LE RETOUR DU PM DE NEW YORK : Perturbé par le scandal Tarolah

Depuis son retour de New York mardi dernier, le Premier ministre a multiplié les sorties publiques. Atelier de travail sur la drogue, lancement du programme de sport après l’école, pose de première pierre du Metro Express, inauguration du siège d’une banque privée, fête nationale de la République populaire de Chine S’il a fait quelques discours d’appoint en fonction de l’événement auquel il assistait, sans pour autant faire d’annonce inédite, Pravind Jugnauth s’est aussi risqué dans une conférence de presse pour aborder sa participation au 62e sommet de l’ONU mais où il a aussi été question du nouveau scandale de la semaine , les sextos du député Tarolah, qui ajoute aux démêlés de Soodhun, Seesunkgkur et Ratna qui ont sérieusement ternie l’image du GM que tente désespérément de sauver le Premier ministre.

Tous réunis pour le 68ème anniversaire de la chine

Pravind Jugnauth, Paul Bérenger, Navin Ramgoolam, Xavier Duval étaient une tous réunis sous le même toit hier. C’était à l’occasion des célébrations du 68e anniversaire de la fête nationale de la République populaire de Chine, organisées par le nouvel ambassadeur chinois, Sun Gongyi. Parmi les personnalités également présentes pour faire honneur à la Chine, le ministre Mentor, le DPM Ivan Collendaveloo et le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, et plusieurs ministres, ainsi que des hommes d’affaires et des membres de la communauté sino-mauricienne. Après un toast porté pour la prospérité de la Chine et la continuité des relations bilatérales avec Maurice, la cérémonie a été clôturée par un feu d’artifice.



L’affaire Tarolah : « Honte nationale », selon Navin Ramgoolam

Navin Ramgoolam a profité de la présence de la presse à cette fonction pour réitérer ses attaques contre le GM : « C’est une honte nationale que le Premier ministre trouve cela normal que le député du N°10 Kalyan Tarolah continue de siéger à l’Assemblée nationale». Pour l’ex-Premier ministre Navin Ramgoolam, les preuves sont là, il n’y a même pas besoin d’enquête. S’agissant des charges finalement logées par le DPP sur l’affaire des Rs 220 millions, le leader du PTr s’étonne qu’après deux ans et demi d’enquête policière, le DPP n’avait vu aucune évidence de corruption, de commission ou de bribe contre lui. « Je n’ai pas encore pris connaissance des accusations. Ce que je comprends à travers mes avocats, c’est que la charge est logée sous la section 5 de FIAMLA. Si délit il ya , il est d’ordre technique et s’applique à des donations politiques. Si c’est appliqué, tous les partis politiques, que se soit ceux de Pravind Jugnauth, Xavier Duval « seraient dans la même situation.»