et 38 avaient répondu. De ce nombre, elles sont uniquement 11 qui ont été sélectionnées.

TheBrandHouse a renouvelé son soutien à deux associations qu’elle accompagne depuis un certain temps : SOS Children’s Village et L’Etoile du Berger. Les fonds ont aussi été remis à l’Association des Amis de Don Bosco (AADB), à la Southern Handicapped Association Special Education Needs (SHA), la Fédération de cyclisme et SAFIRE, la Mauritius Cycling Academy, le Child Evangelism Fellowship, le Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois, LinktoLife et la Mauritian WildLife Federation et SACIM. Selon Jean Ramiah, la SACIM ne reçoit plus d’aide publique depuis 2015. Et ce manque de financement ne permet pas à l’ONG d’aider les enfants en souffrance comme il le faut.

L’alphabétisation digitale a été, ces deux dernières années, un axe prioritaire du programme CSR de TheBrandHouse.