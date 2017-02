RESTAURATION - LE SHABU, GRAND-BAIE : Une nouvelle expérience culinaire à travers l’Asian BBQ et le Steamboat

Gilliane Li, gérante du restaurant Le Shabu à Grand-Baie, propose une expérience culinaire à travers l’Asian BBQ et le Steamboat. Cette ancienne hôtesse de l’air est fière d’être la première à Maurice à présenter ce concept nouveau, qui tire ses sources du sud-est de l’Asie.

La cuisine est une des passions de Gilliane Li. Tant et si bien que cette ancienne hôtesse de l’air a choisi de poser ses valises en se convertissant dans la restauration. Ayant ouvert son premier restaurant Rice n Roll à Port-Louis, puis un autre du même acabit à Ébène, Gilliane a voulu étendre sa quête du goût à travers une nouvelle enseigne : Le Shabu, à Grand-Baie. Perfectionniste aimant les voyages, elle a eu un coup de cœur pour la cuisine du sud-est de l’Asie. C’est d’ailleurs là-bas qu’elle a découvert les expériences culinaires de l’Asian barbecue et du Steamboat, la spécialité de son restaurant.

Nombreux sont les clients à être étonnés par le concept de cette cuisine. « Le Steamboat est une plaque à gaz avec un ustensile dans lequel on fait bouillir un bouillon léger ou épicé selon le goût du client. On lui présente entre-temps un plat comprenant du poisson, de la viande et des légumes. Il n’a qu’à les faire cuire en mariant le tout avec les ingrédients de son choix, de composer leur bouillon au gré de leurs envies ». La préparation est ensuite servie dans un bol. Certains clients récupèrent alors leurs aliments à l’aide d’une fourchette, tandis que d’autres plus expérimentés se servent de baguettes.

Trois types de Shabu sont proposés : le Shabu terre, le Shabu mer, et le Shabu terre et mer. « Il y a des gens qui préfèrent le bœuf, le poulet ou la viande. D’autres qui optent pour du poisson, du calamar ou des crevettes, et il y a des personnes qui aiment un mélange des deux ». Toutefois, Le Shabu terre et mer semble avoir la cote pour la variété offerte.

Pour Gilliane Li, le côté amusant de cette méthode de restauration rapide est d’emmener devant le client des produits frais non-cuits et de l’encourager à préparer son propre dîner. « C’est intéressant de voir les gens qui ne savent pas cuisiner se lancer », dit-elle. Cette ancienne élève du Queen Elizabeth College aime beaucoup les plats faits maison qui, selon elle, transmettent un savoir-vivre. Gilliane Li aime aussi s’imprégner d’autres cultures, d’où le fait qu’elle concocte au Shabu des découvertes culinaires ramenées de ses voyages en Asie. Le thai red curry, pas trop épicé, le Tom Yan, le Phad thai sont autant de menus de l’Asie qu’elle a découverts au cours de ses périples. « La force de ce concept est qu’il permet à tout un chacun de participer à la cuisson. Beaucoup d’étrangers optent pour cette formule, de même que de plus en plus de Mauriciens de différentes communautés. C’est un nouveau mode culinaire qui plaît beaucoup aux convives et qui est idéal quand on veut célébrer différemment un anniversaire. »

Un autre des points forts de Gilliane Li réside dans sa créativité, surtout pour ses piments faits maison à base d’huile de tournesol, du combava et du limon de Rodrigues, qu’elle présente dans un pot avec un petit chapeau. La décoration est d’ailleurs privilégiée par la gérante. Un aspect qu’elle préfère épuré. L’atmosphère que dégage un restaurant, soutient-elle, est importante pour la clientèle qui est à la recherche d’un endroit à la fois convivial et cosy. Ainsi, Le Shabu n’est pas surchargé, afin que le client se sente à l’aise. « J’aime aussi discuter avec les clients et à Grand-Baie comme il y a beaucoup d’expatriés et de touristes, ils sont contents d’être dans ce lieu qui leur rappelle un peu leur sweet home. Je suis satisfaite des commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux. »