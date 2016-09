RESTRUCTURATION ANNONCÉE DE REZISTANS EK ALTERNATIV : Ashok Subron, « Rezistans ek Alternativ 2.0 – The Foundation is a platform for bringing about effective change »

Rezistans ek Alternativ, dont le combat contre la déclaration ethnique des candidats aux élections générales a chambardé le système électoral, est en pleine phase de restructuration. C'est ce qu'a annoncé, hier, Ashok Subron, qui avait à ses côtés d'autres militants, dont Kugan Parapen. Ce dernier a dévoilé le programme de lancement de Rezistans ek Alternativ 2.0, The Foundation Parski ine arriv ler, prévu pour le 20 novembre prochain au Rajiv Gandhi Science Centre de Bell-Village.

Dans une communication écrite à la presse, Ahsok Subron déclare que « in this very critical moment for human society and geological time, a fundamental shift is imperative to re-shape society itself and our relation to nature. It is a question of survival. This is also the essence of the upcoming Rezistans ek Alternativ 2.0 - The Foundation in November 2016 ». Il ne rate pas l'occasion de s'en prendre aux partis traditionnels, car « their politics have turned our society into a decaying society: corruption of democracy, rat race for the economic benefits of a few who are profiteering from people's misery, pauperization, historical level of social inequalities, with the degeneration of ethics and humanist values. Their politics have accelerated the depletion of nature and living organisms, be it our land, costal line, ocean or bio-diversity ».

Ashok Subron soutient que Rezistans ek Alternativ 2.0 sera dotée de nouvelles structures et une équipe de dirigeants démocratiquement élus. Le parti compte également se lancer dans une campagne de recrutement à travers le pays, en ciblant principalement les jeunes.

De son côté, Kugan Parapen a fait comprendre que le slogan « une arriv ler » se justifie, car le moment est venu « for the party to transform itself into a national democratically structured political party to fulfil its purpose of being a major agent of political/social change, for citizens, all over Mauritius, to rally and come together for the construction of a credible alternative political for and to challenge the status quo represented by traditional parties and question their political legitimacy ».

Le parti, qui aura une nouvelle constitution, actuellement en voie de rédaction, vise à être autofinancé avec les contributions de ses membres.